Обновление Dencun для Ethereum также известно как обновление Cancun-Deneb. Эта статья всесторонне познакомит пользователей MEXC с Cancun Upgrade, обратившись к трем важным областям: основам масштабируОбновление Dencun для Ethereum также известно как обновление Cancun-Deneb. Эта статья всесторонне познакомит пользователей MEXC с Cancun Upgrade, обратившись к трем важным областям: основам масштабиру
Обучение/Анализ рынка/Анализ актуальных тем/Cancun Upgr...ти Ethereum

Cancun Upgrade: новая глава в масштабируемости Ethereum

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Ethereum#Продвинутый
DeFi
DEFI$0.001409-16.33%
NFT
NFT$0.0000004202-2.30%
Solayer
LAYER$0.2998-23.36%
Brainedge
LEARN$0.01434-7.84%
ZKsync
ZK$0.04244-25.77%


Обновление Dencun для Ethereum также известно как обновление Cancun-Deneb. Эта статья всесторонне познакомит пользователей MEXC с Cancun Upgrade, обратившись к трем важным областям: основам масштабируемости, содержанию Cancun Upgrade и влиянию Cancun Upgrade.

1. Основы масштабируемости


В 2014 году Виталик Бутерин, основатель Ethereum, опубликовал технический документ Ethereum под названием «Смарт-контракты следующего поколения и децентрализованная платформа приложений», открыв новую эру «смарт-контрактов» в технологии блокчейн. Бесчисленные цифровые пионеры создали децентрализованные приложения на блокчейне Ethereum, и появились новые концепции, такие как DeFi, NFT и GameFi, что привело к буму в экосистеме блокчейна.


Однако по мере того, как разрабатывалось все больше и больше приложений, начали проявляться проблемы с производительностью Ethereum, такие как перегрузка блокчейна, высокая плата за газ и низкие транзакции в секунду (TPS). По сравнению с известной централизованной системой финансовых услуг VISA, которая может обрабатывать 50 000 транзакций в секунду, Ethereum, «мировой компьютер», мог обрабатывать только 30-40 транзакций в секунду, что было явно недостаточно. Чтобы удовлетворить растущий спрос на взаимодействие с пользователем и повысить скорость транзакций, масштабируемость стала единственным выбором для Ethereum.


Решения по масштабируемости Ethereum можно разделить на две основные категории: масштабируемость внутри сети и масштабируемость вне сети. Масштабируемость в сети относится к повышению производительности самого блокчейна Ethereum, включая: 1) увеличение размера блока, 2) внедрение сегментирования и 3) изменение механизма консенсуса (примечание: Ethereum 2.0 завершил переход от доказательства работы (PoW) к механизму консенсуса Proof-of-Stake (PoS).


Масштабируемость вне сети относится к внедрению решений масштабируемости отдельно от сети Ethereum Layer 1 без изменения протокола Ethereum. Общие решения для масштабируемости вне сети включают боковые цепи и Layer 2.


Различные решения масштабируемости используют разные методы для увеличения количества транзакций, обрабатываемых в секунду, и повышения скорости каждой транзакции в Ethereum. Здесь мы представим только концепции, связанные с обновлением Cancun Upgrade: сегментирование и решение Layer 2 Rollup. Информацию о других методах масштабируемости см. в статьях MEXC Learn о масштабируемости.


Решение накопительного пакета Layer 2 в настоящее время состоит из двух типов: оптимистического накопительного пакета и накопительного пакета ZK (накопительного пакета с доказательством нулевого знания). Основная идея уровня 2 состоит в том, чтобы обрабатывать транзакции вне сети, по-прежнему полагаясь на сеть Ethereum, без прямого улучшения производительности Ethereum. В качестве альтернативы, шардинг — это решение масштабируемости, реализованное на уровне Ethereum Layer 1. Cancun Upgrade можно рассматривать как предшественник решения для шардинга Ethereum (Proto-danksharding).

2. Что такое Cancun Upgrade?


По данным ethereum-magicians, предстоящее обновление Dencun, как ожидается, начнется 13 марта 2024 года. Подтвержденные предложения по улучшению Ethereum (EIP) для реализации включают EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 и EIP-6475. EIP-4844 играет ключевую роль в обновлении Dencun, а также является предложением прото-данкшардинга Ethereum.


Целью EIP-4844 является обеспечение хранения и извлечения данных вне сети через узлы Ethereum для удовлетворения потребностей приложений блокчейна в данных и хранении. До Cancun Upgrade данные Rollup хранились в Calldata Ethereum, что требовало высоких затрат на хранение из-за дорогих ресурсов Ethereum. В EIP-4844 представлен новый тип транзакций под названием Blob Transactions, которые действуют как дополнительная внешняя база данных. После Cancun Upgrade данные Rollup могут быть загружены в Ethereum в формате Blob. Затраты на хранение BLOB-объектов значительно ниже, что позволяет Rollup достичь более высокого показателя TPS и снижения затрат на ресурсы. Более того, Blob — это временный пакет данных, который очищается каждые 30 дней, что снижает нагрузку на узлы.


