Крипто ИИ 2.0: Смогут ли MCP и ИИ-агенты запустить новую волну инноваций и хайпа?

По мере сближения технологий блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ) сектор криптовалют ИИ переживает бурную и динамичную эволюцию. От первых дней концептуального возбуждения до сегодняшнего все более конкурентного ландшафта криптовалютный ИИ остается одним из наиболее пристально наблюдаемых рубежей в Web3. На фоне этой эволюции рост MCP (Протокол Контекста Модели) в сочетании с агентами ИИ начинает привлекать серьезное внимание, поднимая вопрос о том, может ли эта мощная синергия вызвать следующую крупную волну инноваций и рыночного возбуждения.









Протокол Контекста Модели, или MCP – это стандарт с открытым исходным кодом, призванный устранить барьеры между различными системами искусственного интеллекта и средами блокчейна. Традиционно приложения ИИ функционировали изолированно, требуя от разработчиков создавать собственные API для каждого соединения. Такой подход не только отнимал много времени, но и был ограничен в гибкости и сопряжен с проблемами, связанными с разрешениями, доступом и совместимостью.





MCP призван решить эти проблемы, функционируя в качестве универсального разъема, подобного USB-интерфейсу для ИИ. Он представляет собой стандартизированный способ взаимодействия моделей и агентов ИИ, получения данных в режиме реального времени и взаимодействия с системами на основе блокчейна. Таким образом, MCP значительно упрощает процессы разработки и позволяет создать гораздо более эффективную, интегрированную и масштабируемую экосистему ИИ-блокчейна.





Основная ценность MCP заключается в том, что он позволяет децентрализованному ИИ осмысленно взаимодействовать с окружающей средой. Он поддерживает автоматическое выполнение задач, понимание контекста и обратную связь ончейн, и все это в рамках безопасной и разрешенной структуры. Семантический слой, лежащий в основе всей сети, обеспечивает модель структурой, необходимой для интерпретации задач, доступа к нужному контексту и выполнения операций автономно, но с возможностью верификации.









Протокол MCP предназначен для создания всеобъемлющего универсального протокольного слоя, позволяющего моделям ИИ работать, выполнять задания, предоставлять обратную связь и получать вознаграждения ончейн. Он не только решает проблему эффективного использования ИИ-моделей ончейн, но и системно поддерживает переход мира Web3 к парадигме, ориентированной на намерения.





Основное преимущество протокола MCP – его семантический слой во всей сети, включающий механизмы идентификации моделей, системы сбора контекста, семантической интерпретации, декомпозиции и выполнения задач, а также механизмы стимулирующей обратной связи. Такая архитектура позволяет ИИ-моделям иметь собственные адреса на блокчейне и, благодаря системам контроля доступа, получать активы, инициировать транзакции и вызывать смарт-контракты, становясь «первоклассными аккаунтами» в экосистеме блокчейна. Кроме того, MCP абстрагирует состояния ончейн, оффчейн-данные и записи об исторических взаимодействиях, предоставляя моделям четкую структуру задач и контекст среды, что позволяет им выполнять сложные инструкции в рамках «семантического контекста».













Virtuals запустила ряд инициатив, включая VPN (Сеть виртуальных партнеров), ACP (Протокол агентской коммерции), Points (система лояльности) и Genesis (новый механизм запуска). VPN призвана переосмыслить пересечение ИИ и криптовалют, объединив инвесторов, экспертов в этой области, ученых и разработчиков. ACP создает коммерческую экосистему, состоящую из агентов ИИ, которые могут автономно взаимодействовать, сотрудничать и совершать сделки друг с другом. Система баллов отслеживает вовлеченность пользователей и предоставляет эксклюзивные права на участие в Launchpad. Genesis представляет новый механизм запуска, включающий доступ на основе баллов, методы распределения токенов ончейн и гарантии возврата средств.





AI16Z значительно расширила свою экосистему с выпуском ElizaOS V2, представив значительные архитектурные усовершенствования, включая рои и взаимодействие между агентами. Одновременно команда представила AUTOFUN, инновационную платформу запуска на базе ИИ, которая отличается более справедливой и долгосрочной кривой привязки, настраиваемыми адресами CA, системой верификации чата на базе ИИ-токенов и инструментами для создания контента под руководством сообщества. Новая экономическая модель направляет прибыль от запуска платформы на обратный выкуп для поддержания ликвидности пула токенов запуска. В Spartan V2 токен DEGENAI будет обновлен и запущен вместе с ElizaOS V2, играя ключевую роль в экосистеме и помогая продвигать проекты на AUTOFUN.









