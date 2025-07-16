Кризис нарастает: Инцидент с токеном LIBRA и взлом аккаунта Shaw тревожат безопасность пользователей

В современном гиперсвязанном мире каждая новость и каждый клик могут вызвать стремительное распространение информации и ценности. От драматичных взлетов и падений токена LIBRA, связанного с президентом Аргентины, до взлома аккаунта Shaw, основателя известной венчурной компании ai16z, эти два на первый взгляд изолированных инцидента подчеркивают критическую проблему: увлечение криптовалютами тесно связано со скрытыми уязвимостями безопасности на платформах социальных медиа, создавая сложную экосистему, наполненную как возможностями, так и рисками.









15 февраля официальная страница президента Аргентины Хавьера Милея неожиданно объявила о запуске мемкоина под названием LIBRA и представила его адрес контракта. Это заявление произвело настоящий шок на криптовалютном рынке. Цена LIBRA взлетела, а рыночная капитализация токена на короткое время превысила 4 миллиарда долларов. Торговая пара *URLF-LIBRA_USDT* привлекла огромное внимание инвесторов, что вызвало беспрецедентный ажиотаж на рынке. Однако всего через четыре часа президент Милей удалил твит, заявив, что не знал о запуске LIBRA. Это привело к мгновенному падению цены токена, резко изменив рыночное настроение. Позднее тем же днем инфраструктурный слой Web3 ИИ – KIP Protocol разъяснил, что запустил проект "Viva la Libertad" для поддержки частных предприятий в Аргентине, ответив на вопросы, возникшие после удаленного твита, и подчеркнув, что президент Милей не участвовал в разработке проекта Libertad.





По мере того как скандал разворачивался, 16 февраля оппозиционные партии Аргентины инициировали процедуру импичмента против президента Милея, обвиняя его в злоупотреблении властью и введении в заблуждение общественности – действия, которые могут поставить под угрозу экономическую стабильность Аргентины.





KIP Protocol выпустил заявление, в котором пояснил, что токен LIBRA является частью его проекта "Viva la Libertad", направленного на поддержку частных предприятий Аргентины с помощью криптовалютных технологий. KIP Protocol подчеркнул, что президент Милей не участвовал в разработке проекта Libertad и что твит, размещенный с его аккаунта, не имел отношения к KIP Protocol. Также KIP Protocol разъяснил, что запуск токена и маркетмейкинг полностью находились под контролем Kelsier Ventures и инициатора проекта Хейдена Дэвиса. KIP Protocol был приглашен только для управления и контроля за выбором финансируемых технических проектов после запуска токена, а также для предоставления технической инфраструктуры для инициатив в области ИИ. Когда президент Милей опубликовал информацию о проекте на платформе X, KIP Protocol не принимал в этом участия.





Однако драма на этом не закончилась. 18 февраля президент Милей вновь появился на X, опубликовав руководство по покупке токенов LIBRA. Токен LIBRA кратковременно подскочил выше 0,70$, увеличившись на 130% всего за 10 минут, с 24-часовым ростом в 78% и текущей рыночной капитализацией в 700 миллионов долларов.









На фоне контроверсии вокруг токена LIBRA возник еще один инцидент в сфере кибербезопасности. Аккаунт основателя ai16z Shaw в X был подозрительно взломан, и в его сообщении была размещена мошенническая ссылка, якобы связанная с мошенничеством «Eliza».





Сообщается, что после взлома аккаунта, Shaw опубликовал, казалось бы, обычный твит, в который была встроена мошенническая ссылка, предлагающая высокодоходную инвестиционную возможность. Если пользователи перейдут по этой ссылке и предоставят свои личные данные или произведут переводы, они рискуют понести значительные финансовые потери и утечку данных.









От истории с токеном LIBRA до взлома аккаунта основателя ai16z Shaw, каждый инцидент служит ярким напоминанием о том, что безопасность пользователей – это первостепенная задача. В эпоху перегрузки информацией и повсеместных проблем с защитой данных, повышение осведомленности о кибербезопасности и улучшение личной защиты криптовалютных активов становятся необходимыми для каждого владельца криптовалюты.









Усил ивайте безопасност ь пароля: Пароли – это первая линия защиты пользовательских аккаунтов. Пользователи должны периодически обновлять свои пароли и использовать сложные комбинации, которые трудно угадать. Следует избегать использования одинаковых паролей на разных платформах, чтобы предотвратить взлом других аккаунтов в случае компрометации одного из них.

Активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA): 2FA – это эффективная мера безопасности, которая добавляет дополнительный уровень защиты. Пользователи должны включать эту функцию на платформах, которые ее поддерживают, чтобы для входа требовался дополнительный код подтверждения или биометрическая аутентификация. Это эффективно предотвращает взлом аккаунтов с помощью атак методом подбора паролей или фишинга.









Проверяйте источники информации: Пользователи должны оставаться осторожными и проверять информацию из неизвестных источников. Избегайте перехода по подозрительным ссылкам или загрузки незнакомых вложений, чтобы предотвратить заражение вредоносным ПО или вирусами. Для инвестиционных возможностей или уведомлений о призах, обещающих высокие доходы, сохраняйте рациональный подход и избегайте слепого следования трендам или доверия непроверенным источникам.

Повышайте осведомленность о мошенничестве: Ознакомьтесь с типичными методами мошенничества и повышайте осведомленность о предотвращении мошенничества. Для более подробной информации ознакомьтесь со статьей: Мошенничество с криптовалютными аккаунтами









Обращайтесь с личной информацией осторожно: Личная информация является ценным активом. Пользователи должны обращаться с ней бережно и избегать ненужного раскрытия. Например, не делитесь избыточной личной информацией в социальных сетях.

Читайте политику конфиденциальности: Для платформ или сервисов, которые требуют личную информацию, пользователи должны внимательно читать политику конфиденциальности, чтобы убедиться, что их данные защищены. Ознакомьтесь с тем, как платформа или сервис собирает, использует, хранит и делится личной информацией, а также с правами и обязанностями пользователей.





На криптовалютном рынке выбор безопасной и надежной торговой платформы имеет решающее значение. Например, платформа MEXC использует множество мер безопасности для защиты пользователей, включая технологию холодного хранения, двухфакторную аутентификацию (2FA) и мониторинг рисков в реальном времени. При выборе торговой платформы пользователи должны отдавать приоритет тем, которые обладают мощными механизмами безопасности, чтобы снизить риск кражи активов или потерь при торговле. Кроме того, MEXC регулярно публикует советы по безопасности и образовательный контент, чтобы помочь пользователям повысить осведомленность о безопасности, такие как: « Что такое фишинговая атака? » и « Шесть способов лучше обезопасить свою учетную запись ». Эти инициативы не только укрепляют защиту пользователей, но и служат примером для здорового развития криптовалютной индустрии.









Отказ от ответственности: Информация, представленная в этом материале, не является рекомендацией по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным услугам, а также не является рекомендацией на покупку, продажу или удержание каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет эту информацию исключительно для справочных целей и не предоставляет инвестиционные советы. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестициями, и проявляйте осторожность при принятии инвестиционных решений. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



