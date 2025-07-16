После победы Трампа на выборах Bitcoin превысил отметку в 90 000$, демонстрируя сильный бычий тренд и возрождая оптимизм во всей криптовалютной индустрии. Однако вместо того, чтобы концентрироваться иПосле победы Трампа на выборах Bitcoin превысил отметку в 90 000$, демонстрируя сильный бычий тренд и возрождая оптимизм во всей криптовалютной индустрии. Однако вместо того, чтобы концентрироваться и
Сможет ли TON восстановить темпы роста в рамках обещанного плана Трампа?

16 июля 2025 г.
После победы Трампа на выборах Bitcoin превысил отметку в 90 000$, демонстрируя сильный бычий тренд и возрождая оптимизм во всей криптовалютной индустрии. Однако вместо того, чтобы концентрироваться исключительно на колебаниях цены одной криптовалюты, более серьезные ожидания отрасли связаны с развитием более диверсифицированной экосистемы. В краткосрочной перспективе токены из различных секторов начали набирать обороты, соответствуя более широким рыночным тенденциям. Среди них экосистема TON (The Open Network) остается в центре внимания инвесторов. Несмотря на трудности, возникшие в последние месяцы по разным причинам, инвесторы продолжают возлагать большие надежды на TON на фоне текущего восстановления рынка.

1.Последние два месяца: Кризисы и корректировки в экосистеме TON


После ареста Дурова в Париже два месяца назад экосистема TON, похоже, вошла в состояние кризиса – или, возможно, в новую фазу адаптации. Хотя мемы-проекты и мини-игры в рамках экосистемы продолжают свои усилия по привлечению новых пользователей и обновлению активности, проницательные участники рынка почувствовали ослабление «веры» в экосистему TON. Например, во время подъема рынка токен SOL быстро перевалил за 200$, в то время как рост цены TON был заметно более сдержанным.

Однако стоит отметить, что экосистема TON не является полностью застойной. На самом деле, во время этого спада в экосистеме появились определенные особенности. Например, до запуска Notcoin централизованные биржи (CEX) вели ожесточенную конкурентную борьбу за захват рынка пользователей TON, а проект DOGS успешно возродил энтузиазм в сообществе Telegram. Эти события указывают на то, что по мере улучшения настроения на рынке токены в экосистеме TON также готовы к подъему.

2.Обещания Трампа и потенциал TON


На фоне криптовалютных обещаний Трампа появилось несколько благоприятных сигналов для TON. Трамп предложил политические меры, направленные на Bitcoin, и продвинул политику «разблокировки», чтобы поощрить большую открытость американской экономики по отношению к криптовалютной индустрии. Это особенно выгодно для таких проектов, как Telegram и TON, которые долгое время работали под завесой неопределенности, поскольку они получат более широкую поддержку и возможности для развития. Благосклонная позиция Трампа по отношению к криптовалютам, несомненно, благоприятствует TON. На этом фоне, если рыночная тенденция продолжит расти, экосистема TON может получить новые возможности для роста.

В действительности разработка публичных блокчейнов часто требует нескольких циклов, особенно в условиях жесткой конкуренции, что затрудняет достижение прорывов в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе инфраструктура TON и рыночный спрос по-прежнему обладают большим потенциалом роста. Например, несмотря на волатильность Solana в последние несколько лет, она добилась значительного успеха благодаря преимуществам своего высокоскоростного блокчейна. От того, сможет ли TON повторить эту модель, особенно при более благоприятных политических условиях, будет зависеть, сможет ли она вновь испытать взрывной рост в будущем.

3.Что история говорит нам о росте публичных блокчейнов


Траектория роста TON имеет много общего с такими публичными блокчейнами, как Ethereum и Solana. Развитие публичных блокчейнов обычно происходит по предсказуемой схеме: Сначала быстрый рост проектов экосистемы, затем взрывной рост TVL (Total Value Locked), и, наконец, зрелость DEX (Decentralized Exchanges) и DeFi (Decentralized Finance).

  • Рост числа токенов проектов экосистемы
И Ethereum, и Solana пережили значительную эмиссию токенов для экосистемных проектов на ранних стадиях. Этот токен-бум придал жизненную силу публичным блокчейн-экосистемам. TON также прошел через эту фазу в прошлом, особенно с точки зрения популярности токена и роста его цены, что привлекло большое количество пользователей.

  • Рост TVL
TVL – ключевая метрика для измерения роста публичного блокчейна, поскольку она напрямую отражает ликвидность активов ончейн и активность пользователей. Во время DeFi Summer в Ethereum TVL увеличился более чем в 100 раз, а Solana пережила аналогичный рост в 2023 году. В настоящее время TVL TON составляет около 700 миллионов долларов США. Несмотря на некоторый откат, потенциал его роста остается значительным.

  • Разнообразие экосистемы DEX и DeFi
Развитие платформ DEX и DeFi на публичных блокчейнах, таких как Solana и Ethereum, способствовало разнообразию ончейн взаимодействий и зрелости экосистемы. Однако экосистема TON все еще находится на ранних стадиях развития, особенно в части функциональности DEX. Расширение функциональности DEX-платформ и обогащение DeFi-приложений будет иметь ключевое значение для будущего развития TON.

4.Потенциал и возможности развития Ton


Несмотря на некоторые проблемы в условиях текущего спада рынка, TON по-прежнему обладает значительным потенциалом развития в рамках долгосрочной траектории роста публичных блокчейнов. Производительность и масштабируемость TON находятся на одном уровне с Solana, однако функциональность DEX и DeFi в его экосистеме остается недостаточно развитой. К счастью, разработчики и сообщество TON уже работают над решением этой проблемы.

Например, PixelSwap от LayerPixel – это первый шаг, сделанный для устранения ограничений DEX в экосистеме TON. Благодаря бесшовной интеграции с мини-приложениями Telegram, PixelSwap предлагает более совершенные торговые функции, помогая TON эффективнее привлекать пользователей. Кроме того, опираясь на успешный опыт Solana и Ethereum, TON сможет еще больше обогатить свои экосистемные приложения, расширить функциональность DeFi и увеличить TVL и объем транзакций.

5.Заключение


Несмотря на определенные трудности, TON все еще имеет потенциал стать следующей «Solana», основываясь на тенденциях развития отрасли. Поскольку рынок поддерживает криптовалюты посредством благоприятной политики, TON может испытать вторую волну роста, обусловленную как политикой, так и технологическими достижениями. Подобно Solana и Ethereum, TON пройдет через цикл от стагнации до процветания. Пока его экосистема продолжает развиваться, а функции DEX и DeFi расширяются, будущее TON остается многообещающим.

Для инвесторов, желающих воспользоваться возможностями будущего роста TON, выбор надежной и эффективной торговой платформы имеет решающее значение. MEXC, известная своими сверхнизкими комиссиями и исключительной ликвидностью, высоко ценится в отрасли. Здесь вы можете легко торговать TON и широким спектром активов в рамках ее экосистемы, наслаждаясь эффективным торговым опытом и безопасностью высшего уровня. Выбирая MEXC, вы сможете не отставать от рыночных тенденций, точно использовать инвестиционные возможности в TON и сделать свои криптовалютные инвестиции более плавными и эффективными!

Как торговать TON на MEXC:

Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите на [Торговля].
Шаг 2: Нажмите [Спот], затем выберите [TON/USDT] в основной области или выполните поиск [TON/USDT] напрямую.
Шаг 3: Нажмите на [Купить TON].


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


