Caldera: Преодоление ограничений Ethereum для создания персонализируемой открытой блокчейн-платформы

1. Что такое Caldera (ERA)?


Caldera - это платформа, ориентированная на предоставление «Роллапов как услуги» (Rollups as a Service; RaaS) на платформе Ethereum, а ERA – официальный токен проекта. Токен ERA используется не только для торговли, но и объединяет в себе множество функциональных возможностей для поддержки развертывания децентрализованных решений по масштабированию сети приложений (роллапов).

Цель Caldera – решить такие проблемы, как высокие комиссии за транзакции и низкая скорость обработки данных в Ethereum, предложив гибкую, безопасную и высокопроизводительную платформу.

2. Главные особенности проекта Caldera (ERA)


Персонализированные комиссии за газ: Caldera позволяет разработчикам оплачивать транзакционные комиссии на роллапах с помощью альтернативных токенов ERC-20 (не только ETH), оптимизируя затраты и производительность.

Интеграция доступности данных (DA): В партнерстве с ведущими DA-проектами, такими как Celestia и Near, Caldera обеспечивает безопасное хранение и эффективное распределение данных о транзакциях.

Поддержка различных наборов инструментов для роллапов: Caldera совместима с такими основными фреймворками, как Arbitrum Nitro, Optimism Bedrock, ZK Stack и Polygon CDK, что позволяет разработчикам создавать цепочки транзакций, отвечающие потребностям их проектов.

Масштабируемая экосистема: Caldera разработала слой подключения под названием Metalayer, который обеспечивает взаимодействие между различными роллапами, создавая единую и масштабируемую экосистему для dApps.

Эти функции не только повышают производительность транзакций, но и способствуют развитию приложений на Ethereum, отвечая развивающимся требованиям криптовалютного рынка.

3. Как работает Caldera (ERA)


Caldera работает на технологии роллап – решении для масштабирования Ethereum, которое обрабатывает транзакции офчейн, объединяя их в группы. Такой подход позволяет снизить перегрузку основной сети и ускорить пропускную способность транзакций. В частности, работа Caldera включает в себя следующие шаги:

1) Объединение транзакций: Несколько транзакций объединяются в небольшие группы для обработки офчейн.
2) Верификация офчейн: Эти транзакции проверяются в независимой сети, что обеспечивает их безопасность и надежность.
3) Запись в основной сети: После верификации транзакции записываются в основной сети Ethereum, что гарантирует целостность и прозрачность данных.

Этот процесс не только значительно снижает транзакционные сборы, но и повышает скорость обработки, создавая быструю и эффективную среду для децентрализованных приложений.

4. Информация и финансирование команды Caldera


4.1 Команда разработчиков


Matthew Katz (генеральный директор и соучредитель): Katz окончил Стэнфордский университет и работал в нескольких технологических компаниях. Его цель – создать блокчейн-платформу, доступную каждому.

Parker Jou (технический директор и соучредитель): Jou – технический эксперт с опытом работы в NVIDIA и Samsung. Он является архитектором системы обработки транзакций Caldera.

Помимо развития технологий, команда Caldera стремится создать открытое сообщество, где каждая идея будет услышана.

4.2 Информация о финансировании


Caldera получила поддержку от ведущих инвестиционных фондов, включая Sequoia Capital, Dragonfly и Ethereal Ventures, успешно привлекая несколько миллионов долларов. Эти партнеры не только предоставляют Caldera достаточное финансирование, но и расширяют сеть ее стратегического сотрудничества в индустрии блокчейна.

Имея прочный технологический фундамент и опытную команду, Caldera уверенно достигает поставленных целей и становится одним из передовых проектов в блокчейн-пространстве, вызывая доверие как у инвесторов, так и у пользователей.

5. Токен ERA: Многофункциональное решение в рамках экосистемы Caldera


Токен ERA от Caldera может быть использован в различных аспектах платформы, таких как:
  • Снижение транзакционных издержек: Использование ERA для оплаты комиссий на Caldera помогает оптимизировать расходы и значительно повышает скорость обработки транзакций.
  • Поддержка разработчиков dApp: Благодаря совместимости с мультиплатформенным роллапом, ERA служит мощным инструментом для разработчиков, создающих приложения DeFi, NFT или GameFi.
  • Подключение к экосистеме Metalayer: ERA выступает в роли моста, связывающего различные роллапы в единую масштабируемую сеть, обеспечивая эффективную и бесперебойную работу системы.

Благодаря широкому спектру применений Caldera не только решает технические задачи, но и открывает новые варианты использования, привлекая широкое внимание как пользователей, так и инвесторов.

6. Как принять участие в аирдропе Caldera (ERA)


В настоящий момент официальная команда не опубликовала подробную информацию о событии по аирдропу Caldera (ERA). MEXC будет постоянно обновлять инструкции по участию через свои официальные каналы. Это не только возможность для пользователей получить бесплатные токены ERA, но и важный способ укрепить связь между проектом и его сообществом.

7. Потенциал развития Caldera (ERA)


Caldera привлекает значительное внимание инвесторов и экспертов в области технологий. Являясь ведущей платформой «Роллапы как услуги», Caldera не только решает проблему высоких транзакционных комиссий Ethereum и низкой скорости обработки, но и создает многочисленные возможности для DeFi, NFT и метавселенной. Преимущества Caldera включают в себя:
  • Прорывная технология: Благодаря оптимизированному решению роллапов, которое эффективно снижает нагрузку на сеть Ethereum, Caldera повышает производительность транзакций и экономит средства пользователей.
  • Разнообразная экосистема: Интегрируя Metalayer и соединяя различные роллапы, Caldera создает бесшовную экосистему, которая стимулирует развитие децентрализованных приложений.
  • Поддержка со стороны стратегических партнеров: Сотрудничество с такими лидерами индустрии, как Celestia, Near и Arbitrum, позволяет Caldera оставаться на переднем крае технологий и расширяет спектр ее применения.

Благодаря этим достоинствам Caldera (ERA) может стать одним из ключевых токенов на рынке, привлекая широкое внимание как инвесторов, так и разработчиков.

8. Прогноз цены токенов Caldera (ERA)


Цена Caldera (ERA) является актуальной темой среди инвестиционного сообщества. Хотя конкретных данных о цене на данный момент нет, Caldera (ERA) стала перспективной долгосрочной инвестицией благодаря своим технологическим преимуществам и устойчивой экосистеме.

Примечание: Прогнозы цен носят исключительно справочный характер и основаны на анализе рынка. Они не отражают официальную точку зрения Caldera или MEXC. Пожалуйста, проведите тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Caldera (ERA) – это больше, чем просто торговый токен. Это символ инноваций в области блокчейна. Благодаря гибкой технологии роллапов, широким возможностям настройки и открытой экосистеме проект имеет все шансы преодолеть ограничения, присущие Ethereum.

Отказ от ответственности: Эта информация не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или консультационным советом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию любых активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


