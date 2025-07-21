Chainbase: сеть гиперданных для ИИ, соединяющая блокчейн и интеллектуальное будущее





В эпоху стремительного развития технологий блокчейна и искусственного интеллекта создание эффективной, доступной и проверяемой инфраструктуры данных стало одной из главных приоритетных задач. Chainbase, позиционируемая как крупнейшая в мире сеть кроссчейн-данных, разработанная для ИИ, предлагает революционное решение. В данном анализе рассматриваются техническая архитектура Chainbase, токеномика и рыночный потенциал, с акцентом на ее собственный токен C, который является основой так называемой «гиперсети данных».





Chainbase переопределяет способы обработки, доступа и монетизации данных блокчейна. Устраняя разрыв между фрагментированными экосистемами блокчейна и приложениями искусственного интеллекта, она решает давние инфраструктурные проблемы, которые препятствовали широкому внедрению децентрализованных технологий. Её двойная блокчейн-архитектура в сочетании с надёжной токеномикой ставит Chainbase в центр формирующейся экосистемы DataFi (финансов, основанных на данных).













Chainbase была основана с четкой миссией: сделать данные блокчейна доступными, проверяемыми и готовыми для использования искусственным интеллектом. Платформа представляет инновационную архитектуру с двумя сетями, которая обеспечивает программируемые и комбинируемые зашифрованные данные, поддерживая высокую пропускную способность, низкую задержку и детерминированную окончательность. Модель двойного стейкинга еще больше усиливает безопасность сети.





Проект родился из ключевого понимания: существующие инфраструктуры блокчейна сильно фрагментированы, что затрудняет разработчикам, исследователям и системам искусственного интеллекта эффективный доступ к ончейн-данным и их использование. Традиционные блокчейны работают в изоляции, создавая островки данных, которые ограничивают кроссчейн-анализ и целостное понимание данных.









Являясь ведущим инфраструктурным уровнем Web3 для взаимодействия с блокчейном, Chainbase предлагает облачные API-сервисы, которые позволяют разработчикам легко интегрироваться с блокчейн-сетями и создавать приложения Web3. Его ценностное предложение выходит далеко за рамки простого доступа к данным и включает в себя:





Единый доступ к данным: агрегирует данные из нескольких сетей и предоставляет единый интерфейс для беспрепятственного поиска информации кроссчейн.

Инфраструктура, совместимая с ИИ: структурирует данные блокчейна в форматы, оптимизированные для машинного обучения и обработки ИИ, что позволяет проводить расширенную аналитику и создавать интеллектуальные приложения.

Проверяемая целостность данных: использует установленные механизмы консенсуса и криптографические доказательства, чтобы гарантировать точность и защиту от подделки всех данных, доступных через сеть.

Удобные для разработчиков инструменты: предлагает комплексные API, SDK и платформы разработки для оптимизации создания приложений Web3, основанных на данных.









С сообществом, насчитывающим более 396 000 членов, Chainbase продемонстрировала высокий интерес рынка и широкое внедрение. Ее конкурентные преимущества заключаются в комплексном подходе к инфраструктуре данных блокчейна:





Техническое превосходство: архитектура с двумя сетями превосходит традиционные решения с одной сетью, сочетая высокую пропускную способность с низкой задержкой.

Экономическая модель: хорошо продуманная экономика токенов C обеспечивает устойчивые стимулы для всех участников сети, поддерживая долгосрочный рост и стабильность экосистемы.

Интеграция экосистемы: благодаря мультичейн совместимости и формату данных, готовому для использования искусственного интеллекта, Chainbase позиционируется как критически важный инфраструктурный слой для приложений Web3 следующего поколения.













Благодаря архитектуре Hyperdata Network Chainbase преобразует ончейн-активность в структурированные, проверяемые и машиночитаемые данные, оптимизированные для моделей искусственного интеллекта и децентрализованных приложений. Эта архитектура состоит из нескольких взаимосвязанных уровней, каждый из которых поддерживает определенный этап конвейера обработки данных.





Уровень доступа к данным





Этот уровень управляет доступом и хранением сетевых данных, поддерживая как потоковую, так и пакетную обработку. Он также предоставляет механизмы для проверки достоверности данных. Являясь ключевым компонентом инфраструктуры Chainbase, он обеспечивает эффективный и надежный доступ к данным. Основные функции:





Единые интерфейсы данных: бесшовная интеграция потоковых данных в реальном времени и исторических пакетных данных, позволяющая выполнять запросы по требованию из приложений.

Поддержка нескольких систем хранения: совместимость с различными системами хранения, включая архитектуры озер данных, Arweave (постоянное хранение), Amazon S3 (облачное хранение) и IPFS (децентрализованное хранение).

