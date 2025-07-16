Caldera: Преодоление ограничений Ethereum для создания персонализируемой открытой блокчейн-платформы









Caldera - это платформа, ориентированная на предоставление «Роллапов как услуги» (Rollups as a Service; RaaS) на платформе Ethereum, а ERA – официальный токен проекта. Токен ERA используется не только для торговли, но и объединяет в себе множество функциональных возможностей для поддержки развертывания децентрализованных решений по масштабированию сети приложений (роллапов).





Цель Caldera – решить такие проблемы, как высокие комиссии за транзакции и низкая скорость обработки данных в Ethereum, предложив гибкую, безопасную и высокопроизводительную платформу.









Персонализированные комиссии за газ: Caldera позволяет разработчикам оплачивать транзакционные комиссии на роллапах с помощью альтернативных токенов ERC-20 (не только ETH), оптимизируя затраты и производительность.





Интеграция доступности данных (DA): В партнерстве с ведущими DA-проектами, такими как Celestia и Near, Caldera обеспечивает безопасное хранение и эффективное распределение данных о транзакциях.





Поддержка различных наборов инструментов для роллапов: Caldera совместима с такими основными фреймворками, как Arbitrum Nitro, Optimism Bedrock, ZK Stack и Polygon CDK, что позволяет разработчикам создавать цепочки транзакций, отвечающие потребностям их проектов.





Масштабируемая экосистема: Caldera разработала слой подключения под названием Metalayer, который обеспечивает взаимодействие между различными роллапами, создавая единую и масштабируемую экосистему для dApps.





Эти функции не только повышают производительность транзакций, но и способствуют развитию приложений на Ethereum, отвечая развивающимся требованиям криптовалютного рынка.









Caldera работает на технологии роллап – решении для масштабирования Ethereum, которое обрабатывает транзакции офчейн, объединяя их в группы. Такой подход позволяет снизить перегрузку основной сети и ускорить пропускную способность транзакций. В частности, работа Caldera включает в себя следующие шаги:





1) Объединение транзакций: Несколько транзакций объединяются в небольшие группы для обработки офчейн.

2) Верификация офчейн: Эти транзакции проверяются в независимой сети, что обеспечивает их безопасность и надежность.

3) Запись в основной сети: После верификации транзакции записываются в основной сети Ethereum, что гарантирует целостность и прозрачность данных.





Этот процесс не только значительно снижает транзакционные сборы, но и повышает скорость обработки, создавая быструю и эффективную среду для децентрализованных приложений.













Matthew Katz (генеральный директор и соучредитель): Katz окончил Стэнфордский университет и работал в нескольких технологических компаниях. Его цель – создать блокчейн-платформу, доступную каждому.





Parker Jou (технический директор и соучредитель): Jou – технический эксперт с опытом работы в NVIDIA и Samsung. Он является архитектором системы обработки транзакций Caldera.





Помимо развития технологий, команда Caldera стремится создать открытое сообщество, где каждая идея будет услышана.









Caldera получила поддержку от ведущих инвестиционных фондов, включая Sequoia Capital, Dragonfly и Ethereal Ventures, успешно привлекая несколько миллионов долларов. Эти партнеры не только предоставляют Caldera достаточное финансирование, но и расширяют сеть ее стратегического сотрудничества в индустрии блокчейна.





Имея прочный технологический фундамент и опытную команду, Caldera уверенно достигает поставленных целей и становится одним из передовых проектов в блокчейн-пространстве, вызывая доверие как у инвесторов, так и у пользователей.









Токен ERA от Caldera может быть использован в различных аспектах платформы, таких как:

Снижение транзакционных издержек: Использование ERA для оплаты комиссий на Caldera помогает оптимизировать расходы и значительно повышает скорость обработки транзакций.

Поддержка разработчиков dApp: Благодаря совместимости с мультиплатформенным роллапом, ERA служит мощным инструментом для разработчиков, создающих приложения DeFi, NFT или GameFi.

Подключение к экосистеме Metalayer: ERA выступает в роли моста, связывающего различные роллапы в единую масштабируемую сеть, обеспечивая эффективную и бесперебойную работу системы.





Благодаря широкому спектру применений Caldera не только решает технические задачи, но и открывает новые варианты использования, привлекая широкое внимание как пользователей, так и инвесторов.









В настоящий момент официальная команда не опубликовала подробную информацию о событии по аирдропу Caldera (ERA). MEXC будет постоянно обновлять инструкции по участию через свои официальные каналы. Это не только возможность для пользователей получить бесплатные токены ERA, но и важный способ укрепить связь между проектом и его сообществом.









Caldera привлекает значительное внимание инвесторов и экспертов в области технологий. Являясь ведущей платформой «Роллапы как услуги», Caldera не только решает проблему высоких транзакционных комиссий Ethereum и низкой скорости обработки, но и создает многочисленные возможности для DeFi, NFT и метавселенной. Преимущества Caldera включают в себя:

Прорывная технология: Благодаря оптимизированному решению роллапов, которое эффективно снижает нагрузку на сеть Ethereum, Caldera повышает производительность транзакций и экономит средства пользователей.

Разнообразная экосистема: Интегрируя Metalayer и соединяя различные роллапы, Caldera создает бесшовную экосистему, которая стимулирует развитие децентрализованных приложений.

Поддержка со стороны стратегических партнеров: Сотрудничество с такими лидерами индустрии, как Celestia, Near и Arbitrum, позволяет Caldera оставаться на переднем крае технологий и расширяет спектр ее применения.





Благодаря этим достоинствам Caldera (ERA) может стать одним из ключевых токенов на рынке, привлекая широкое внимание как инвесторов, так и разработчиков.









Цена Caldera (ERA) является актуальной темой среди инвестиционного сообщества. Хотя конкретных данных о цене на данный момент нет, Caldera (ERA) стала перспективной долгосрочной инвестицией благодаря своим технологическим преимуществам и устойчивой экосистеме.





Примечание: Прогнозы цен носят исключительно справочный характер и основаны на анализе рынка. Они не отражают официальную точку зрения Caldera или MEXC. Пожалуйста, проведите тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.





Caldera (ERA) – это больше, чем просто торговый токен. Это символ инноваций в области блокчейна. Благодаря гибкой технологии роллапов, широким возможностям настройки и открытой экосистеме проект имеет все шансы преодолеть ограничения, присущие Ethereum.