Dark – это экспериментальная MCP-сеть, построенная в сети Solana и ориентированная на доверенные среды исполнения (Trusted Execution Environments, TEE). Обеспечивая автоматическую интеграцию новых инструментов и взаимодействие ончейн, Dark стремится стимулировать инновации в рамках децентрализованных технологий. Однако большинство функциональных возможностей проекта все еще находятся на стадии разработки и не были официально запущены.





SkyAI – это собственная инфраструктура искусственного интеллекта, построенная в сети BNB Chain, обеспечивающая мультичейн доступ к данным и развертывание агентов искусственного интеллекта. Несмотря на то, что проект находится на концептуальной стадии, он считается ведущим проектом в секторе MCP.









Solix – это сеть DePIN, построенная на основе протокола MCP и ориентированная на интеллектуальное совместное использование полосы пропускания. Пользователи могут делиться своей пропускной способностью через расширение браузера и получать за это вознаграждение. Сеть охватывает 63 страны по всему миру. Проект получил относительно быстрое техническое развертывание, но его успех в долгосрочной перспективе зависит от проверки вовлеченности пользователей и устойчивости экономической модели.





HighKey – проект DeFi, совместимый с протоколами MCP и DARP, специализирующийся на арбитраже DeFi и профессиональной аналитике. Несмотря на то, что у проекта есть четкая дорожная карта развития, все еще существует необходимость в улучшении пользовательского опыта и усилении его дифференциации на рынке.









DeMCP состоялся 25 апреля, а объем торгов в течение первого часа превысил восьмизначную цифру. Это живой рынок Web3 MCP, который предлагает доступ со скидкой к большим языковым моделям, таким как GPT-4 и Claude. Платформа использует доверенные среды исполнения (TEE) и механизмы безопасности ончейн, а также установила техническое партнерство с Phala Network. Официальный запуск состоялся 25 апреля, а объем торгов в течение первого часа превысил восьмизначную цифру.





Cookie.fun представила специализированный MCP-сервер – MCP-сервер Подключай и работай, разработанный специально для интеллектуальных агентов. Он предназначен как для разработчиков, так и для нетехнических пользователей и не требует настройки для начала работы.





OpenServ готовится к запуску своей системы MCP, которая позволит интегрировать агентов ИИ в различные реальные приложения. Она поддерживает интеграцию с такими платформами, как AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps и Slack.









С точки зрения рыночных показателей, хотя большинство проектов Web3 AI, основанных на протоколе MCP, все еще находятся на ранних стадиях разработки и их продукты еще не полностью запущены, некоторые проекты уже выпустили токены и привлекли внимание инвесторов по мере улучшения настроения на рынке. Например, связанный с MCP токен Dark в сети Solana показал хорошие результаты после запуска, вызвав энтузиазм инвесторов и волну инвестиций в связанные с MCP токены. По мере продвижения и реализации новых проектов, а также с ростом признания рынком интеграции ИИ и блокчейна, существует определенная вероятность второй волны ажиотажа вокруг MCP + ИИ агентов.





Однако для реализации всего потенциала этой комбинации потребуется преодолеть несколько критических проблем. Для обеспечения долгосрочного роста необходимо решить проблемы технической масштабируемости, надежности моделей и безопасности агентов. Кроме того, острая конкуренция в пространстве Web3 ИИ означает, что только самые дифференцированные и технически обоснованные проекты будут возвышаться над шумом. Еще одним препятствием остается неопределенность нормативно-правовой базы. По мере того как ИИ становится все более автономным и интегрированным в финансовые системы, нормативно-правовое регулирование будет играть все более важную роль в формировании принятия и доверия пользователей. Обеспечение соответствия этих систем развивающимся мировым стандартам будет иметь огромное значение.









Вторая половина истории криптовалютного ИИ уже началась, и комбинация MCP + ИИ агентов, похоже, готова сыграть в ней ведущую роль. Ее потенциал в изменении того, как мы создаем, взаимодействуем и получаем выгоду от децентрализованного интеллекта, огромен. По мере ускорения разработки и появления реальных приложений MCP вполне может стать основой нового поколения систем ИИ, основанных на блокчейне. Несмотря на то что для раскрытия всех последствий потребуется время, одно можно сказать наверняка: MEXC по-прежнему стремится оставаться на переднем крае этой трансформации, предлагая безопасную, эффективную и низкобарьерную платформу для пользователей, чтобы открыть для себя будущее криптовалютного ИИ и приобщиться к нему.





Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