Доказательства целостности данных: использование доказательств с нулевым разглашением и парадигм консенсуса на основе хранения для обеспечения доступности и целостности данных в сети.





Уровень консенсуса





Этот уровень, построенный на CometBFT, обеспечивает мгновенную окончательность и согласованность данных во всех нодах, достигая второго уровня свежести данных. Он играет важную роль в обеспечении безопасности сети и гарантирует, что все участники имеют доступ к одной и той же актуальной информации. Основные компоненты включают:





Интеграция CometBFT: объединяет зрелый алгоритм консенсуса CometBFT с делегированным доказательством доли владения (DPoS) для эффективного и безопасного консенсуса в масштабах всей сети.

Протокол ABCI++: расширяет интерфейс прикладного блокчейна Cosmos для преобразования состояний виртуальной машины Chainbase (CVM) в форматы, совместимые с механизмом консенсуса CometBFT.

Агрегатор стейкинга: агрегирует токены стейкинга из всей экосистемы Cosmos для обеспечения экономической стабильности и безопасности сети.





Уровень исполнения





Этот уровень, отвечающий за обработку больших объемов данных и логику преобразования данных на основе Manuscript, является вычислительным ядром сети Chainbase. Ключевые компоненты включают:





Chainbase Virtual Machine (CVM): специальная виртуальная машина, поддерживающая параллельную обработку, эффективно выполняющая задачи Manuscript для обработки сложных рабочих процессов преобразования и анализа данных.

Parallel Execution Engine: использует передовую технологию многопоточности для обеспечения параллельной обработки данных, значительно превосходя традиционные последовательные подходы по пропускной способности и производительности.

ChainbaseDB (CDB): гибридная система баз данных, поддерживающая несколько механизмов хранения, включая VectorDB (для встраивания ИИ), GraphDB (для реляционных данных) и хранение ключ-значение для структурированных данных.

Интеграция Eigenlayer AVS: использует экономическую безопасность Ethereum посредством повторного стейкинга, обеспечивая работу CVM в полностью децентрализованной и безопасной среде.





Уровень совместной обработки





Этот уровень, разработанный для облегчения совместной работы пользователей в области обработки данных и разработки ИИ, позволяет отдельным лицам монетизировать свои знания и опыт в качестве торгуемых активов. Управляемый и стимулируемый через систему токенов C, он способствует созданию динамичной и самоподдерживающейся экосистемы. Возможности включают:





Монетизация знаний: преобразует знания и опыт пользователей в области обработки данных, аналитики и ИИ в экономическую ценность в сети.

Совместная разработка: обеспечивает сотрудничество между специалистами по данным, разработчиками и экспертами в различных областях для создания передовых решений по обработке данных.

Рост экосистемы: стимулирует постоянные инновации и улучшение возможностей сети по обработке данных.





Основополагающим компонентом Chainbase является Manuscript, программируемая платформа для создания конвейеров обработки данных. Она определяет стандартизированные схемы для преобразования разнообразных источников данных в структурированные наборы данных.





Manuscript – это революционная платформа для потоковой передачи данных блокчейна, которая поддерживает бесшовную интеграцию данных ончейн и офчейн, позволяя разработчикам создавать сложные конвейеры для исполнения сложных задач преобразования и анализа данных.









Одной из наиболее инновационных функций Chainbase является модель двойного стейкинга, которая повышает безопасность сети за счет многоуровневых механизмов стейкинга:





Стейкинг нативных токенов: токен C стейкируется с помощью традиционных механизмов для захвата сетевой стоимости и обеспечения экономической безопасности.

Рестейкинг Eigenlayer: вводит токены на базе Ethereum с низкой волатильностью и высокой ликвидностью, что еще больше усиливает экономическую безопасность за счет рестейкинга.

Агрегированная безопасность: благодаря сочетанию нативных и рестейкинговых токенов Chainbase достигает уровня криптоэкономической безопасности, превосходящего одноуровневые модели стейкинга.













C — это нативный токен децентрализованной сети данных, предназначенный для облегчения и стимулирования различных видов деятельности в экосистеме. Являясь ядром сети Chainbase, C выполняет несколько важных функций, поддерживая хорошо согласованную систему стимулирования для всех участников.





Как утилитарный токен, C координирует взаимодействие между поставщиками и потребителями данных, способствуя эффективной организации данных и обеспечивая при этом работоспособность сети и стабильный рост экосистемы.









