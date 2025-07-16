Captain & Company (CNC) приходит на MEXC! Пошаговое руководство по получению миллионов в виде вознаграждений аирдропа

Краткое содержание: Обратный отсчет до листинга токенов CNC начался! Это универсальное руководство по аирдропу – ваш ключ к получению раннего преимущества в самой ожидаемой блокчейн-игре на пиратскую тематику 2025 года.





Близится запуск Captain & Company (CNC) на MEXC , а значит, готовится эпическое событие по аирдропу, связанное с одной из самых многообещающих блокчейн-игр 2025 года.





В этой статье вы найдете исчерпывающий обзор всего, что вам нужно знать, – от основных сроков до пошагового руководства по получению аирдропа, – чтобы вы могли поймать эту волну возможностей и остаться с ценными наградами!













1. Введение в аирдроп CNC





Captain & Company – это основанная на блокчейне пиратская MMORPG, в которой используется модель «честного запуска», означающая, что 100% токенов CNC генерируются нодами, управляемыми сообществом. Присоединившись к кампании аирдропа, игроки могут накапливать очки аирдропа (AP), чтобы получить бесплатные лицензии на ноды. После активации нода пользователи могут непрерывно майнить токены CNC и пользоваться внутриигровыми привилегиями, такими как голосование, покупка, ковка и торговля.





2. С чего начать: Что вам нужно, прежде чем присоединиться





2.1 Создайте и привяжите свой кошелек

Перейдите на сайт kap.gg/profile , чтобы зарегистрироваться и подтвердить свой аккаунт. Это позволит вам отслеживать накопление очков аирдропа (AP) в режиме реального времени.

Следуйте инструкциям на сайте, чтобы создать кошелек Abstract и привязать его к своему основному кошельку (EOA).





2.2 Изучите ключевые токены

CNC: Основной внутриигровой токен, генерируемый исключительно благодаря активности нодов.

KAP: Токен экосистемы KAPGames. Использование KAP для покупки лицензий на ноды дает скидки. Все потраченные токены будут сожжены в будущем.





3. Как принять участие в аирдропе CNC





Зарегистрируйте аккаунт: Посетите сайт kap.gg/profile и завершите процесс регистрации.

Привяжите свои кошельки: Подключите кошелек Abstract и основной кошелек (EOA), чтобы ваша активность была сохранена и вы могли зарабатывать AP.





Вы можете накапливать AP следующими способами:

Внутриигровые действия (50% AP):

▍Зарабатывайте AP, участвуя в таких игровых действиях, как выполнение миссий, сражения, охота на монстров и PvP-соревнования.





Стейкинг или удержание NFT (35% AP):

▍Совершайте стейкинг или удерживайте NFT кораблей и Skellie на таких платформах, как [ kap.gg/staking ], чтобы заработать дополнительные AP.





Креативный вклад (10% AP):

▍Представляйте идеи, пишите статьи, создавайте историю или вносите свой вклад в контент через Discord, форумы сообщества или официальную вики.





Присоединяйтесь к партнерским сообществам (5% AP):

▍Если вы состоите в официальном партнерском сообществе, вы можете получать ежедневные AP автоматически.





Реферальные вознаграждения:

▍Приглашайте новых игроков и получайте 5% от их общей суммы AP в качестве бонуса.





Накапливайте AP:

▍Заработанные вами AP будут автоматически обновляться на вашей панели управления по мере выполнения заданий и участия в событиях.





Получайте лицензии на ноды:

▍Как только вы достигнете необходимого порога AP, вы сможете получить непередаваемую лицензию на нод NFT. Вы должны получить ее в течение 30 дней с момента открытия страницы продаж, иначе срок ее действия истечет.





Заберите свою лицензию на нод:

▍Заберите лицензию через kap.gg/profile или специальную страницу предпродажи.





Майните токены CNC:

▍После активации ваш нод начнет автоматически генерировать токены CNC. Выбирайте различные периоды блокировки: 0-дневная блокировка: Получите 25% токенов; 75% будет сожжено 30-дневная блокировка: Получите 50%; 50% будет сожжено 60-дневная блокировка: Получите 75%; 25% будет сожжено 90-дневная блокировка: Получите 100%; токены не будут сожжены Чем дольше вы блокируете токены, тем больше вознаграждение, поощряющее долгосрочное участие и заинтересованность.





4. Важные примечания





Крайний срок получения: Лицензии на ноды должны быть получены в течение 30 дней с момента открытия страницы продаж; в противном случае ваше право на получение лицензии истекает.

Справедливое распределение: 100% токенов CNC генерируются нодами, управляемыми сообществом, без резервов команды или предварительного распределения средств инвесторами.

Участвуйте в развитии сообщества: Помимо игрового процесса, вы можете увеличить количество своих AP и помочь сформировать будущее игры, внося свои идеи и участвуя в голосованиях по вопросам управления.









CNC – это основанная на блокчейне военно-морская MMO-игра, в которой игроки берут на себя роль пиратских капитанов и участвуют в приключениях в рамках полностью ончейн-экономической системы. В качестве основного токена CNC можно использовать для покупки премиум-активов, ковки предметов, стейкинга и голосования за управление. Все ноды управляются сообществом, без предварительного майнинга или частных распределений, что делает эту экосистему первой экосистемой токенов «честного запуска» в игровом пространстве Web3.





Автор изображения: Captain & Company (CNC)









Токен CNC обеспечивает работу всей экосистемы:

Управление: Владельцы токенов могут участвовать в голосовании сообщества, чтобы влиять на ключевые решения по разработке игры.

Вознаграждения за стейкинг: Стейкинг CNC позволяет получать дополнительные вознаграждения и открывать дополнительные внутриигровые преимущества.

Внутриигровые транзакции: Используйте CNC для покупки премиальных предметов, ковки снаряжения и других важных операций.

Экосистемная валюта: Будучи единственной ончейн-валютой, CNC поддерживает экономический баланс с помощью нодов, управляемых сообществом.









Разработанная KAP Games, игра Captain & Company (CNC) построена на фундаменте децентрализации и ценностей, ориентированных на сообщество. Команда стремится сочетать передовые технологии блокчейна с высококачественным игровым процессом. Хотя список участников и партнеров продолжает расширяться, участие сообщества и справедливое распределение токенов остаются в центре их миссии CNC.





Заключение

Captain & Company (CNC) представляет собой новую эру Web3-игр, в которой игроки являются не просто участниками, а соавторами игровой экономики и дорожной карты благодаря справедливой модели запуска. Благодаря инновационной кампании по аирдропу и предстоящему листингу на MEXC сейчас самое время присоединиться к этой новаторской экосистеме.









Вопрос: Что такое Captain & Company (CNC)?

Ответ: Captain & Company – это основанная на блокчейне военно-морская MMO-игра, в которой игроки зарабатывают токены CNC через ноды, управляемые сообществом, и активно участвуют в управлении игрой.

Вопрос: Как я могу присоединиться к аирдропу CNC?

Ответ: Просто зарегистрируйте аккаунт, привяжите кошелек, выполните внутриигровые миссии, чтобы заработать очки аирдропа (AP), и получите лицензию на нод, чтобы начать зарабатывать.

Вопрос: В чем заключается полезность токена CNC?

Ответ: CNC обеспечивает работу всей экосистемы – он используется для управления, стейкинга, внутриигровых покупок, ковки и многого другого.





