Кошачья феерия! Обзор популярных токенов на тему кошек





В сфере мем-токенов долгое время доминировали токены на тему собак, такие как DOGE и SHIB. Однако с непрерывным развитием рынка мемов начинают появляться мемы, вдохновленные кошками, которые стремятся занять лидирующие позиции на криптовалютном рынке.





С приближением Международного дня кошек (8 августа) данные CoinGecko от 7 августа показывают, что в десятку лучших по рыночной стоимости мем-токенов на кошачью тематику входят MEW, POPCAT, MOG, PURR, MICHI, WEN, GINNAN, TOSHI, MANEKI и CWIF. Ниже мы собрали для вас несколько самых обсуждаемых проектов.

















Cat in a Dog's World (MEW) – это мем-токен на тему кошек в сети Solana, цель которого – отвоевать лидерство в криптовалютном пространстве у токенов на тему собак. Сосредоточившись на кошачьем сюжете, MEW бросает вызов популярной тенденции токенов с собачьей тематикой, представляя сюжетную линию соперничества между кошками и собаками в криптовалютном мире.





Общий запас токенов MEW составляет 88,88 млрд, из которых 90% распределены между пулами ликвидности, а оставшиеся 10% распределены аирдропами для сообщества Solana. Все пользователи, купившие телефон Solana второго поколения, SAGA2, получили этот аирдроп, стоимость которого составляет половину цены телефона. В настоящее время MEW является самым обсуждаемым и самым дорогим токеном на тему кошек.





План развития MEW включает в себя постоянные усилия по повышению его видимости и ликвидности на криптовалютном рынке, привлекая к участию больше инвесторов и пользователей. Команда будет постоянно совершенствовать функции и экосистему токена, чтобы повысить его конкурентоспособность и удовлетворить потребности пользователей.





Согласно данным CoinGecko, на момент написания статьи цена MEW составляет 0,00591 $, объем торгов за 24 часа – 200 591 125 $, а общая рыночная стоимость – 530 517 110 $.













Создание Popcat вдохновил кот по кличке Outmeal (в переводе «Овсянка»). Его хозяин поделился двумя фотографиями, на одной из которых изображена легкая улыбка с закрытым ртом, а другая с юмором отредактирована так, что рот широко раскрыт. Друг владельца Овсянки объединил эти фотографии в видеоролик со звуковыми эффектами, который быстро набрал популярность в сети.





Popcat привлекает пользователей главным образом интерактивной игрой с кликами, где каждый клик увеличивает данные. Он также вносит соревновательный элемент, позволяя пользователям просматривать количество кликов из разных стран и регионов в таблице лидеров на сайте.





POPCAT – это мем-токен, не имеющий внутренней ценности и не ожидающий экономической прибыли. Токен предназначен в первую очередь для развлекательных целей, не облагается налогом и полностью принадлежит сообществу.





Согласно данным CoinGecko, на момент написания статьи цена POPCAT составляет 0,5066 $, объем торгов за 24 часа – 90 620 620 $, а общая рыночная стоимость – 498 374 841 $.













Mog Coin определяет себя как первый культурный токен в Интернете. Проект возник из простой шутки друзей и был запущен через Uniswap V2 LP, обеспечив честный запуск летом 2023 года. Mog Coin стремится создать экосистему, которая объединит криптовалюту с культурой мемов, стремясь стать лидером в определении культурных аспектов в криптовалютном мире. Токен поощряет пользователей делиться, создавать и понимать мемы, способствуя установлению связей между пользователями.





Нативный токен проекта, MOG, представляет собой токен ERC-20 и является лидером среди мем-токенов на кошачью тематику. Общее предложение MOG составляет 420,69 триллионов, при этом около 360,45 триллионов в настоящее время находятся в обращении. В MOG встроены механизмы дефляции и сжигания, которые предназначены для увеличения стоимости оставшихся токенов с течением времени. Кроме того, MOG поддерживает кроссчейн переводы между сетями Ethereum и Bitcoin, что повышает его полезность и расширяет сферу применения токена.





Согласно данным CoinGecko, на момент написания статьи цена MOG составляет 0,0(5)1284 $, объем торгов за 24 часа – 46 207 218 $, а общая рыночная стоимость – 462 204 083 $.













Michi вдохновлен кошкой, которая стоит на задних лапах. Проект выразил желание постоянно использовать образ Michi для вторичных творений через свой официальный веб-сайт и каналы в Twitter. Общий запас токенов MICHI составляет около 560 миллионов, а LP были сожжены.





Согласно данным CoinGecko, на момент написания статьи цена MICHI составляет 0,1906 $, объем торгов за 24 часа – 16 759 905 $, а общая рыночная стоимость – 104 320 161 $.













WEN – это мем-токен, связанный с Jupiter, платформой для агрегации DeFi в сети Solana, и его свойства обусловлены ожиданием и желанием общества получить потенциальные аирдропы.





Сооснователь Jupiter, Meow, отметил, что сообщество часто спрашивало о «Wen Token» (Wen Токен) или «Wen airdrop» (Wen аирдроп). В ответ на это Meow создал поэму, которая была выпущена в виде NFT и разделена на один триллион фрагментов, которые в настоящее время являются циркулирующими токенами WEN.





Токен WEN в первую очередь несет в себе инвестиционную ценность пользовательских настроений и не имеет обширных планов развития проектов или дорожных карт. Отличие WEN заключается в его инновационности – это первый токен сообщества, созданный путем деления NFT, что делает его первым NFT, соответствующим стандарту WNS NFT. Кроме того, токены WEN были распределены среди более чем миллиона активных пользователей кошельков Solana, что отражает принцип справедливого распределения.





Согласно данным CoinGecko, на момент написания статьи цена WEN составляет 0,00008941 $, объем торгов за 24 часа – 15 410 677 $, а общая рыночная стоимость – 65 363 964 $.













MANEKI – это мем-токен, основанный на японском «Манэки-нэко» или образе счастливого кота. Согласно легенде, это лидер, обладающий тысячелетней мудростью и силой, способный принести богатство своим последователям. MANEKI символизирует удачу, успех, богатство, мудрость и лидерство.





Общее количество токенов MANEKI составляет около 8,89 миллиарда, из которых 10% предназначены для аирдропов. Остальные токены распределяются справедливо, без предварительной продажи или распределения по командам, что обеспечивает равные возможности участия для всех пользователей. Такая справедливость является ключевым фактором для привлечения пользователей.





Согласно данным CoinGecko, на момент написания статьи цена MANEKI составляет 0,004994 $, объем торгов за 24 часа – 20 692 753 $, а общая рыночная стоимость – 43 913 717 $.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.