Экономика токенов C построена на следующих ключевых принципах:





Устойчивый рост: согласованность стимулов всех участников обеспечивает эффективность уровней исполнения и консенсуса, поддерживая долгосрочное развитие и стабильность сети.

Контроль инфляции: годовой объем выпуска токенов ограничен 3%, что сдерживает инфляцию и сохраняет долгосрочную ценность для держателей токенов.

Функциональный спрос: широкий спектр сетевых операций, таких как комиссии за запросы, стейкинг и доступ к наборам данных, требует использования токена C, что обеспечивает его постоянную утилитарность.









Токен C обеспечивает устойчивую ценность за счет нескольких источников дохода:





Комиссия за запрос данных

Разработчики данных создают Manuscript для обработки данных блокчейна, генерируя наборы данных, которые можно запросить. Эти запросы требуют оплаты в C, что придает токену реальную полезность и создает возможности для получения дохода для участников сети.





Модель распределения комиссий – стимулирование ключевых заинтересованных сторон:





80% операторам и делегаторам: в первую очередь вознаграждает операторов за поддержание и оптимизацию вычислительных ресурсов, обеспечивая эффективную обработку данных.

15% разработчикам: вознаграждает тех, кто предоставляет высококачественную логику обработки рукописей.

5% сжигание токенов: 5% комиссий за запросы сжигаются, что создает дефляционное давление для поддержки стоимости токена.





Фонд стимулов для операторов





15% от общего объема токенов C будет выпущено в течение шести лет (2% ежегодно) в качестве вознаграждения операторам, которые предоставляют надежные и разнообразные вычислительные ресурсы для обработки больших объемов данных.





Этот долгосрочный механизм стимулирования гарантирует, что операторы будут по-прежнему заинтересованы в успехе сети и продолжат предоставлять высококачественные услуги.





Вознаграждения за блок

Вознаграждения за блок выдаются с контролируемой годовой инфляцией в 2%, что обеспечивает постоянные стимулы для поддержки долгосрочной устойчивости и безопасности сети.









Экономика токенов C построена вокруг четырех основных ролей заинтересованных сторон, каждая из которых имеет четкие обязанности и механизмы вознаграждения:





Операторы: предоставляют вычислительные мощности для уровня исполнения, обслуживают инфраструктуру, обрабатывают запросы данных и обеспечивают стабильность сети. 80% комиссий за запросы данных и 100% пула поощрений для операторов.

Валидаторы: обеспечивают безопасность сети и уровня консенсуса путем проверки транзакций и поддержания целостности данных. 100% вознаграждений за блок в качестве компенсации за поддержание безопасности и консенсуса.

Разработчики данных: предоставляют код преобразования данных, наборы данных и логику запросов. 15% комиссий за запросы данных за высококачественные рукописные материалы.

Делегаторы: Совершают стейкинг токенов C для поддержки валидаторов и операторов, повышая экономическую безопасность и позволяя участвовать тем, кто не имеет технических ресурсов. Участвуют в вознаграждениях, генерируемых годами, которые они поддерживают.









Экономика токена Chainbase включает в себя несколько механизмов, обеспечивающих долгосрочную безопасность и устойчивость:





Механизм стейкинга: валидаторы и делегаторы должны совершать стейкинг токенов C, что позволяет согласовать их финансовые интересы со стабильностью и безопасностью сети.

Поощрения на основе производительности: операторы и валидаторы с более высокой производительностью получают больше вознаграждений, что стимулирует постоянное совершенствование и повышение надежности.

Динамическая корректировка комиссий: комиссии за запросы могут корректироваться в зависимости от активности и спроса в сети, что позволяет поддерживать баланс между эффективностью стимулов и операционными затратами, адаптируясь к рыночным условиям.













Один из наиболее привлекательных вариантов использования Chainbase заключается в его интеграции с системами искусственного интеллекта и машинного обучения. Являясь передовой платформой, которая объединяет технологии искусственного интеллекта с блокчейном, Chainbase предоставляет инновационные решения для управления данными и аналитики.





Его инфраструктура, оптимизированная для искусственного интеллекта, поддерживает:





Поставку данных для обучения: модели искусственного интеллекта могут получать доступ к структурированным, проверенным данным блокчейна для обучения и вывода, что позволяет разрабатывать передовые системы искусственного интеллекта на базе блокчейна.

Аналитика в реальном времени: алгоритмы машинного обучения могут обрабатывать потоковые данные блокчейна в реальном времени для поддержки таких приложений, как обнаружение мошенничества, анализ рынка и прогнозное моделирование.

Кроссчейн-интеллект: агрегируя данные из нескольких сетей, системы искусственного интеллекта могут генерировать более полную аналитическую информацию для поддержки принятия более эффективных решений.









