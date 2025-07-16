После одобрения спотовых BTC и ETH ETF, установивших высокую планку развития отрасли, многочисленные финансовые институты обратили свое внимание на другие перспективные криптовалюты, поспешив подать заявки на ETF в попытке занять долю на растущем рынке.





В частности, несколько известных компаний по управлению активами недавно подали заявки на спотовый ETF для таких популярных криптовалют, как *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT*, и *URLS-DOGE_USDT*, сигнализируя о том, что рынок ETF вступает в новую фазу быстрого роста и повышенного интереса.









Одобрение спотового BTC ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе 2024 года стало поворотным моментом как для криптовалютного, так и для традиционного финансового рынка. Данные показывают, что в первый год существования спотового BTC ETF наблюдалась значительная торговая активность. Только за первый месяц объем торгов превысил 38 миллиардов долларов США, а к концу года он превысил 660 миллиардов долларов США.





Согласно данным Coinglass, по состоянию на 26 февраля общая рыночная стоимость спотового BTC ETF достигла 103,08 млрд $, а спотового ETH ETF – 8,95 млрд $.









Помимо спотовых BTC и ETH ETF, финансовые институты нацелились на создание новых ETF для других высокодоходных криптовалют. В частности, такие игроки, как Grayscale, VanEck, 21Shares и Canary Funds, подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на ETF для таких активов, как SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK и других.





Токен Заявки от компаний XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, и т.д. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, и т.д. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, и т.д. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





В настоящее время значительное внимание привлекает ход рассмотрения заявок на ETF для пяти крупнейших криптовалют – ADA, XRP, SOL, LTC и DOGE. Согласно последним данным, различные организации находятся на разных стадиях процесса подачи заявок.





На второй неделе февраля 2025 года Grayscale Investments первой подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на создание первого в мире спотового ADA ETF. В настоящее время заявка находится на стадии предварительного рассмотрения SEC, ответ ожидается в ближайшие месяцы.





В то же время несколько организаций, включая Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree и Canary Capital, подали заявки на спотовый XRP ETF. Среди них заявка Bitwise была официально подана через биржу Cboe BZX и подтверждена SEC. Эти заявки находятся на рассмотрении, и в ближайшие месяцы ожидается ключевое развитие событий.





Заявки на спотовый SOL ETF подали VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares и Canary Capital. Примечательно, что заявки Grayscale и VanEck вступили в период публичных комментариев, что знаменует собой еще один шаг вперед в процессе утверждения.





Что касается спотового LTC ETF, то заявки подали Nasdaq, Grayscale и Canary Capital. Заявка Nasdaq была принята SEC и перешла в стадию предварительного рассмотрения, что отражает положительную позицию SEC в отношении потенциального спотового LTC ETF.





В отличие от этого, спотовый DOGE ETF продвигается медленнее. Хотя NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree и Canary Capital подали заявки, SEC до сих пор не раскрыла подробностей, что оставляет значительную неопределенность в отношении перспектив его утверждения.









После того как бывший председатель SEC Гэри Генслер официально покинул свой пост, а его место занял Пол Аткинс, настроения инвесторов сменились с пессимизма на оптимизм в отношении перспектив спотовых криптовалютных ETF. Однако до сих пор сохраняются разногласия по ключевым деталям, например, какие криптовалюты SEC одобрит для спотовых ETF и когда это произойдет.





Согласно последним данным платформы прогнозирования Polymarket, вероятность одобрения спотового SOL ETF в этом году составляет 85%. За ним следуют LTC (75%), DOGE (74%) и XRP (73%).









Аналитики Bloomberg Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас считают, что вероятность одобрения LTC наиболее высока, ссылаясь на то, что SEC классифицирует LTC как форк Bitcoin и относит его к товарам. Однако другие аналитики придерживаются иного мнения. Например, криптоаналитик Kare считает, что ADA может получить одобрение быстрее, чем SOL, ссылаясь на относительно благоприятные отношения Cardano с SEC. Кроме того, сильная техническая база ADA и поддержка сообщества делают ее привлекательной для инвесторов.





Таким образом, в отличие от жесткой позиции администрации Байдена в отношении криптовалют, администрация Трампа активно продвигает позиционирование США в качестве глобального крипто-хаба, работая над созданием более благоприятной нормативно-правовой базы. Такой поворот в политике ускорил рост спотовых криптовалютных ETF в США и, как ожидается, привлечет большее институциональное участие в будущем. По мере укрепления доверия инвесторов к криптовалютному рынку сектор переживает всплеск притока капитала. Эта тенденция, несомненно, приведет к значительному и устойчивому росту объема торгов и активов под управлением (AUM) различных спотовых ETF, обеспечивая сильную поддержку криптовалютам, таким как *URLS-BTC_USDT* и *URLS-ETH_USDT*. Взаимосвязь между политическим курсом администрации Трампа и реакцией рынка еще больше подстегнула стремительное развитие рынка криптовалютных ETF.





На этом фоне MEXC зарекомендовала себя как ведущее направление для криптоинвесторов благодаря ультранизким торговым комиссиям, превосходному качеству обслуживания клиентов и непревзойденной ликвидности. MEXC по-прежнему стремится обеспечить безопасный, удобный и эффективный торговый опыт, постоянно внедряя инновации в отрасли и обеспечивая устойчивый рост.



