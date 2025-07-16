Вступив в последний месяц 2023 года, криптовалютный рынок сохранил свой восходящий импульс по сравнению с предыдущим месяцем, демонстрируя постепенный подъем. В глобальном масштабе рынок успешно восстВступив в последний месяц 2023 года, криптовалютный рынок сохранил свой восходящий импульс по сравнению с предыдущим месяцем, демонстрируя постепенный подъем. В глобальном масштабе рынок успешно восст
Отчет о соб... за декабрь

Отчет о событиях в Зоне MX за декабрь

16 июля 2025 г.MEXC
Вступив в последний месяц 2023 года, криптовалютный рынок сохранил свой восходящий импульс по сравнению с предыдущим месяцем, демонстрируя постепенный подъем. В глобальном масштабе рынок успешно восстановился до 60 % от доли, наблюдавшейся во время предыдущего "бычьего" рынка. В течение всего года токен MX опережал по цене другие токены платформы, достигнув пика роста более чем на 330%. В настоящее время токен MX торгуется по цене около $2,80, демонстрируя заметный рост на 250%.

Удержание токенов MX позволяет не только получать прибыль от роста их цены, но и открывает доступ к эксклюзивным ежемесячным событиям, позволяя пользователям участвовать в вознаграждениях в виде аирдропа. Узнайте больше о преимуществах удержания MX в статье "3 основных преимущества для держателей MX".

1. Отчет о событиях в Зоне MX за декабрь


В 2023 году MEXC провела в общей сложности 1 339 мероприятий с общим призовым фондом в $100 миллионов. В декабре было проведено 226 мероприятий, включая 4 мероприятия Launchpool и 222 мероприятия Kickstarter, в ходе которых было распределено в общей сложности 17,45 миллиона долларов.

Согласно данным MEXC, за 226 декабрьских аирдроп вознаграждений токен CAP достиг впечатляющего пикового роста цены в 1605,66 %, став токеном с самым высоким темпом роста за месяц. В первой четверке токенов с наибольшим ростом цены каждый из них продемонстрировал темпы роста, превышающие 400 %. В десятке токенов с наибольшим ростом цены все токены продемонстрировали темпы роста, превышающие 300 %.

Топ-10 лучших токенов за декабрь 2023 г.

Название проекта
Время аирдропа (Время удержания MX)
Рост цены, % (на 31.12)
CAP
2023/12/18
1605.66%
ORDS
2023/12/28
420.7%
SURFBOARD
2023/12/22
405.9%
TURT
2023/12/8
401.9%
IRL
2023/12/19
362.5%
ROOT
2023/12/12
344.8%
MWCC
2023/12/1
337.2%
THL
2023/12/11
317.85%
CHEERS
2023/12/9
314.8%
HONOR
2023/12/13
307.5%

2. Как принять участие в событиях аирдроп


Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо владеть 1000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в мероприятиях Kickstarter и Launchpool.

На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.



3. Купить MX


Если вы еще не являетесь владельцем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье "Купите MX за одну минуту" и следовать шагам в руководстве для покупки.

Отказ от ответственности:  Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