Структурированная архитектура данных Chainbase идеально подходит для приложений DeFi, требующих доступа к финансовым кроссчейн-данным в режиме реального времени. Примеры использования:





Управление портфелем: инвестиционные платформы могут получать доступ к агрегированным кроссчейн-данным об активах, чтобы предлагать пользователям единый вид портфеля.

Оценка рисков: финансовые учреждения могут проводить сложный мультичейн анализ рисков с использованием данных Chainbase.

Соответствие нормативным требованиям и отчетность: инструменты обеспечения соответствия нормативным требованиям могут использовать проверенные данные блокчейна для создания точных отчетов и обеспечения соответствия.









Chainbase разработан для широкого круга пользователей, включая операторов нодов, разработчиков, специалистов по аналитике данных и обычных пользователей, что обеспечивает широкое участие в экосистеме:





API-сервисы: разработчики могут легко получить доступ к полным данным блокчейна с помощью простых API-вызовов, без необходимости поддерживать сложную инфраструктуру блокчейна.

Аналитические платформы: специалисты по аналитике данных могут использовать структурированные данные, совместимые с искусственным интеллектом, для создания передовых аналитических платформ.

Кроссчейн-приложения: разработчики могут создавать мультичейн приложения и получать доступ к унифицированным данным через кроссчейн-инфраструктуру Chainbase.









Крупные предприятия могут использовать инфраструктуру Chainbase для поддержки широкого спектра бизнес-приложений:





Отслеживание цепочки поставок: мониторинг продуктов и материалов в нескольких блокчейнах для обеспечения прозрачности и подлинности.

Аналитика пользователей: анализ поведения пользователей на разных блокчейн-платформах для оптимизации продуктов и услуг.

Исследование рынка: доступ к агрегированным данным о рынке из нескольких сетей для поддержки принятия стратегических решений.













Chainbase развивает свою экосистему через инициативу Foundation и является лидером в развивающемся секторе DataFi. По мере расширения приложений Web3 и проникновения технологии блокчейн в различные отрасли, ценность данных блокчейна растет в геометрической прогрессии, открывая огромный потенциал рынка DataFi.









Несмотря на наличие нескольких поставщиков данных о блокчейнах, Chainbase выделяется своей комплексной инфраструктурой данных и возможностями для использования искусственного интеллекта. Его способность агрегировать межсетевые данные в сочетании с высокой производительностью и надежной безопасностью позволяют ему занимать лидирующие позиции в отрасли.









Несколько факторов способствуют росту Chainbase и более широкого рынка инфраструктуры данных блокчейна:





Внедрение ИИ: Растущая интеграция ИИ и блокчейна стимулирует спрос на структурированные и легкодоступные данные блокчейна.

Кроссчейн-совместимость: Растущая фрагментация экосистем блокчейна подчеркивает острую необходимость в унифицированных решениях для доступа к данным.

Внедрение на предприятиях: Растущий интерес предприятий к технологии блокчейна ускоряет спрос на профессиональную инфраструктуру данных.

Соблюдение нормативных требований: По мере усиления регулирования деятельности, связанной с блокчейном, продолжает расти спрос на проверяемые и поддающиеся аудиту источники данных.









Chainbase представляет собой значительное нововведение в инфраструктуре данных блокчейна, предлагая комплексные решения для доступа к данным, их обработки и монетизации. Его надежная техническая архитектура в сочетании с тщательно продуманной токеновой экономикой делает его ключевым игроком в развивающейся экосистеме DataFi.





Токен C – это не только утилитарный актив. Он также лежит в основе экономики, ориентированной на стимулирование всех участников сети. Благодаря диверсифицированным источникам дохода, механизмам накопления стоимости, контролю инфляции, функциональной полезности и экономической безопасности, модель токена закладывает устойчивую основу для долгосрочного роста.





Инновационная архитектура Chainbase обеспечивает эффективную обработку данных и доступ к ним, а встроенная интеграция искусственного интеллекта и кроссчейн возможности позволяют ей извлекать выгоду из растущего спроса на интеллектуальную инфраструктуру блокчейна.

Токен C теперь доступен на MEXC. Воспользуйтесь этой ранней возможностью и закрепитесь в одном из самых перспективных секторов криптовалюты. Выполните следующие шаги, чтобы получить C на MEXC: Воспользуйтесь этой ранней возможностью и закрепитесь в одном из самых перспективных секторов криптовалюты. Выполните следующие шаги, чтобы получить C на MEXC:





2) Найдите в строке поиска «C» и выберите спотовую торговлю

3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену и завершите сделку.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.