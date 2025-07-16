Краткое содержание: Обратный отсчет до листинга токенов CNC начался! Это универсальное руководство по аирдропу – ваш ключ к получению раннего преимущества в самой ожидаемой блокчейн-игре на пиратскую Краткое содержание: Обратный отсчет до листинга токенов CNC начался! Это универсальное руководство по аирдропу – ваш ключ к получению раннего преимущества в самой ожидаемой блокчейн-игре на пиратскую
Captain & Company (CNC) приходит на MEXC! Пошаговое руководство по получению миллионов в виде вознаграждений аирдропа

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Краткое содержание: Обратный отсчет до листинга токенов CNC начался! Это универсальное руководство по аирдропу ваш ключ к получению раннего преимущества в самой ожидаемой блокчейн-игре на пиратскую тематику 2025 года.

Близится запуск Captain & Company (CNC) на MEXC, а значит, готовится эпическое событие по аирдропу, связанное с одной из самых многообещающих блокчейн-игр 2025 года.


В этой статье вы найдете исчерпывающий обзор всего, что вам нужно знать, – от основных сроков до пошагового руководства по получению аирдропа, – чтобы вы могли поймать эту волну возможностей и остаться с ценными наградами!

Полное руководство по листингу CNC на бирже MEXC


Как принять участие в аирдропе Captain & Company (CNC)


1. Введение в аирдроп CNC

Captain & Company – это основанная на блокчейне пиратская MMORPG, в которой используется модель «честного запуска», означающая, что 100% токенов CNC генерируются нодами, управляемыми сообществом. Присоединившись к кампании аирдропа, игроки могут накапливать очки аирдропа (AP), чтобы получить бесплатные лицензии на ноды. После активации нода пользователи могут непрерывно майнить токены CNC и пользоваться внутриигровыми привилегиями, такими как голосование, покупка, ковка и торговля.

2. С чего начать: Что вам нужно, прежде чем присоединиться

2.1 Создайте и привяжите свой кошелек
Перейдите на сайт kap.gg/profile, чтобы зарегистрироваться и подтвердить свой аккаунт. Это позволит вам отслеживать накопление очков аирдропа (AP) в режиме реального времени.
Следуйте инструкциям на сайте, чтобы создать кошелек Abstract и привязать его к своему основному кошельку (EOA).

2.2 Изучите ключевые токены
CNC: Основной внутриигровой токен, генерируемый исключительно благодаря активности нодов.
KAP: Токен экосистемы KAPGames. Использование KAP для покупки лицензий на ноды дает скидки. Все потраченные токены будут сожжены в будущем.

3. Как принять участие в аирдропе CNC

Шаг 1: Зарегистрируйтесь и получите доступ к панели управления
Зарегистрируйте аккаунт: Посетите сайт kap.gg/profile и завершите процесс регистрации.
Привяжите свои кошельки: Подключите кошелек Abstract и основной кошелек (EOA), чтобы ваша активность была сохранена и вы могли зарабатывать AP.

Шаг 2: Выполняйте задания, чтобы заработать AP
Вы можете накапливать AP следующими способами:
Внутриигровые действия (50% AP):
▍Зарабатывайте AP, участвуя в таких игровых действиях, как выполнение миссий, сражения, охота на монстров и PvP-соревнования.

Стейкинг или удержание NFT (35% AP):
▍Совершайте стейкинг или удерживайте NFT кораблей и Skellie на таких платформах, как [kap.gg/staking], чтобы заработать дополнительные AP.

Креативный вклад (10% AP):
▍Представляйте идеи, пишите статьи, создавайте историю или вносите свой вклад в контент через Discord, форумы сообщества или официальную вики.

Присоединяйтесь к партнерским сообществам (5% AP):
▍Если вы состоите в официальном партнерском сообществе, вы можете получать ежедневные AP автоматически.

Реферальные вознаграждения:
▍Приглашайте новых игроков и получайте 5% от их общей суммы AP в качестве бонуса.

Шаг 3: Накапливайте AP и обменивайте их на лицензии на ноды
Накапливайте AP:
▍Заработанные вами AP будут автоматически обновляться на вашей панели управления по мере выполнения заданий и участия в событиях.

