Криптовалюты в 2024: Ключевые моменты, определившие будущее цифровых активов





2024 год стал настоящим диким временем для криптовалютной индустрии, в котором произошли события, всколыхнувшие все вокруг. От достижения BTC новых вершин до взрывных трендов мемкоинов – вот 9 моментов, которые сделали этот год важной главой в истории развития криптовалют.









10 января 2024 года (по восточному времени) Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг 11 спотовых Bitcoin ETF, которые начали торговать на следующий день. Вслед за этим, 24 мая, SEC одобрила первую партию из 8 Ethereum Spot ETF для листинга в США, которые официально начали торговлю 23 июля.





Утверждение спотовых Bitcoin ETF и спотовых Ethereum ETF знаменует собой важнейший шаг в выходе криптовалютной индустрии на основные финансовые рынки. Это событие не только означает диверсификацию каналов инвестирования в криптоактивы, но и свидетельствует о том, что индустрия постепенно движется к зрелости и стандартизации. Это закладывает прочную основу для выхода большего количества криптоактивов на финансовые рынки в будущем, открывая новую главу более глубокой интеграции между криптоактивами и традиционными финансовыми рынками.









В 2024 году Ethereum пережил еще одну важную веху в своей истории – обновление Dencun (Cancun). Благодаря внедрению инновационных предложений, таких как прото-данкшардинг (EIP-4844), обновление успешно решило давние проблемы перегруженности транзакций и высоких комиссий за газ. После обновления Ethereum добился значительных улучшений в пропускной способности основной цепи транзакций, комиссии за газ для пользователей, масштабируемости сети и безопасности.





Обновление Dencun не только укрепило технологическое лидерство Ethereum в блокчейн-пространстве, но и значительно ускорило рост решений 2 уровня. С дальнейшим развитием технологии 2 уровня и продвижением модульных блокчейнов Ethereum постепенно интегрируется в более разнообразную и конкурентоспособную криптовалютную экосистему. Эта трансформация не только бросает вызов традиционному доминированию Ethereum, но и открывает широкие новые возможности для его роли и функциональности в будущем криптовалютном пространстве.









20 апреля 2024 года на высоте блока 840 000 Bitcoin успешно завершил четвертый халвинг, сократив вознаграждение за майнинг с 6,25 BTC до 3,125 BTC.





Халвинг Bitcoin – это событие, которое происходит примерно раз в четыре года и сокращает вознаграждение за майнинг транзакций Bitcoin в два раза. Замедляя темпы эмиссии новых Bitcoin, халвинг вводит дефляционный механизм в экономическую модель Bitcoin, обеспечивая его дефицит, сохранение стоимости и долгосрочную устойчивость в качестве цифровой валюты. Это часто рассматривается как положительный фактор, способствующий развитию бычьего рынка для Bitcoin.









После шока, вызванного крахом FTX, команда Solana быстро скорректировала свою стратегию. Используя преимущества высокого TPS, низкой комиссии и параллельной обработки, Solana привлекла большое количество проектов и пользователей, постепенно расширяясь в различные области, такие как DeFi, ликвидный стейблинг, мемкоины и платежи. Платформа также успешно сотрудничает с несколькими известными проектами и коллабораторами, добиваясь диверсификации и углубления экосистемы.





Кроме того, мощной движущей силой возрождения Solana стало появление популярных мемкоинов на Solana. Такие токены, как *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT* и *URLS-BOME_USDT*, приобрели значительную популярность, вызвав заметный эффект благосостояния и привлекая огромное количество пользователей в сеть Solana. Между тем, *URLS-SOL_USDT* также пережила сильный подъем, ненадолго достигнув максимума в 260 долларов, а ее рыночная капитализация превысила 100 миллиардов долларов.









TON (The Open Network), долгожданная игровая платформа на основе блокчейна, достигла пика своего развития в 2024 году. Игры TON привлекали большое количество игроков своим уникальным геймплеем и механизмами вознаграждения. Однако как раз в тот момент, когда TON-игры охватили весь мир, основатель Telegram Павел Дуров был арестован за участие в незаконной финансовой деятельности.





В ответ на такой неожиданный поворот событий официальная команда быстро запустила протестное движение под названием «Собака сопротивления», чтобы выразить недовольство положением основателя и проявить солидарность. Движение получило мощную поддержку со стороны различных сторон и неожиданно привело к значительному росту рыночной капитализации *URLS-REDO_USDT*. Несмотря на продолжающиеся судебные тяжбы Дурова, на множество неопределенностей и проблем, дух сопротивления, олицетворяемый REDO, нашел отклик в обществе.









В 2024 году мемкоины, вызванные сильным рыночным консенсусом и массовым эффектом богатства, привлекли значительное внимание и приток капитала. И Solana, и Base стали свидетелями появления целого ряда востребованных мемекоинов. Популярность этих мемкоинов не только способствовала процветанию криптовалютного рынка, но и принесла инвесторам значительные доходы. Однако важно отметить, что мемкоины сопряжены с высокими рисками и волатильностью, поэтому инвесторам следует сохранять рациональность и осторожность при участии в них.









Избрание Трампа не только вызвало резкий рост цен на Bitcoin, но и привело к появлению на рынке первого криптовалютного правительства. По мере того как криптовалюты получают все более широкое распространение и признание во всем мире, все большее число политиков и правительственных учреждений уделяют внимание и изучают криптовалюты и связанные с ними технологии.





Рынок выразил большие надежды на смягчение криптовалютной политики и улучшение нормативно-правовой базы после вступления в должность администрации Трампа. Ожидается, что в будущем, по мере прояснения политики и совершенствования систем регулирования, криптовалюта получит более широкое применение и глубокую интеграцию по всему миру.









После победы Трампа на президентских выборах в США и его последующего избрания новым президентом цена Bitcoin неоднократно достигала новых максимумов. 4 декабря по местному времени Трамп через социальные сети выдвинул Пола Аткинса на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). После этого заявления цена *URLS-BTC_USDT* подскочила до 101 960 долларов, впервые в истории преодолев барьер в 100 000 долларов, а общая рыночная капитализация достигла 2,1 триллиона долларов.













В сентябре 2024 года, когда криптовалютный рынок начал восстанавливаться, всплеск популярности наблюдался у мемекоинов на тему ИИ. Такие токены, как *URLS-GOAT_USDT*, не только привлекли внимание к сфере ИИ на криптовалютном рынке, но и продемонстрировали огромный потенциал токенизации в захвате будущих тенденций. Ожидается, что по мере развития технологий и роста рыночного спроса токенизированные проекты, такие как ИИ-агенты, будут играть все более значительную роль в будущем, привнося новые силы в диверсификацию криптовалютного рынка.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.