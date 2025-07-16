Глава отдела политики Coinbase в США: Двухпартийная поддержка криптовалютной политики обеспечивает глобальную экономическую конкурентоспособность

По мере того как мировая экономика становится все более цифровой, криптовалюта как новый класс активов приобретает все большее значение. Кара Калверт, руководитель отдела политики Coinbase в США, в недавнем интервью подчеркнула, что и Демократическая, и Республиканская партии достигли консенсуса в отношении криптовалютной политики: создание четкого крипторегулирования имеет решающее значение для того, чтобы США оставались конкурентоспособными в мировой экономике. Итак, какими ключевыми идеями она поделилась в интервью? Давайте раскроем их вместе!









Калверт отметила, что глобальное принятие криптовалют стало тенденцией, и другие страны активно разрабатывают политику, направленную на привлечение инвестиций и инноваций. США должны быть впереди в этом соревновании, чтобы не потерять свое преимущество на мировой экономической арене. Она заявила, что четкая криптовалютная политика не только защищает потребителей и инвесторов, но и создает благоприятную среду для инноваций в США.





Кандидаты от демократов и республиканцев начинают понимать, что четкая криптовалютная политика необходима для поддержания глобальной экономической конкурентоспособности США. В настоящее время около 52 миллионов жителей США интересуются криптовалютами, и более 1,4 миллиона пользователей присоединились к движению «Stand with Crypto». Эти пользователи стремятся голосовать за кандидатов, которые поддерживают криптовалюту, подталкивая их к тому, чтобы они уделяли больше внимания криптовалютной политике.





Калверт подчеркнула, что выборы – это не просто возможность для кандидатов продемонстрировать свои способности, но и выслушивание и решение проблем избирателей. Криптовалюта превратилась из периферийной темы в важный политический вопрос, и кандидаты должны учитывать ее роль в своей политике. В этом контексте двухпартийный консенсус особенно важен.





Калверт рассказала о значительном изменении позиции Трампа в отношении криптовалют. Если раньше он называл Bitcoin «мошенничеством», то теперь активно участвует в различных конференциях, связанных с криптовалютами, заявляя, что стремится сделать США центром криптоинноваций. Трамп четко заявил, что защита и продвижение инноваций – это ключ к сохранению экономического лидерства Америки. Он выступает за обеспечение доступности таких активов, как Bitcoin, в США и поддерживает право людей на самостоятельное хранение своих активов. Calvert считает, что изменение политики Трампа – это позитивный сигнал для всей криптовалютной индустрии, свидетельствующий о том, что страна принимает и поддерживает развивающиеся технологии.





Калверт подчеркнула, что создание эффективной нормативно-правовой базы имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития криптоиндустрии. Такая база позволит предприятиям внедрять инновации под защитой закона, что будет способствовать росту всей экономической системы. Это создает беспроигрышную ситуацию для всех участников.





По ее мнению, нынешняя рыночная ситуация не дает покоя многим инвесторам, а отсутствие четкого регулирования может привести к нездоровой конкуренции и негативным последствиям для отрасли. Поэтому разработка соответствующих правил не только защитит права потребителей, но и повысит прозрачность отрасли и доверие к ней. Для достижения этой цели различные стороны, включая Казначейство, Федеральную резервную систему, Конгресс и Белый дом, должны сотрудничать в создании соответствующих политических рамок, которые обеспечат безопасное использование и эффективное управление криптоактивами, тем самым повышая доверие общества к криптовалютам.





Калверт заявила, что криптовалюты все больше проникают в нашу повседневную жизнь. По мере расширения сфер использования стейблкоины и другие активы (например, NFT) меняют способы проведения транзакций. Со стейблкоинами пользователи могут совершать быстрые и недорогие транзакции, преодолевая ограничения традиционных финансовых систем. Калверт подчеркнула, что практичность является ключевым фактором, способствующим широкому распространению криптовалют. Будь то онлайн-покупки, оплата услуг или торговля цифровыми произведениями искусства, сфера применения стейблкоинов постепенно расширяется. Кроме того, появление NFT открывает новые возможности для торговли цифровыми активами, пересматривая стоимость и способы обмена самых разных активов – от музыки и произведений искусства до билетов. Такая трансформация не только повышает удобство транзакций, но и способствует процветанию цифровой экономики, демонстрируя потенциал криптовалют в будущей финансовой экосистеме.





Калверт отметила, что информирование законодателей и общественности о развитии криптовалютной индустрии имеет решающее значение. На примере движения «Stand with Crypto» можно сказать, что оно успешно объединило сторонников и помогло избирателям понять позицию кандидатов. Число участников выросло с первоначальных 20 000 до более чем 1,4 миллиона, что отражает растущую озабоченность и вовлеченность общества в криптовалютную политику. В информационную эпоху понимание и осведомленность общественности о криптовалютах особенно важны. Предоставляя четкую информацию и образовательные ресурсы, больше людей смогут понять потенциал криптовалют и их значение в экономике будущего.





Калверт также подчеркнула, что криптовалюты – это не просто альтернатива доллару, а диверсифицированный способ совершения сделок, что обеспечивает их важную роль в современных финансовых системах. По мере того как все больше потребителей и предприятий вовлекаются в этот рынок, законодателям необходимо глубже понять природу криптовалют и их экономические функции. Только полностью понимая потребности и проблемы криптоиндустрии, законодатели смогут разработать эффективную политику, способствующую ее здоровому развитию. Поэтому просвещение должно быть направлено не только на потребителей, но и на политиков, чтобы обеспечить процветание всей индустрии в разумных рамках.





В заключение интервью Калверт призвала всех граждан активно участвовать в голосовании и понимать позицию кандидатов в отношении криптовалютной политики. Она отметила, что голоса избирателей имеют ключевое значение, и только благодаря голосованию и участию в выборах криптовалютная политика может получить разумную поддержку, способствуя здоровому развитию всей индустрии. Калверт подчеркнула, что участие в политике – это не только право, но и обязанность. Для граждан, ориентированных на криптовалюты, понимание политической позиции кандидата, особенно в области криптовалют, является решающим фактором при выборе правильного кандидата. Каждый голос – это голос за будущее направление политики, и только привлечение большего числа людей может способствовать развитию и широкому распространению криптовалют.





Мнение Кары Калверт, несомненно, является позитивным сигналом для криптоиндустрии, повышающим уверенность инвесторов и предпринимателей. По мере прояснения криптовалютной политики и углубления общественного участия криптовалюта будет играть все более важную роль в мировой экономике. Содействие здоровому и устойчивому развитию криптоиндустрии имеет решающее значение.




