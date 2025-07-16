После одобрения спотовых BTC и ETH ETF, установивших высокую планку развития отрасли, многочисленные финансовые институты обратили свое внимание на другие перспективные криптовалюты, поспешив подать зПосле одобрения спотовых BTC и ETH ETF, установивших высокую планку развития отрасли, многочисленные финансовые институты обратили свое внимание на другие перспективные криптовалюты, поспешив подать з
Бум заявок на криптовалютные ETF: какой следующий криптовалютный ETF получит одобрение?

16 июля 2025 г.MEXC
После одобрения спотовых BTC и ETH ETF, установивших высокую планку развития отрасли, многочисленные финансовые институты обратили свое внимание на другие перспективные криптовалюты, поспешив подать заявки на ETF в попытке занять долю на растущем рынке.

В частности, несколько известных компаний по управлению активами недавно подали заявки на спотовый ETF для таких популярных криптовалют, как *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT*, и *URLS-DOGE_USDT*, сигнализируя о том, что рынок ETF вступает в новую фазу быстрого роста и повышенного интереса.

1.Последние события в спотовых BTC и ETH ETF


Одобрение спотового BTC ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе 2024 года стало поворотным моментом как для криптовалютного, так и для традиционного финансового рынка. Данные показывают, что в первый год существования спотового BTC ETF наблюдалась значительная торговая активность. Только за первый месяц объем торгов превысил 38 миллиардов долларов США, а к концу года он превысил 660 миллиардов долларов США.

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 26 февраля общая рыночная стоимость спотового BTC ETF достигла 103,08 млрд $, а спотового ETH ETF – 8,95 млрд $.

2.Обновленная информация о статусе пяти лучших заявок на криптовалютный ETF


Помимо спотовых BTC и ETH ETF, финансовые институты нацелились на создание новых ETF для других высокодоходных криптовалют. В частности, такие игроки, как Grayscale, VanEck, 21Shares и Canary Funds, подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на ETF для таких активов, как SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK и других.


Токен
Заявки от компаний
XRP
Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, и т.д.
SOL
Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, и т.д.
DOGE
Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, и т.д.
ADA
Grayscale
AVAX
Grayscale
LTC
Grayscale, Canary Capital, Nasdaq
HBAR
Canary Capital
DOT
21Shares
TRUMP
Rex
BONK
Rex

В настоящее время значительное внимание привлекает ход рассмотрения заявок на ETF для пяти крупнейших криптовалют – ADA, XRP, SOL, LTC и DOGE. Согласно последним данным, различные организации находятся на разных стадиях процесса подачи заявок.

На второй неделе февраля 2025 года Grayscale Investments первой подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на создание первого в мире спотового ADA ETF. В настоящее время заявка находится на стадии предварительного рассмотрения SEC, ответ ожидается в ближайшие месяцы.

В то же время несколько организаций, включая Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree и Canary Capital, подали заявки на спотовый XRP ETF. Среди них заявка Bitwise была официально подана через биржу Cboe BZX и подтверждена SEC. Эти заявки находятся на рассмотрении, и в ближайшие месяцы ожидается ключевое развитие событий.

Заявки на спотовый SOL ETF подали VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares и Canary Capital. Примечательно, что заявки Grayscale и VanEck вступили в период публичных комментариев, что знаменует собой еще один шаг вперед в процессе утверждения.

Что касается спотового LTC ETF, то заявки подали Nasdaq, Grayscale и Canary Capital. Заявка Nasdaq была принята SEC и перешла в стадию предварительного рассмотрения, что отражает положительную позицию SEC в отношении потенциального спотового LTC ETF.

В отличие от этого, спотовый DOGE ETF продвигается медленнее. Хотя NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree и Canary Capital подали заявки, SEC до сих пор не раскрыла подробностей, что оставляет значительную неопределенность в отношении перспектив его утверждения.

3.Анализ целесообразности криптовалютных ETF: Какой из них будет одобрен следующим?


После того как бывший председатель SEC Гэри Генслер официально покинул свой пост, а его место занял Пол Аткинс, настроения инвесторов сменились с пессимизма на оптимизм в отношении перспектив спотовых криптовалютных ETF. Однако до сих пор сохраняются разногласия по ключевым деталям, например, какие криптовалюты SEC одобрит для спотовых ETF и когда это произойдет.

Согласно последним данным платформы прогнозирования Polymarket, вероятность одобрения спотового SOL ETF в этом году составляет 85%. За ним следуют LTC (75%), DOGE (74%) и XRP (73%).


Аналитики Bloomberg Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас считают, что вероятность одобрения LTC наиболее высока, ссылаясь на то, что SEC классифицирует LTC как форк Bitcoin и относит его к товарам. Однако другие аналитики придерживаются иного мнения. Например, криптоаналитик Kare считает, что ADA может получить одобрение быстрее, чем SOL, ссылаясь на относительно благоприятные отношения Cardano с SEC. Кроме того, сильная техническая база ADA и поддержка сообщества делают ее привлекательной для инвесторов.

Таким образом, в отличие от жесткой позиции администрации Байдена в отношении криптовалют, администрация Трампа активно продвигает позиционирование США в качестве глобального крипто-хаба, работая над созданием более благоприятной нормативно-правовой базы. Такой поворот в политике ускорил рост спотовых криптовалютных ETF в США и, как ожидается, привлечет большее институциональное участие в будущем. По мере укрепления доверия инвесторов к криптовалютному рынку сектор переживает всплеск притока капитала. Эта тенденция, несомненно, приведет к значительному и устойчивому росту объема торгов и активов под управлением (AUM) различных спотовых ETF, обеспечивая сильную поддержку криптовалютам, таким как *URLS-BTC_USDT* и *URLS-ETH_USDT*. Взаимосвязь между политическим курсом администрации Трампа и реакцией рынка еще больше подстегнула стремительное развитие рынка криптовалютных ETF.

На этом фоне MEXC зарекомендовала себя как ведущее направление для криптоинвесторов благодаря ультранизким торговым комиссиям, превосходному качеству обслуживания клиентов и непревзойденной ликвидности. MEXC по-прежнему стремится обеспечить безопасный, удобный и эффективный торговый опыт, постоянно внедряя инновации в отрасли и обеспечивая устойчивый рост.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

