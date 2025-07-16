Приложение Defi (HOME): Портал нового поколения DeFi, переосмысливающий финансовый опыт ончейн





По мере того как система DeFi выходит на новый этап широкомасштабного внедрения, требования пользователей к удобству использования продукта, безопасности, кроссчейн-совместимости и простоте управления продолжают расти. В ответ на эти потребности рынка появилось приложение Defi (HOME). Будучи перспективным финансовым шлюзом, приложение Defi стремится создать Web3-портал «для всех», который устранит барьеры в работе ончейн, снизит порог входа для пользователей и будет способствовать массовому внедрению DeFi.









Приложение Defi, основанное на концепции «универсальной абстракции сети» и включающее в себя технологию биометрической безопасности, позволяет осуществлять кроссчейн-торговлю и управление активами в один клик. Без необходимости использования мостов, KYC или платы за газ пользователи могут свободно переключаться между несколькими сетями и устройствами, легко передавать активы, получать доходность и торговать деривативами, значительно повышая эффективность и безопасность операций на цепи.

Главное преимущество приложения Defi заключается в его мощных возможностях агрегации. Платформа объединяет множество основных протоколов и сервисов DeFi, охватывая управление активами, кроссчейн-мосты, торговлю на DEX, агрегацию доходности, майнинг ликвидности и многое другое. Пользователи могут выполнять все операции ончейн через единый интерфейс без необходимости часто переключаться между несколькими dApp, что значительно снижает кривую обучения и барьер входа.





Платформа представляет архитектуру «умного аккаунта» и поддерживает абстракцию аккаунта, позволяя пользователям улучшить свои возможности благодаря социальному входу, автоматическим настройкам стратегии и пакетному выполнению нескольких транзакций. Такая конструкция не только повышает гибкость, но и способствует удобству разработки продуктов Web3.









Функциональность приложения Defi разработана с учетом потребностей пользователей всех уровней, обеспечивая «универсальный финансовый опыт ончейн». Независимо от того, являетесь ли вы новичком в мире криптовалют или опытным пользователем, стремящимся к эффективности и стратегии, вы найдете здесь нужные инструменты и услуги. Ключевые особенности платформы включают:





Фиатные депозиты без KYC: Создайте кошелек и Создайте кошелек и покупайте такие активы, как BTC и ETH , за фиатную валюту без прохождения проверки личности, что снижает входной барьер для новых пользователей.

Кроссчейн своп токенов: Поддержка свопа активов между EVM, Solana и другими популярными сетями без платы за газ значительно упрощает процесс кроссчейна.

ИИ-помощник Jarvis: Встроенный ИИ-помощник Jarvis помогает пользователям оптимизировать распределение активов, находить оптимальные торговые маршруты и дает оперативные советы новичкам.

Децентрализованная торговля деривативами: Предоставление функций бессрочной торговли фьючерсами для удовлетворения потребностей продвинутых пользователей.

Майнинг ликвидности и услуги кредитования (скоро появятся): В скором времени платформа предложит функции автоматизированной агрегации доходности и кредитования ончейн, что еще больше расширит спектр сценариев использования DeFi.









Ожидается, что приложение Defi запустит нативный токен HOME в начале второго квартала 2025 года. Токен будет охватывать разрешения платформы, права управления, скидки на комиссию и механизмы стимулирования экосистемы.





Дизайн механизма токенов: HOME разработан для повышения активности пользователей по модели «использование-равные-возможности», при этом поддерживается кроссчейн обращение для повышения общей ликвидности и удобства использования.

Финансирование и распределение токенов: Проект ранее завершил финансирование в размере 100 миллионов долларов США, продав 400 миллионов токенов HOME (что составляет 4% от общего объема предложения). В будущем 3% токенов будут публично предложены пользователям, не соответствующим требованиям США.









Являясь ведущей мировой криптовалютной торговой платформой, MEXC стала предпочтительным выбором для проекта HOME благодаря сильной поддержке ликвидности, разнообразным предложениям активов, стратегии низких комиссий и превосходному пользовательскому опыту. Инвесторы могут легко приобрести токены HOME через MEXC и принять участие в будущем развитии экосистемы.





Торговые шаги:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный веб-сайт

2) Найдите токен HOME в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю HOME.

3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие параметры и завершите сделку.





MEXC обладает мощным потенциалом прогнозирования и интеграции ресурсов в развивающиеся проекты. Поддерживая рост высококачественных проектов Web3 в долгосрочной перспективе, она служит для инвесторов важной платформой для распределения потенциальных активов.