EIP-1153 — второе важное предложение в Cancun Upgrade. Онo вводит код операции временного хранения, который позволяет протоколам выполнять временное хранение и экономит плату за сетевой газ Ethereum. EIP-6780 предлагает модификации кода операции SELFDESTRUCT для подготовки к будущему применению деревьев Меркла. Используя деревья Меркла, Ethereum значительно повысит эффективность своего хранилища. EIP-6475 является дополнением к EIP-4844. В нем представлен тип транзакции с кодировкой SSZ, обеспечивающий лучшую читаемость и компактную сериализацию.


3. Влияние Cancun Upgrade


3.1 Включение шардинга Ethereum


В текущем блокчейне Ethereum узлы хранят всю информацию о состоянии (вычисления, хранилище и т. д.), что сильно ограничивает масштабируемость Ethereum. Основная идея сегментирования состоит в том, чтобы разделить узлы сети Ethereum на несколько независимых сегментов, каждый из которых обрабатывает меньший набор транзакций и хранит часть состояния сети. С несколькими сегментами, обрабатывающими транзакции в тандеме, теоретическая пропускная способность всей сети Ethereum будет экспоненциально увеличиваться.


В роадмап Ethereum процесс реализации шардинга разделен на три этапа: Proto-danksharding (EIP-4844), разделение предложений и разработчиков (PBS) и полный шардинг (danksharding). Cancun Upgrade — важный первый шаг к шардингу Ethereum.

3.2 Преимущества Rollup трека


Как упоминалось ранее, Cancun Upgrade представляет новый тип транзакций под названием Blob Transactions, в котором дополнительные данные BLOB-объекта расширяются до 16–32 МБ. Это значительно увеличивает пропускную способность Ethereum, снижает затраты на хранение данных и повышает доступность данных. Улучшенная пропускная способность означает, что блоки могут вмещать больше транзакций, тем самым увеличивая скорость транзакций и снижая плату за сетевой газ, что выгодно для Optimistic Rollups и ZK Rollups.


Ранее приложения Rollup сталкивались с ограничениями из-за более низкой TPS Ethereum и высокой платы за газ. С внедрением обновления Cancun Upgrade ончейн-фьючерсы DEX, опционы и другие приложения в треке Rollup получат повышенную масштабируемость и улучшенную производительность.

4. Примечание


4.1 Временные коды операций хранилища:


Они относятся к введению двух новых кодов операций — TSTORE и TLOAD, которые обеспечивают временное хранилище, которое очищается после завершения транзакции.


4.2 Деревья Меркла:


Деревья Меркла — это эффективный и безопасный способ организации данных, позволяющий быстро проверить наличие определенных транзакций.


4.3 Доказательства с нулевым разглашением:


Доказательства с нулевым разглашением позволяют пользователям доказать, что они обладают определенными знаниями или владением определенными данными, не раскрывая конфиденциальную информацию, такую как приватные ключи кошелька.


4.4 Схема транзакции в кодировке SSZ:


SSZ (Simple Serialize) — это метод сериализации транзакций, используемый в Beacon Chain.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое долгожданный ZK Rollup?

Что такое долгожданный ZK Rollup?

Rollup - это наиболее распространенное решение уровня 2 на современном рынке. Решения Rollup можно разделить на две категории: Оptimistic Rollup и ZK Rollup. В этой статье мы рассмотрим ZK Rollups.1.

Optimistic Rollup: технический анализ

Optimistic Rollup: технический анализ

1. Абстрактное понятиеRollup - это решение для масштабирования Ethereum Layer 2, направленное на повышение пропускной способности Ethereum за счет обработки транзакций вне цепи. Optimistic Rollup, как

Передовые стратегии торговли фьючерсами на MEXC: Тейк-профит для фиксации прибыли

Передовые стратегии торговли фьючерсами на MEXC: Тейк-профит для фиксации прибыли

При торговле фьючерсами успешное открытие позиции – это только половина дела. Ключ к успеху сделки заключается в ее эффективном закрытии: превращении условной прибыли в реальную. Многие чрезмерно увле

Объяснение кредитного плеча на фьючерсах: Торговые стратегии и управление рисками

Объяснение кредитного плеча на фьючерсах: Торговые стратегии и управление рисками

Понимание того, как работает кредитное плечо, когда следует использовать его различные уровни и как управлять сопутствующими рисками, необходимо каждому участнику рынка. В этой статье мы подробно расс

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов