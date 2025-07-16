Отчет о событиях в Зоне MX за декабрь





Вступив в последний месяц 2023 года, криптовалютный рынок сохранил свой восходящий импульс по сравнению с предыдущим месяцем, демонстрируя постепенный подъем. В глобальном масштабе рынок успешно восстановился до 60 % от доли, наблюдавшейся во время предыдущего "бычьего" рынка. В течение всего года токен MX опережал по цене другие токены платформы, достигнув пика роста более чем на 330%. В настоящее время токен MX торгуется по цене около $2,80, демонстрируя заметный рост на 250%.





Удержание токенов MX позволяет не только получать прибыль от роста их цены, но и открывает доступ к эксклюзивным ежемесячным событиям, позволяя пользователям участвовать в вознаграждениях в виде аирдропа. Узнайте больше о преимуществах удержания MX в статье " 3 основных преимущества для держателей MX ".









В 2023 году MEXC провела в общей сложности 1 339 мероприятий с общим призовым фондом в $100 миллионов. В декабре было проведено 226 мероприятий, включая 4 мероприятия Launchpool и 222 мероприятия Kickstarter, в ходе которых было распределено в общей сложности 17,45 миллиона долларов.





Согласно данным MEXC, за 226 декабрьских аирдроп вознаграждений токен CAP достиг впечатляющего пикового роста цены в 1605,66 %, став токеном с самым высоким темпом роста за месяц. В первой четверке токенов с наибольшим ростом цены каждый из них продемонстрировал темпы роста, превышающие 400 %. В десятке токенов с наибольшим ростом цены все токены продемонстрировали темпы роста, превышающие 300 %.





Название проекта Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены, % (на 31.12) CAP 2023/12/18 1605.66% ORDS 2023/12/28 420.7% SURFBOARD 2023/12/22 405.9% TURT 2023/12/8 401.9% IRL 2023/12/19 362.5% ROOT 2023/12/12 344.8% MWCC 2023/12/1 337.2% THL 2023/12/11 317.85% CHEERS 2023/12/9 314.8% HONOR 2023/12/13 307.5%









Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо владеть 1000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в мероприятиях Kickstarter и Launchpool.





На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь владельцем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье " Купите MX за одну минуту " и следовать шагам в руководстве для покупки.



