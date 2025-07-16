6 сентября Coinbase объявила, что добавит ZkSync (ZK) в свою дорожную карту листингов, что быстро привлекло широкое внимание к блокчейну и криптовалютному пространству. 1. Что такое ZkSync? ZkSync, за6 сентября Coinbase объявила, что добавит ZkSync (ZK) в свою дорожную карту листингов, что быстро привлекло широкое внимание к блокчейну и криптовалютному пространству. 1. Что такое ZkSync? ZkSync, за
Coinbase добавляет ZkSync (ZK) в свою дорожную карту листинга, возобновляя войны масштабирования 2 уровня?

16 июля 2025 г.
0m
6 сентября Coinbase объявила, что добавит ZkSync (ZK) в свою дорожную карту листингов, что быстро привлекло широкое внимание к блокчейну и криптовалютному пространству.

1. Что такое ZkSync?

ZkSync, запущенное Matter Labs в 2019 году, представляет собой инновационное решение для масштабирования 2 уровня для Ethereum. Основатель компании, Алекс Глуховски, создал Matter Labs в 2018 году после работы над исследованием Plasma в Ethereum Foundation, в итоге воплотив в жизнь проект ZkSync. ZkSync поддерживают такие известные венчурные фирмы, как a16z и Dragonfly.

ZkSync - это решение для масштабирования 2 уровня на базе Ethereum, которое использует технологию доказательства с нулевым разглашением (zero-knowledge proof) для увеличения пропускной способности транзакций и снижения расходов. Оно относится к категории ZK-Rollup, популярному методу масштабирования в Ethereum. ZK-Rollup, решение масштабирования 2 уровня, основанное на доказательства с нулевым разглашением, использует доказательство достоверности (validity proof VP), предполагая, что все транзакции по умолчанию являются нечестными, и принимая только те, которые прошли проверку. Сложные вычисления и генерация доказательств происходят оффчейн, а проверка доказательств происходят ончейн и частичное хранение данных обеспечивают доступность данных.

В июне 2020 года ZkSync 1.0 (ZkSync Lite) запустили в мейннете Ethereum, предлагая упрощенное решение для платежей и переводов активов, но не имея совместимости с виртуальной машиной Ethereum (EVM).

В марте 2023 года была запущена ZkSync 2.0 (ZkSync Era), ключевым улучшением которой стала совместимость с EVM, позволяющая создавать смарт-контракты на Solidity или других языках высокого уровня, используемых при разработке Ethereum, что значительно снижает стоимость разработки.

В июле 2024 года ZkSync объявила о запуске Elastic Chain (ZkSync 3.0), сети ZK Rollup, которая поддерживает нативную совместимость с единым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Эластичная архитектура позволяет блокчейну бесконечно масштабировать свои мощности, добавляя новые экземпляры в зависимости от потребностей.

2. Технические преимущества ZkSync

С технической точки зрения ZkSync имеет значительные преимущества перед другими решениями 2 уровня.

2.1 Безопасность

ZkSync использует технологию доказательства с нулевым разглашением для обеспечения безопасности транзакций. Модель безопасности не опирается на доказательства мошенничества или теорию игр, а построена на уникальном механизме, позволяющем достичь уровня безопасности мейннета Ethereum и предоставить пользователям высоконадежную торговую среду.

2.2 Совместимость с EVM

ZkSync Era может работать практически со всеми смарт-контрактами, основанными на EVM Ethereum, что значительно снижает затраты на разработку и обслуживание, обеспечивая при этом высокую безопасность.

2.3 Абстракция аккаунта

ZkSync Era - первая EVM-совместимая сеть, в которой реализована нативная абстракция аккаунтов. Эта функция объединяет характеристики EOA (Externally Owned Accounts) и смарт-контрактов, позволяя аккаунтам автономно инициировать транзакции и обрабатывать сложные операции. Внедрение смарт-аккаунтов и концепции Paymaster кардинально меняет принцип работы аккаунтов. Смарт-аккаунты полностью программируются, позволяя настраивать такие параметры, как схемы подписей, встроенные функции мультиподписей, лимиты расходов и ограничения для конкретных приложений. Paymaster позволяет пользователям оплачивать транзакции с помощью токенов ERC20, значительно повышая удобство использования, безопасность и гибкость, а также прокладывая путь к более широкому внедрению блокчейна.

3. Противоречия ZkSync

11 июня ZK Nation опубликовала на платформе X информацию о токенах $ZK, а также правила аирдропа $ZK, подробности распределения и веб-сайт.


По мере приближения даты аирдропа $ZK произошел ряд противоречивых событий, вызвавших всеобщее беспокойство и недовольство. После объявления правил аирдропа в ходе его реализации возникло множество проблем, несмотря на первоначальное намерение вознаградить сообщество. Члены сообщества критиковали механизм аирдропа за непрозрачность и сомневались в том, что он соответствует принципам справедливости. Централизованный характер распределения аирдропов особенно разочаровал многих, поскольку это противоречило основной идее децентрализации. Хуже того, некоторые кошельки без реальных транзакций также получили аирдропы, что еще больше подогрело сомнения в справедливости процесса.

Кроме того, ZkSync подвергается критике за недостаточную защиту прав пользователей и медленное реагирование на проблемы, что подрывает доверие в сообществе. Жалобы пользователей не были своевременно рассмотрены, а при нарушении прав не было предоставлено достаточных возможностей для обращения в судебные инстанции, что подпортило репутацию ZkSync.

4. Срочная необходимость масштабирования экосистемы Ethereum: Уровень 2 как ключ

Несмотря на то, что ZkSync столкнулся с рядом негативных событий за последние шесть месяцев, решение Coinbase включить его в дорожную карту листинга подчеркивает долгосрочный потенциал токена и его ценность для держателей.

Технология 2 уровня (L2) - это революционная инновация в блокчейне с масштабными перспективами, выходящими за рамки простого технического прогресса. Благодаря эффективной разгрузке транзакционной нагрузки в сети Ethereum, она значительно снижает скачки комиссии за газ и задержки транзакций, вызванные высоким уровнем трафика, обеспечивая пользователям более плавный и экономически эффективный опыт. Решения 2 уровня играют решающую роль в сохранении лидерства Ethereum в блокчейн-пространстве. Благодаря своей стратегии, ориентированной на рост, 2 уровень не только оптимизирует и модернизирует собственные технологии, но и способствует глубокой интеграции с основной сетью Ethereum, создавая многоуровневую экосистему, в которой Ethereum является сердцевиной, а 2 уровень служит ее расширением. Эта экосистема повышает масштабируемость и производительность Ethereum, привлекает больше разработчиков, пользователей и капитала, а также способствует быстрому росту всей индустрии блокчейна.

По мере развития экосистемы Ethereum и роста спроса на эффективные и недорогие транзакции ZkSync, один из ведущих проектов 2 уровня, готов играть все более важную роль в обеспечении развития экосистемы 2 уровня.

MEXC, известная своими возможностями быстрого листинга, уже провела листинг $ZK и активно позиционирует себя в секторе 2 уровня, чтобы поддержать устойчивый рост экосистемы блокчейн. MEXC ввела самые низкие торговые комиссии в отрасли, предоставив пользователям высококонкурентный вариант снижения торговых расходов. Для опытных трейдеров, которые умеют извлекать выгоду из рыночных колебаний, MEXC также предлагает торговлю фьючерсами, позволяя пользователям использовать преимущества своих сделок и максимизировать прибыль, получая при этом профессиональные услуги по управлению рисками и плавный опыт торговли. Такой подход превращает каждое колебание рынка в возможность для роста благосостояния пользователей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, учетным, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


