Дебаты о тренде криптовалютного рынка: конец цикла или неизбежный рост

В последнее время криптовалютный рынок был чрезвычайно активен, а инвесторы и аналитики вели жаркие обсуждения рыночных тенденций. С одной стороны, одни считают, что текущий рыночный цикл завершился, с другой - что рынок стоит на пороге нового подъема. Обе точки зрения представляют собой убедительные аргументы, отражающие разнообразие настроений на рынке и различные ожидания относительно будущих тенденций. В представленном ниже анализе мы рассмотрим «бычьи» и «медвежьи» точки зрения на криптовалютный рынок в течение следующих 6-12 месяцев и оценим силу каждого аргумента. Цель данного анализа - дать читателям полное представление о текущем сложном рыночном ландшафте.





На текущем криптовалютном рынке «бычьи» взгляды указывают на то, что мы, возможно, стоим на пороге нового значительного восходящего тренда. Аналитики и инвесторы, поддерживающие эту точку зрения, отмечают улучшения в макроэкономической среде США, такие как снижение уровня инфляции и ожидаемое снижение процентных ставок, которые значительно повысили привлекательность высокорисковых инвестиций. Кроме того, исторические данные показывают, что криптовалютный рынок часто поднимается после крупных выборов, а Bitcoin демонстрирует заметную динамику цен после событий, связанных с халвингом. В сочетании со стабильными показателями Bitcoin и Ethereum, а также растущей зрелостью рынка эти факторы в совокупности способствуют уверенному «бычьему» прогнозу.





Улучшение макроэкономической среды в США

В настоящее время макроэкономическая ситуация в США значительно улучшилась. Уровень инфляции опустился ниже 3 %, а Федеральная резервная система готовится начать снижение процентных ставок, что, несомненно, благоприятно для высокорисковых инвестиций, таких как криптовалютный рынок. Корпоративные доходы, особенно в технологическом секторе, остаются высокими, а большинство экономических показателей указывают на то, что экономика США имеет тенденцию от нейтральной до положительной. Цель Федеральной резервной системы - «мягкая посадка» - снижение инфляции и избежание рецессии - похоже, достижима. Снижение процентных ставок повысит привлекательность высокорисковых инвестиций и снизит доходность государственных облигаций, что может способствовать дальнейшему росту криптовалютного рынка.









Исторический опыт: Подъем криптовалютного рынка после выборов

По прошлым наблюдениям, криптовалютный рынок значительно вырос после двух последних выборов в США. Многие участники рынка и аналитики отмечают, что цены на криптовалюты значительно выросли после выборов 2016 и 2020 годов, что дает основания предполагать, что аналогичная тенденция может последовать за выборами 2024 года. Хотя эта точка зрения вызвала широкую дискуссию, важно отметить, что количество данных все еще ограничено, а экономическая среда в 2024 году значительно отличается от 2016 и 2020 годов. Поэтому, хотя исторические тенденции и заслуживают внимания, к ним следует подходить с осторожностью.









Сильные показатели Bitcoin после халвинга

События, связанные с халвингом Bitcoin, традиционно рассматриваются как катализаторы роста цен. Исторические данные показывают, что цена Bitcoin значительно выросла после событий, связанных с халвингом в 2016 и 2020 годах, что дает позитивный прогноз для текущего рынка. Однако прогнозы, основанные исключительно на исторических данных, могут быть излишне детерминированными, поскольку на будущие показатели рынка могут влиять различные факторы, включая рост рынка и усложнение криптовалютной экосистемы.









Стабильная производительность Bitcoin

Несмотря на широко распространенные негативные настроения на рынке, цена Bitcoin уже несколько месяцев стабильно держится выше отметки $54 000. Такая устойчивая стабильность при относительно высоких уровнях оценки является практически беспрецедентной, что заставляет некоторых наблюдателей полагать, что рынок находится в фазе консолидации, готовясь к следующему крупному восходящему тренду. Кроме того, одобрение спотовых ETF укрепило зрелость рынка, заложив основу для потенциального будущего роста.









Однако «медвежий» взгляд на перспективы рынка остается осторожным. Он предполагает, что экономика США может столкнуться с потенциальными рисками рецессии, а «мягкая посадка» может оказаться скорее идеализированной целью, чем реальным результатом. Фактическая польза криптовалют также ставится под сомнение: многие рассматривают их в первую очередь как спекулятивные активы, а не как практические решения. Более того, высокая рыночная стоимость и сходство с прошлыми рыночными структурами вызывают опасения относительно возможного давления продаж и постепенного снижения на крипторынке. Медвежья точка зрения призывает инвесторов оставаться начеку в отношении возможных рисков, преследуя при этом рыночные выгоды.





Негативные макроэкономические условия

Согласно «медвежьей» точке зрения, экономика США сталкивается с риском рецессии, при этом так называемая «мягкая посадка» может оказаться оптимистичной иллюзией. Рост безработицы, ухудшение показателей рынка труда и возможность возобновления инфляции в связи с потенциальным снижением процентных ставок - все это тревожные факторы. Хотя негативный рост пока не наблюдается, опасения по поводу рецессии сохраняются. Прогнозирование инфляции - сложная задача, и снижение ставок может привести к возобновлению инфляции, что не будет способствовать развитию крипторынка. Особенно примечательно, что Berkshire Hathaway значительно сократила свои вложения в технологические акции за прошлый квартал, и ее денежные резервы достигли самого высокого уровня с 2004 года. Действия этого легендарного инвестора по снижению рисков действительно заслуживают внимания.









Слабые стороны криптовалютных нарративов

Медвежьи критики утверждают, что главная проблема криптовалют заключается в отсутствии практического применения. Bitcoin в значительной степени рассматривается как средство хранения стоимости, в то время как Ethereum, несмотря на свои дефляционные особенности, все еще сталкивается с проблемами, связанными с его центральной ролью в комиссиях за транзакции и проблемами совместимости с сетями 2 уровня. Хотя новые платформы, такие как Solana, демонстрируют сильный потенциал роста, крипторынок в целом продолжает испытывать трудности, связанные с его спекулятивным характером и отсутствием широко распространенных практических приложений.





Сходства между текущим рынком и структурой рынка 2019 года

Известный аналитик Bitcoin Бенджамин Коэн отметил, что текущая структура рынка напоминает структуру 2019 года, что может указывать на то, что крипторынок может испытать период постепенного спада после нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой. Эта точка зрения контрастирует с обычно ожидаемым подъемом в конце года, но также служит напоминанием для инвесторов о необходимости проявлять осторожность в текущих рыночных условиях.





В настоящее время как «бычьи», так и «медвежьи» взгляды на криптовалютный рынок имеют веские аргументы. Быки с оптимизмом смотрят на восстановление макроэкономической ситуации в США, повторение исторических закономерностей и стабильную работу Bitcoin. С другой стороны, «медведи» насторожены из-за возможной экономической рецессии, ограниченных случаев использования криптовалют и проблем с рыночной структурой. В этом разнообразном рыночном окружении инвесторам нужно учитывать множество факторов и применять гибкие стратегии для ориентации в потенциальных будущих рыночных динамиках. Поэтому выбор надежной платформы имеет ключевое значение. MEXC, как ведущая глобальная торговая платформа, может помочь инвесторам оптимизировать свои решения в постоянно меняющемся рынке. Благодаря лидирующей в индустрии ликвидности, широкому выбору криптовалют и первоклассным мерам безопасности, MEXC предоставляет надежную поддержку для управления рыночной волатильностью и достижения инвестиционных целей.



