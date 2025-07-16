Столкновение корпоративных и политических титанов: Криптовалютный переполох на фоне конфликта Трампа и Маска

Всего за одну бурную неделю отношения между президентом США Дональдом Трампом и мировым миллиардером Илоном Маском резко изменились: из доверенных союзников Белого дома они превратились в ярых соперников в социальных сетях. То, что началось с политических разногласий, быстро переросло в публичный конфликт, обнажив напряженность, которая выходит далеко за рамки личной неприязни и вызвала шок на рынке криптовалют.









«Медовый месяц» между Трампом и Маском начался, когда Трамп вернулся в Белый дом и стал оказывать внимание индустрии высоких технологий. В начале 2025 года администрация Трампа запустила политику «Американский стратегический резерв Bitcoin», объявив о планах по резерву Bitcoin и других крупных криптовалют , позиционируя США как глобальный криптовалютный центр. Между тем, компании Маска выиграли от этой политики: Tesla продолжала получать налоговые льготы на электромобили, а SpaceX получила государственные контракты на миллиарды долларов.





Однако в июне 2025 года возникла напряженность, когда Трамп объявил о так называемом « Законе об Одном Большом Красивом Билле ». Законопроект был раскритикован за сокращение субсидий на электромобили, увеличение бюджетного дефицита и значительные государственные расходы. Маск публично осудил законопроект как «отвратительное уродство». Он еще больше обострил конфликт, предположив о возможных связях между Трампом и Джеффри Эпштайном, что вызвало еще больший спор.





Трамп быстро ответил, предупредив, что если Маск поддержит кандидатов от Демократической партии, ему грозят «серьезные последствия», в том числе потенциальная отмена федеральных контрактов для компаний Маска, таких как Tesla и SpaceX. Противостояние усилилось, а общественное мнение и рынки отреагировали соответствующим образом.













В связи с предлагаемым законопроектом о сокращении субсидий на электромобили и возникающими рисками по контрактам усилились опасения относительно будущего спроса на продукцию Tesla и ее зависимости от политики. В тот день цена акций Tesla упала на 14%, что привело к потере рыночной столичности компании примерно на 150 млрд долларов. Кроме того, резко вырос объем торгов как опционами на покупку, так и опционами на продажу, что свидетельствовало о повышенной волатильности.













Криптовалютный рынок пережил еще более сильные колебания. После начала спора началась паническая продажа, что привело к массовой ликвидации активов:





Цена Bitcoin (BTC) быстро упала с 105 915 долларов до уровня ниже 100 500 долларов, при этом было ликвидировано более 300 миллионов долларов лонг позиций.

Ethereum (ETH) упал примерно на 6%, что свидетельствует о широком нежелании инвесторов к риску

DOGE , ключевой криптовалютный актив, поддерживаемый Маском, упал более чем на 12% за неделю, достигнув минимума в 0,16805 доллара

Токен TRUMP упал до 9,314 доллара за день, что привело к убыткам в размере около 900 миллионов долларов





Данные Coinglass показывают, что криптовалютный рынок потерял примерно 5,1% своей общей рыночной капитализации за один день, что соответствует почти 1 миллиарду долларов.

















Конфликт между Трампом и Маском, несомненно, усилил волатильность рынка, создав неопределенность в отношении будущего их отношений. Эта неопределенность вызвала значительные колебания цен на криптовалюты, что может отпугнуть некоторых инвесторов от участия в рынке и подорвать его общую стабильность. В период эскалации конфликта криптовалютный рынок может столкнуться с усилением давления со стороны продавцов. Кроме того, их спор, вероятно, привлечет более пристальное внимание регулирующих органов. Администрация Трампа может ужесточить регулирование криптовалют, чтобы снизить потенциальные рыночные риски и количество финансовых преступлений. Такое давление со стороны регулирующих органов негативно повлияет на рынок криптовалют, особенно на проекты и платформы с более слабым соблюдением нормативных требований. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями в политике, чтобы избежать потенциальных рисков.





