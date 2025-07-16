Catizen: Восходящая звезда в экосистеме TON – почему она привлекла всеобщее внимание?

Недавно игра Catizen стала восходящей звездой в экосистеме TON, достигнув значительного скачка в количестве загрузок и активных пользователей. Она также успешно была запущена на нескольких основных биржах, включая MEXC. В то же время платформы социальных сетей и игровые форумы стали горячими точками повального увлечения Catizen: пользователи охотно делятся своим опытом и глубоко погружаются в игровые стратегии.





С момента выхода бета-версии 19 марта 2024 года Catizen быстро стал одним из самых популярных проектов GameFi в экосистеме TON. По состоянию на середину сентября его ежедневная активность составляет 7 миллионов человек, более 2,76 миллиона пользователей в сети, а количество транзакций в сети – более 36,58 миллиона, что делает его одним из самых быстрорастущих проектов в игровом пространстве Web 3.0.









Catizen – инновационный игровой проект, построенный на экосистеме The Open Network (TON) и сочетающий в себе элементы метавселенной, GameFi и искусственного интеллекта. В основном он работает через платформу Telegram и использует модель «Play for Airdrop», позволяющую игрокам зарабатывать будущие аирдропы в процессе игры.





В игре игроки управляют зоомагазином в кошачьей тематике, где покупатели общаются с кошками и расплачиваются монетами. Эти монеты можно использовать для покупки новых кошек, а двух кошек одного уровня можно объединить, чтобы создать породу более высокого уровня. Доход магазина напрямую зависит от количества и уровня кошек, и главная задача игроков – синтезировать кошек более высокого уровня, чтобы увеличить доход и накопить больше монет.









Благодаря симпатичному художественному стилю и захватывающему игровому процессу Catizen быстро набрала более 20 миллионов пользователей всего за три месяца с 2,5 миллионами ежедневных активных пользователей. Эффективная система монетизации, а также потенциал для будущих вознаграждений в виде аирдропа помогли игре получить более 12 миллионов долларов США за счет покупок в приложении на платформе Telegram.





Catizen не только привлекла большое количество игроков, но и успешно стимулировала пользователей привязывать свои кошельки Telegram, обеспечивая беспрепятственное взаимодействие со смарт-контрактами блокчейна TON. Экономическая модель игры позволяет пользователям зарабатывать вознаграждения за счет взаимодействия со смарт-контрактами в сети TON без дополнительных затрат, помимо необходимой платы за газ. Благодаря такой продуманной структуре поощрений Catizen собрала более миллиона пользователей, которые активно участвуют во взаимодействии со смарт-контрактами на блокчейне TON.









Несмотря на недавние споры вокруг основателя Telegram, которые бросили тень неопределенности на экосистему TON, они не замедлили непрерывного развития TON. Напротив, это стало важной возможностью привлечь больше внимания в экосистеме к соблюдению требований, прозрачности и управлению сообществом.





Перед лицом трудностей экосистема TON продемонстрировала свою прочную техническую основу, живую атмосферу сообщества и неустанный дух инноваций, что позволило ей быстро адаптироваться и уверенно двигаться вперед при столкновении с внешними вызовами. В настоящее время развитие экосистемы TON остается активным. Команды проектов и разработчики не остановились из-за возникших противоречий, а наоборот, еще больше занялись технологическими инновациями и оптимизацией продукта. По официальным данным, в экосистеме TON сейчас работает 551 приложение, включая стейкинг, кошельки, браузеры, кросс-чейн мосты, публичные утилиты, NFT, социальные платформы, игры, децентрализованные биржи и многое другое.













По мере развития криптовалютного рынка пользовательский трафик становится основным показателем конкурентоспособности торговой платформы. Благодаря технологическим инновациям и широкому спектру приложений экосистема TON стала новой точкой притяжения пользователей. MEXC, известная своей быстрой скоростью листинга токенов, активно включилась в проекты экосистемы TON, делая стратегические шаги.





20 сентября MEXC официально запустила торговую пару с токеном Catizen ($CATI), еще больше расширив свой портфель активов. На сегодняшний день MEXC включила в листинг несколько токенов, тесно связанных с экосистемой TON, в том числе $NOT, $SHITC, $TON, $DOGS и $ANON. MEXC даже создала специальный раздел, посвященный экосистеме TON, демонстрируя свою быструю реакцию и стратегическое расположение новых популярных активов.





В условиях все более жесткой конкуренции за пользовательский трафик способность MEXC быстро включать в листинг новые токены, обширный охват криптовалют и конкурентоспособная структура комиссий позволяют ей и дальше укреплять свою ведущую роль в сфере торговли криптовалютами.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.