Получайте лицензии на ноды:
▍Как только вы достигнете необходимого порога AP, вы сможете получить непередаваемую лицензию на нод NFT. Вы должны получить ее в течение 30 дней с момента открытия страницы продаж, иначе срок ее действия истечет.

Шаг 4: Активируйте свой нод и начните майнить токены CNC
Заберите свою лицензию на нод:
▍Заберите лицензию через kap.gg/profile или специальную страницу предпродажи.

Майните токены CNC:
▍После активации ваш нод начнет автоматически генерировать токены CNC. Выбирайте различные периоды блокировки:
   0-дневная блокировка: Получите 25% токенов; 75% будет сожжено
   30-дневная блокировка: Получите 50%; 50% будет сожжено
   60-дневная блокировка: Получите 75%; 25% будет сожжено
   90-дневная блокировка: Получите 100%; токены не будут сожжены
   Чем дольше вы блокируете токены, тем больше вознаграждение, поощряющее долгосрочное участие и заинтересованность.

4. Важные примечания

Крайний срок получения: Лицензии на ноды должны быть получены в течение 30 дней с момента открытия страницы продаж; в противном случае ваше право на получение лицензии истекает.
Справедливое распределение: 100% токенов CNC генерируются нодами, управляемыми сообществом, без резервов команды или предварительного распределения средств инвесторами.
Участвуйте в развитии сообщества: Помимо игрового процесса, вы можете увеличить количество своих AP и помочь сформировать будущее игры, внося свои идеи и участвуя в голосованиях по вопросам управления.

Что такое Captain & Company (CNC)?


CNC – это основанная на блокчейне военно-морская MMO-игра, в которой игроки берут на себя роль пиратских капитанов и участвуют в приключениях в рамках полностью ончейн-экономической системы. В качестве основного токена CNC можно использовать для покупки премиум-активов, ковки предметов, стейкинга и голосования за управление. Все ноды управляются сообществом, без предварительного майнинга или частных распределений, что делает эту экосистему первой экосистемой токенов «честного запуска» в игровом пространстве Web3.

Автор изображения: Captain & Company (CNC)

Полезность токена CNC


Токен CNC обеспечивает работу всей экосистемы:
  • Управление: Владельцы токенов могут участвовать в голосовании сообщества, чтобы влиять на ключевые решения по разработке игры.
  • Вознаграждения за стейкинг: Стейкинг CNC позволяет получать дополнительные вознаграждения и открывать дополнительные внутриигровые преимущества.
  • Внутриигровые транзакции: Используйте CNC для покупки премиальных предметов, ковки снаряжения и других важных операций.
  • Экосистемная валюта: Будучи единственной ончейн-валютой, CNC поддерживает экономический баланс с помощью нодов, управляемых сообществом.

Команда CNC и ее партнеры


Разработанная KAP Games, игра Captain & Company (CNC) построена на фундаменте децентрализации и ценностей, ориентированных на сообщество. Команда стремится сочетать передовые технологии блокчейна с высококачественным игровым процессом. Хотя список участников и партнеров продолжает расширяться, участие сообщества и справедливое распределение токенов остаются в центре их миссии CNC.

Заключение
Captain & Company (CNC) представляет собой новую эру Web3-игр, в которой игроки являются не просто участниками, а соавторами игровой экономики и дорожной карты благодаря справедливой модели запуска. Благодаря инновационной кампании по аирдропу и предстоящему листингу на MEXC сейчас самое время присоединиться к этой новаторской экосистеме.
Часто задаваемые вопросы


Вопрос: Что такое Captain & Company (CNC)?
Ответ: Captain & Company – это основанная на блокчейне военно-морская MMO-игра, в которой игроки зарабатывают токены CNC через ноды, управляемые сообществом, и активно участвуют в управлении игрой.
Вопрос: Как я могу присоединиться к аирдропу CNC?
Ответ: Просто зарегистрируйте аккаунт, привяжите кошелек, выполните внутриигровые миссии, чтобы заработать очки аирдропа (AP), и получите лицензию на нод, чтобы начать зарабатывать.
Вопрос: В чем заключается полезность токена CNC?
Ответ: CNC обеспечивает работу всей экосистемы – он используется для управления, стейкинга, внутриигровых покупок, ковки и многого другого.

Для получения дополнительных знаний о торговле криптовалютами посетите сайт MEXC Обучение.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