По мере роста напряженности некоторые инвесторы могут вывести средства с криптовалютных рынков в более безопасные инвестиции, что приведет к снижению ликвидности и давлению на цены. Это особенно рискованно для криптовалютных проектов, в значительной степени зависимых от настроений рынка и потоков капитала.









На фоне обострения конфликтов и роста макроэкономических рисков криптовалюты привлекают внимание как инструменты хеджирования.





Повышенная неопределенность заставляет некоторых инвесторов переводить средства из традиционных финансовых инструментов в криптоактивы в поисках стабильности. Несмотря на кратковременное падение цены Bitcoin, она быстро стабилизировалась, продемонстрировав устойчивость рынка и свой потенциал в качестве безопасного актива.





Сообщество Bitcoin также отреагировало проактивно, призывая Маска инвестировать значительные средства в Bitcoin и продвигать его использование в балансах компаний, таких как Tesla. Этот шаг бросает вызов традиционным финансам и отражает сильную уверенность в будущем Bitcoin.





С точки зрения регулирования, если администрация Трампа будет стремиться наладить отношения с технологическим сектором и продвигать более открытую нормативную базу для криптовалют, рынок может получить среднесрочные и долгосрочные выгоды. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в области регулирования, более инклюзивный подход укрепит доверие, привлечет капитал и будет способствовать инновациям, помогая росту индустрии. Таким образом, направление криптовалютной политики администрации Трампа будет ключевым фактором, за которым следует следить в ближайшем будущем.









В краткосрочной перспективе, с учетом удаления постов Трампа и Маска в социальных сетях и усиления освещения в СМИ, ожидается, что настроения на рынке останутся нестабильными. Инвесторам следует внимательно следить за позицией правительства, особенно за тем, будет ли Трамп настаивать на пересмотре контрактов или отмене субсидий, что может еще больше подорвать доверие рынка. И наоборот, если конфликт будет деэскалирован, рынок может пережить период кратковременной стабилизации.





В среднесрочной перспективе рынок криптовалют может пережить техническую и капитальную реорганизацию, в центре которой окажется Маск. Такие шаги, как полное удержание Bitcoin, восстановление поддержки платежей $DOGE и продвижение коммерческих приложений ончейн, могут стать новыми трендами. Кроме того, если администрация Трампа будет стремиться наладить отношения с технологическим сектором, она может ввести более мягкое регулирование криптовалют или расширить государственные резервы цифровых активов, что будет благоприятно для рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.





В долгосрочной перспективе инвесторам следует рассмотреть возможность диверсификации своих активов в цифровых активах для снижения регуляторных и геополитических рисков. Bitcoin, Ethereum, стейблкоины и крупные институциональные фонды блокчейна могут служить вариантами для диверсификации рисков и получения стабильной прибыли. Также важно внимательно следить за действиями Маска; если он запустит «Американскую партию» и интегрирует социальные платформы и другие ресурсы, это может сформировать более систематический политический и технологический альянс с далеко идущими последствиями для будущей криптоэкосистемы.









Публичная вражда между Трампом и Маском отражает двоякую озабоченность индустрии высоких технологий по поводу зависимости от политики и управления рисками — баланса между коммерческими интересами и субсидиями, с одной стороны, и политическими маневрами и свободой слова, с другой. Для криптовалютного рынка эта нестабильность создает высокий риск волатильности, но в то же время усиливает ценность децентрализованных активов как инструментов хеджирования.





DOGE, Для пользователей понимание рыночных тенденций важнее, чем слепое погоня за прибылью или убытками. Управление рисками остается центральным элементом, и любые новые сигналы, касающиеся изменения политики, общественного мнения или позиции Трампа и Маска, могут вызвать изменения на рынке. В таких условиях MEXC является платформой, которую стоит рассмотреть для торговли Bitcoin TRUMP и другими криптоактивами. Благодаря эффективному процессу листинга, конкурентоспособным низким комиссиям за торговлю и исключительной ликвидности, MEXC заслужила доверие и расположение многих инвесторов, что делает ее лучшим выбором для входа в криптовалютное пространство.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.







