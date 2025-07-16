Криптомагнаты, стоящие за Трампом: Пол Аткинс, Дэвид Сакс и индивидуальные инвестиционные предприятия Маска

6 декабря 2024 года – Администрация Трампа недавно объявила о своем намерении назначить Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а соучредителя PayPal Дэвида Сакса – «царем искусственного интеллекта и криптовалют» Белого дома.





Эти два гиганта индустрии, а также основатель Tesla Илон Маск оказывают существенное влияние на будущее криптовалютной индустрии, одновременно закрепляя свою роль в политических и экономических стратегиях Трампа. В совокупности они вызывают волну криптовалютных инвестиций, которая может охватить весь мир.













Пол Аткинс, недавно назначенный председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США, – опытный финансовый регулятор и убежденный сторонник криптовалют. Опираясь на свое глубокое понимание финтех-ландшафта, Аткинс фокусируется на инвестициях в криптовалютные проекты с технологическими инновациями и регулятивным потенциалом.





Среди них выделяется инициатива Reserve Rights, в которой Аткинс выступает в качестве советника и удерживает ее токен *URLS-RSR_USDT*. Reserve Rights нацелена на создание более стабильной и прозрачной системы криптовалютных резервов, обеспечивающей более надежную инфраструктурную поддержку криптоиндустрии. Под руководством Аткинса рыночная капитализация Reserve Rights уверенно выросла до 948 миллионов долларов. После объявления о назначении Аткина акции *URLS-RSR_USDT* заметно выросли на 154,39%, причем за последние семь дней рост составил 96,64%.









Дэвид Сакс, бывший операционный директор PayPal и соучредитель венчурного фонда Craft Ventures, стал одной из ключевых фигур в сфере криптовалютных инвестиций. Еще в марте 2018 года Сакс инвестировал в Multicoin Capital, признав ее потенциал в качестве лидера в сфере криптоинвестиций. К июлю 2018 года Multicoin продемонстрировал свою стратегическую дальновидность, возглавив раунд финансирования Solana на сумму 20 миллионов долларов, став одним из первых спонсоров этого ныне популярного проекта.









Успех Solana – лишь один из многих ярких примеров впечатляющего послужного списка Craft Ventures. Уделяя большое внимание инфраструктуре, венчурная компания создала разнообразный портфель из 12 криптопроектов, включая dYdX, Handshake и 0xProtocol.





Источник данных: RootData





dYdX, децентрализованная платформа для торговли деривативами, увидела рост курса своего токена *URLS-DYDX_USDT*на 24,53% в течение 24 часов после объявления об инвестициях Craft Ventures. Аналогичным образом, Handshake, децентрализованная система доменных имен, нацеленная на создание более безопасной и прозрачной экосистемы интернет-доменов, продемонстрировала рост рыночной капитализации на 83,30%, а за 7 дней – на 137,10%. Кроме того, консультативная роль Сакса в 0xProtocol, децентрализованном торговом протоколе, обеспечила устойчивый рост его токена *URLS-ZRX_USDT* .









Илон Маск, основатель таких всемирно известных компаний, как Tesla и SpaceX, оставил невероятный след в криптовалютной сфере. Его нестандартный подход к инвестициям в криптовалюты неизменно вызывает волнения в индустрии, демонстрируя его огромное влияние как лидера мнений.









Криптовалютные инвестиции Маска в основном сосредоточены на мейнстримовых токенах, таких как *URLS-BTC_USDT* и *URLS-DOGE_USDT*. Благодаря частым высказываниям на платформах социальных сетей он поднял рыночную стоимость этих токенов до значительных высот. При поддержке Маска рыночная капитализация Dogecoin однажды взлетела до 64,2 миллиарда долларов, приковав к себе внимание множества инвесторов.





Помимо прямых инвестиций в криптовалюты, Маск повысил узнаваемость и рыночную стоимость нескольких проектов-мемов с помощью постов и репостов в X. В качестве примера можно привести *URLS-CHILLGUY_USDT* и *URLS-BAN_USDT*. Под влиянием Маска эти проекты в разной степени увеличили рыночную капитализацию и взлетели в цене. Его действия свидетельствуют о глубокой увлеченности и уникальном взгляде на криптовалютный рынок и укрепляют его влияние и статус в криптовалютной сфере.





Во время правления президента Трампа криптовалютные проекты появлялись стремительно. От глубокого участия Пола Аткинса в проекте «Резервные права» в качестве председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США до масштабных проектов Дэвида Сакса в криптовалютном секторе через Craft Ventures и уникальных выходов Илона Маска на рынок в качестве первопроходца в различных отраслях индустрии – каждый рассказ подчеркивает растущую реальность того, что криптовалюты становятся важной опорой мировой экономической системы.









