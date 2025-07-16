Продолжение роста: Sui занимает лидирующие позиции в этом рыночном цикле









Недавно токен проекта SUI блокчейна первого уровня Sui пережил значительный подъем: всего за одну неделю он вырос более чем на 140%. Этот всплеск наблюдается в период, когда большинство альткоинов переживают спад.





По данным MEXC, 5 августа цена SUI достигла временного минимума в 0,46 USDT. Затем последовал резкий рост, и к 12 августа цена выросла до временного максимума в 1,12 USDT.





Всего за одну неделю SUI продемонстрировал впечатляющий рост на 143%.









Этот рост не только занимает первое место среди аналогичных проектов, но и выделяется в качестве исключения в период, когда большинство альткоинов переживают значительный спад. Между тем, этот результат вызвал оживленные дискуссии в сообществе, а некоторые даже рассматривают его как следующего потенциального «убийцу Solana».





Sui, новый блокчейн-проект, прозванный «соперником Solana», стоит изучить, чтобы раскрыть его необычайную силу и неповторимое очарование.









Sui – это блокчейн первого уровня, переработанный и созданный с нуля на основе первых принципов, позволяющий создателям и разработчикам легче создавать опыт, отвечающий потребностям будущего миллиарда пользователей Web3. Sui – это децентрализованный proof-of-stake блокчейн с горизонтально масштабируемой пропускной способностью и хранилищем, позволяющий разрабатывать приложения с высокой скоростью и низкой себестоимостью. Платформа использует язык программирования Move, рассматривая активы как уникальные объекты, которыми можно владеть и управлять по определенным адресам.





Оглядываясь на удивительный путь блокчейна Sui, от его первоначальной концепции до нынешней известности, можно сказать, что он пережил бесчисленные трудности и прорывы.





23 марта 2022 года Mysten Labs объявила о запуске публичного блокчейна первого уровня под названием Sui.

31 мая 2022 года Mysten Labs представила токеномику и механизм поощрения SUI для своего проекта Sui с публичным блокчейном первого уровня.

8 сентября 2022 года команда разработчиков Sui, Mysten, завершила раунд финансирования в размере 300 миллионов долларов.

3 мая 2023 года заработала основная сеть Sui.





С момента запуска основной сети в 2023 году скорость развития экосистемы Sui была просто поразительной.





Экосистема Sui стала динамичной, в ней постоянно появляются популярные треки и горячие проекты, демонстрируя мощный потенциал для экологического развития. На сегодняшний день в сети создано более сотни проектов, охватывающих различные сценарии использования, включая DeFi, NFT, игры и метавселенную, инфраструктуру и инструменты для разработчиков, кошельки и Web3. С точки зрения экологического развития, Sui расширяет свою экосистему за счет сотрудничества со многими традиционными компаниями в таких областях, как GameFi, платежи и облачные сервисы.









По состоянию на май 2024 года экосистема Sui насчитывает более 500 активных узлов, распределенных по всему миру, что обеспечивает децентрализацию и высокую доступность сети.





С момента запуска экосистема Sui не испытывала ни минуты простоя или снижения производительности. В общей сложности она обработала более 309 миллионов транзакций, в которых ежедневно участвуют более 100 000 активных кошельков. Экосистема достигла нескольких значительных технических показателей, таких как время завершения транзакции всего 400 миллисекунд, пиковая скорость обработки транзакций 297 000 транзакций в секунду в контролируемых условиях и объем транзакций за один день, достигший 65,8 миллиона транзакций.













Внезапное появление Sui – это блестящий результат, обусловленный сочетанием сильных внутренних возможностей и благоприятных внешних факторов.









Как говорится, «Подготовка – ключ к успеху». Этот принцип особенно актуален для развития экосистемы Sui. Только с помощью надежных технологий и хорошо структурированной системы Sui сможет эффективно управлять и стимулировать рост и процветание своей экосистемы.





Что касается состава команды, то Sui был запущен Mysten Labs, инфраструктурным стартапом Web3, основанным четырьмя бывшими инженерами Meta. Команда очень способна и обладает большим опытом в разработке блокчейна. С технической точки зрения Sui использует язык программирования Move для поддержки разработки смарт-контрактов, что позволяет эффективно и экономично поддерживать различные децентрализованные приложения (DApps). Кроме того, недавно Mysten Labs представила новый механизм консенсуса под названием Mysticeti, который в некоторой степени снижает задержки в работе блокчейна, повышая производительность и удобство работы. Что касается развития экосистемы, Sui активно сотрудничает с известными предприятиями и учреждениями, например, интегрирует операторов блокчейн-узлов с Amazon Web Services (AWS) и сотрудничает с поставщиком услуг хранения данных Copper.









В последнее время криптовалютный рынок в целом демонстрирует признаки восстановления: цены на основные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), растут, что способствует росту настроений на рынке и инвестиционного энтузиазма. 8 августа BTC вырос примерно на 12% в течение дня, и в тот же день SUI достиг максимума в 0,86$, что ознаменовало рост примерно на 40%. После этого на широком рынке наблюдались незначительные колебания, но SUI продолжил свой восходящий тренд. Значительный рост SUI вызвал широкие дискуссии в сообществе, а инвесторы выяснили истинную ценность этой валюты. Это повышенное внимание рынка обеспечило импульс для роста SUI.





Контрциклический рост SUI не только вызвал дискуссии в сообществе, но и привлек внимание ключевых лидеров мнений (KOL). Такие известные личности, как соучредитель Mechanism Capital Эндрю Канг, бывшие руководители Goldman Sachs и основатель макроэкономического исследовательского института Real Vision, прокомментировали сравнение рыночной стоимости SUI и выразили «бычьи» ожидания в отношении SUI.









Выдающиеся результаты SUI во многом объясняются признанием и поддержкой со стороны известной криптовалютной инвестиционной компании Grayscale. 7 августа Grayscale объявила о запуске двух новых криптовалютных инвестиционных продуктов, включая трастовый продукт для токенов SUI. Райхане Шариф-Аскари, директор по продуктам и исследованиям Grayscale, заявил в своем релизе: «Мы рады добавить Bittensor и Sui в наш набор продуктов, считая, что Bittensor лежит в основе развития децентрализованного ИИ, а Sui переосмысливает блокчейн смарт-контрактов». В результате этой новости 8 августа цена SUI выросла на 42%, что стало самым высоким однодневным ростом за последнее время.





Динамичное развитие экосистемы Sui подобно мощному восточному ветру, который не только способствует постоянному совершенствованию и процветанию собственной экосистемы, но и косвенно содействует общему прогрессу и росту сферы блокчейна.





Если бы одним словом можно было охарактеризовать картину блокчейн-соревнований этого года, то это, несомненно, было бы слово «ожесточенный».





Слово «ожесточенный» как нельзя лучше описывает активное развитие сектора блокчейна за последний год. Конкуренция между крупными блокчейн-проектами была очень острой, они демонстрировали свои инновационные технологии и выдающиеся результаты, постоянно расширяя границы блокчейн-области.

Bitcoin укрепился благодаря новым протоколам активов, таким как надписи. Ethereum завершил обновление Cancun, а решения второго уровня набирают обороты. Solana отскочила от своих минимумов и извлекла выгоду из увлечения мемами... Конкуренция между протоколами базового уровня Web3 переросла из «скорость – это все» в «инновации – это главное»: проекты либо быстро копируют такие тенденции, как мемы, ИИ, DePIN, рестейкинг и RWA, либо стремятся к дифференцированному позиционированию за счет параллельных EVM, модуляризации и цепочек приложений.





В условиях острой конкуренции между блокчейн-проектами рынок токенов также переживает мощную волну подъема. К концу июля общая рыночная капитализация блокчейн-криптовалют выросла на 1,2% по сравнению с июнем и достигла 1,98 триллиона долларов. Лидерами рынка являются Bitcoin, Ethereum, BNB Chain и Solana, доля которых составляет 64,8%, 19,7%, 4,3% и 4,1% соответственно. Доля рынка Bitcoin увеличилась на 1,5%, Solana – на 0,6%, а Ethereum снизилась на 1,5%.







По мере того как Sui продолжает внедрять технологические инновации, расширять партнерские отношения с экосистемами и реализовывать сложные рыночные стратегии, она становится одним из ведущих соперников в конкурентном пространстве блокчейна первого уровня, демонстрируя свои уникальные и выдающиеся преимущества.





Мы с нетерпением ждем новых впечатляющих достижений от Sui в будущем.



