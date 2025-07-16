Перспективы рынка криптовалют на вторую половину 2025 года

С окончанием первой половины 2025 года криптовалютный рынок снова продемонстрировал свою уникальную привлекательность и огромный потенциал. Ведущие криптовалюты, такие как Bitcoin Ethereum , неоднократно достигали новых максимумов, подпитывая процветающий рынок.





Какие возможности и задачи ждут рынок криптовалют во второй половине года?









Модель The Atlanta Fed’s GDPNow прогнозирует рост ВВП США во II квартале на 4,6% , что указывает на улучшение состояния экономики и возможность «мягкой посадки». Рынок широко ожидает как минимум одного снижения ставки во второй половине года, что приведёт к дальнейшему смягчению условий предоставления ликвидности.





Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 4,8% в начале года до 4,2% в июне.

Индекс доллара США упал с годового максимума 106 до отметки около 98 .

И золото, и Bitcoin достигли рекордных максимумов — отражается одновременный рост «активов‑убежищ».





Роль Bitcoin как «цифрового золота» получает широкое признание среди институциональных инвесторов, особенно на фоне растущего государственного долга. Криптоактивы становятся для фондов способом хеджировать системные риски.









2025 год стал переломным моментом в институционализации крипторынка. После одобрения в 2024 году в США спотовых Bitcoin ETF был открыт путь для входа институциональных игроков. К середине года Fidelity BlackRock увеличили активы под управлением (AUM) своих BTC-ETF продуктов до более чем 50 млрд долларов. По состоянию на июнь глобальные AUM крипто-ETF превысили 1,1 трлн долларов, при этом почти 60% торгового объема обеспечивали профессиональные институты, семейные офисы и хедж-фонды.





Тем временем такие транснациональные компании, как MicroStrategy Tesla , нарастили резервы криптоактивов, включив их в стратегии «динамических кассовых резервов». Компании переходят от «разовых стратегических инвестиций» к «структурному включению криптоактивов в портфельные стратегии». Согласно данным из Monthly Outlook: Three Themes for 2H25 , около 228 публичных компаний в совокупности удерживают 820 000 BTC, приобретая Bitcoin через финансирование за счет акций или конвертируемых облигаций. Усиление концентрации BTC у крупных институциональных держателей поддерживает рост цен и укрепляет легитимность и принятие криптовалют.









Текущий рынок находится на перепутье между «суперциклом» и «структурным бычьим рынком». По сравнению с 2017 или 2021 годом, бычий тренд 2025 года более устойчив, а ликвидность распределена шире, при этом выделяются три ключевые особенности:









Данные Google Trends по запросам «криптовалюта» и «Bitcoin» еще не достигли исторических максимумов, что указывает на отсутствие розничных спекулятивных пузырей.

Количество Bitcoin-адресов продолжает стабильно увеличиваться, а число активных адресов удерживается выше 1,5 млн.

Объёмы транзакций L1 и L2 выросли более чем на 40 % в месячном выражении.









В отличие от прошлых бычьих циклов, когда многие токены росли синхронно, текущий цикл напоминает рынок «захвата стоимости». Токены, связанные с ИИ, активами реального мира (RWA) и протоколами 2 уровня, демонстрируют устойчивый потенциал роста.









Ранее хайповые секторы, такие как GameFi и SocialFi, к середине 2025 года постепенно эволюционируют в продукты, ориентированные на «устойчивые экономические модели и удержание пользователей».









Во второй половине 2025 года технологические достижения остаются фундаментальной силой, стимулирующей углубленное развитие криптоэкосистемы.









Токенизация активов реального мира (RWA) стала одной из самых заметных тем в блокчейн-индустрии. В настоящее время Ethereum сохраняет доминирующее положение на рынке RWA , в то время как зрелые DeFi-платформы, такие как Solana , расширяют свое присутствие в этом сегменте. Согласно данным RWA , по состоянию на 17 июня 2025 года общая стоимость ончейн-RWA превышает 23,8 млрд долларов (без учета стейблкоинов), включая 13,8 млрд долларов в частных кредитах, 7,4 млрд долларов в гособлигациях США и 1,6 млрд долларов в товарных активах.













BlackRock прогнозирует, что к 2030 году размер рынка RWA взлетит до 16 трлн долларов. По мере углубления развития RWA участники экосистемы – эмитенты, кастодиальные банки, инвесторы и блокчейн-структуры – стремительно растут. Инвестиционные возможности ожидаются в сферах управления активами, банковских IT-решений и трансграничных платежей, что знаменует подлинное сближение DeFi и TradFi.









С момента активации EIP-4844 (Proto-Danksharding) в конце 2024 года экосистема Ethereum 2 уровня пережила взрывной рост. EIP-4844 значительно снизил комиссии L2 благодаря внедрению blob-транзакций, что открыло путь массовому принятию со стороны разработчиков и пользователей. Во второй половине 2025 года развитие L2 перешло от простого «масштабирования» к новой стадии «оптимизации производительности, углубления экосистемы и коммерческой устойчивости».





1) Согласно последним данным L2Beat , совокупная заблокированная стоимость (TVL) в сетях L2 превысила 43 млрд долларов, а количество активных пользователей также растет.





2) В 2025 году сектор zkRollup достиг зрелости: такие проекты, как zkSync Era, Scroll и Polygon zkEVM, обеспечили полную EVM-совместимость и стабильную работу в основной сети, решив прежние ключевые проблемы высокой стоимости миграции и нехватки инструментов.





3) Решения уровня 2 широко исследуют архитектуры «L3/L4», пытаясь создать более легкие, настраиваемые цепочки приложений с помощью «специализированных роллапов для приложений». Этот тренд усилит конкурентоспособность Web3-приложений в сценариях высокочастотной торговли, приватных вычислений и ончейн-AI-инференса.













В первой половине 2025 года политика США в отношении криптовалют претерпела беспрецедентные изменения. Ожидается, что законодательство о стейблкоинах будет принято в первую очередь. В настоящее время Палата представителей продвигает закон STABLE Act , а Сенат работает над законом GENIUS Act – оба проекта пользуются двухпартийной поддержкой. 11 июня Сенат одобрил GENIUS Act и направил его на рассмотрение в Палату представителей. Эти законопроекты устанавливают требования к резервам, правила противодействия отмыванию денег, защиту на случай банкротства и положения о правах потребителей, создавая более четкую регуляторную базу для рынка стейблкоинов.









Помимо регулирования стейблкоинов, Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США официально внес закон CLARITY Act . Этот документ призван четко разграничить зоны регулирования SEC и CFTC в отношении криптоактивов, классифицируя их по характеристикам. Данная законодательная инициатива создаст более прозрачную регуляторную среду для криптовалютного рынка, снизит неопределенность и повысит доверие инвесторов.

Крипторынок во второй половине 2025 года перестанет быть просто «бычьим рынком, движимым настроениями». Вместо этого он вступит в фазу сложной экосистемной эволюции. Под воздействием технологий, капитала, регулирования и массового внедрения рынок совершит сильный скачок – от спекуляций к становлению фундаментальной инфраструктурой цифровых активов.

Благодаря глубокому анализу рынка и рациональным инвестиционным решениям, во второй половине 2025 года инвесторы смогут найти больше возможностей для роста капитала. MEXC продолжит оставаться на передовой технологических инноваций, предоставляя пользователям по всему миру доступные, эффективные и безопасные торговые возможности для совместного исследования безграничного потенциала криптоиндустрии.





Зайдите на MEXC прямо сейчас , чтобы занять стратегические позиции и воспользоваться возможностями второй половины 2025 года в мире криптовалют!





Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим сопутствующим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.







