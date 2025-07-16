6 декабря 2024 года – Администрация Трампа недавно объявила о своем намерении назначить Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а соучредителя PayPal Дэвида Сакса – «6 декабря 2024 года – Администрация Трампа недавно объявила о своем намерении назначить Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а соучредителя PayPal Дэвида Сакса – «
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Криптомагна...иятия Маска

Криптомагнаты, стоящие за Трампом: Пол Аткинс, Дэвид Сакс и индивидуальные инвестиционные предприятия Маска

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
Reserve Rights
RSR$0.004902-17.20%
dYdX
DYDX$0.3727-34.88%
0x
ZRX$0.2007-20.32%
Биткоин
BTC$112,168-7.55%
DOGE
DOGE$0.1948-22.04%

6 декабря 2024 года – Администрация Трампа недавно объявила о своем намерении назначить Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а соучредителя PayPal Дэвида Сакса – «царем искусственного интеллекта и криптовалют» Белого дома.

Эти два гиганта индустрии, а также основатель Tesla Илон Маск оказывают существенное влияние на будущее криптовалютной индустрии, одновременно закрепляя свою роль в политических и экономических стратегиях Трампа. В совокупности они вызывают волну криптовалютных инвестиций, которая может охватить весь мир.

Пол Аткинс: Борьба за инновации в сфере регулирования



Пол Аткинс, недавно назначенный председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США, – опытный финансовый регулятор и убежденный сторонник криптовалют. Опираясь на свое глубокое понимание финтех-ландшафта, Аткинс фокусируется на инвестициях в криптовалютные проекты с технологическими инновациями и регулятивным потенциалом.

Среди них выделяется инициатива Reserve Rights, в которой Аткинс выступает в качестве советника и удерживает ее токен *URLS-RSR_USDT*. Reserve Rights нацелена на создание более стабильной и прозрачной системы криптовалютных резервов, обеспечивающей более надежную инфраструктурную поддержку криптоиндустрии. Под руководством Аткинса рыночная капитализация Reserve Rights уверенно выросла до 948 миллионов долларов. После объявления о назначении Аткина акции *URLS-RSR_USDT* заметно выросли на 154,39%, причем за последние семь дней рост составил 96,64%.

Дэвид Сакс: Криптостратег венчурного капитала


Дэвид Сакс, бывший операционный директор PayPal и соучредитель венчурного фонда Craft Ventures, стал одной из ключевых фигур в сфере криптовалютных инвестиций. Еще в марте 2018 года Сакс инвестировал в Multicoin Capital, признав ее потенциал в качестве лидера в сфере криптоинвестиций. К июлю 2018 года Multicoin продемонстрировал свою стратегическую дальновидность, возглавив раунд финансирования Solana на сумму 20 миллионов долларов, став одним из первых спонсоров этого ныне популярного проекта.


Успех Solana – лишь один из многих ярких примеров впечатляющего послужного списка Craft Ventures. Уделяя большое внимание инфраструктуре, венчурная компания создала разнообразный портфель из 12 криптопроектов, включая dYdX, Handshake и 0xProtocol.

Источник данных: RootData

dYdX, децентрализованная платформа для торговли деривативами, увидела рост курса своего токена *URLS-DYDX_USDT*на 24,53% в течение 24 часов после объявления об инвестициях Craft Ventures. Аналогичным образом, Handshake, децентрализованная система доменных имен, нацеленная на создание более безопасной и прозрачной экосистемы интернет-доменов, продемонстрировала рост рыночной капитализации на 83,30%, а за 7 дней – на 137,10%. Кроме того, консультативная роль Сакса в 0xProtocol, децентрализованном торговом протоколе, обеспечила устойчивый рост его токена *URLS-ZRX_USDT* .

Илон Маск: Маврик из разных индустрий


Илон Маск, основатель таких всемирно известных компаний, как Tesla и SpaceX, оставил невероятный след в криптовалютной сфере. Его нестандартный подход к инвестициям в криптовалюты неизменно вызывает волнения в индустрии, демонстрируя его огромное влияние как лидера мнений.


Криптовалютные инвестиции Маска в основном сосредоточены на мейнстримовых токенах, таких как *URLS-BTC_USDT* и *URLS-DOGE_USDT*. Благодаря частым высказываниям на платформах социальных сетей он поднял рыночную стоимость этих токенов до значительных высот. При поддержке Маска рыночная капитализация Dogecoin однажды взлетела до 64,2 миллиарда долларов, приковав к себе внимание множества инвесторов.

Помимо прямых инвестиций в криптовалюты, Маск повысил узнаваемость и рыночную стоимость нескольких проектов-мемов с помощью постов и репостов в X. В качестве примера можно привести *URLS-CHILLGUY_USDT* и *URLS-BAN_USDT*. Под влиянием Маска эти проекты в разной степени увеличили рыночную капитализацию и взлетели в цене. Его действия свидетельствуют о глубокой увлеченности и уникальном взгляде на криптовалютный рынок и укрепляют его влияние и статус в криптовалютной сфере.

Во время правления президента Трампа криптовалютные проекты появлялись стремительно. От глубокого участия Пола Аткинса в проекте «Резервные права» в качестве председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США до масштабных проектов Дэвида Сакса в криптовалютном секторе через Craft Ventures и уникальных выходов Илона Маска на рынок в качестве первопроходца в различных отраслях индустрии – каждый рассказ подчеркивает растущую реальность того, что криптовалюты становятся важной опорой мировой экономической системы.

Как принять участие в этих проектах


Для обычных инвесторов, чтобы принять участие в криптовалютных проектах, поддерживаемых этими криптомагнатами, первым шагом будет поиск безопасной, надежной и удобной обменной платформы.

Среди многочисленных платформ MEXC, несомненно, является рекомендуемым выбором. MEXC предоставляет пользователям самые трендовые токены, ежедневные аирдропы, крайне низкие комиссии и обширную ликвидность. Будучи одним из лидеров индустрии, MEXC предлагает широкий спектр основных криптовалют, таких как *URLS-BTC_USDT* и *URLS-ETH_USDT*, а также постоянно представляет новые криптопроекты, предоставляя инвесторам богатый выбор. Кроме того, политика низких комиссий MEXC значительно снижает торговые издержки для инвесторов.

Вот пошаговое руководство по торговле *URLS-DOGE_USDT* в приложении MEXC.

  1. Войдите в приложение MEXC и нажмите на «Торговля».
  2. Выберите «Спот» и нажмите на торговую пару. Затем найдите DOGE/USDT.
  3. Нажмите на «Купить DOGE».



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов