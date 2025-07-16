В других статьях на MEXC Обучение мы познакомили вас с основами построения свечных паттернов К-линии. В следующих двух статьях мы рассмотрим распространенные бычьи и медвежьи свечные паттерны. Начнем В других статьях на MEXC Обучение мы познакомили вас с основами построения свечных паттернов К-линии. В следующих двух статьях мы рассмотрим распространенные бычьи и медвежьи свечные паттерны. Начнем
Бычьи свечные паттерны

16 июля 2025 г.MEXC
В других статьях на MEXC Обучение мы познакомили вас с основами построения свечных паттернов К-линии. В следующих двух статьях мы рассмотрим распространенные бычьи и медвежьи свечные паттерны. Начнем с бычьих свечных паттернов. Как следует из названия, эти паттерны указывают на более высокую вероятность восходящего тренда на рынке после их появления. К распространенным бычьим свечным паттернам относятся следующие: ① паттерн "Молот" ② паттерн "Перевернутый молот" ③ паттерн "Бычье поглощение" ④ паттерн "Утренняя звезда" ⑤ паттерн "Три белых солдата".

Важно отметить, что, в отличие от традиционных финансовых рынков, на паттернах криптовалютных свечей зеленым цветом отображается рост цены, а красным – ее падение.

1. Паттерн "Молот"

Свечной паттерн "Молот" обычно встречается в нижней части нисходящего тренда. Паттерн "Молот" обычно указывает на сильное бычье/покупательское давление, и, несмотря на давление продаж, сильная покупательская способность в конечном итоге толкает цену обратно вверх, формируя паттерн "Молот". Появление паттерна "Молот" указывает на большую вероятность последующего восходящего тренда.



2. Паттерн "Перевернутый молот"

Свечной паттерн "Перевернутый молот" имеет небольшое тело и длинную верхнюю тень. Обычно он появляется в нижней части нисходящего тренда и служит потенциальным бычьим сигналом разворота. Если паттерн "Перевернутый молот" формируется вблизи значимого уровня поддержки, то бычий сигнал становится еще более сильным.



3. Паттерн "Бычье поглощение"

Свечной паттерн "Бычье поглощение" состоит из двух свечей – одной медвежьей, за которой следует одна бычья свеча. Он часто появляется в конце нисходящего тренда. Последняя медвежья свеча полностью поглощается более крупной бычьей свечой. Паттерн "Бычье поглощение" возникает потому, что в конце нисходящего тренда давление продаж ослабевает, а давление покупок усиливается.


4. Паттерн "Утренняя звезда"

"Утренняя звезда" является классическим "бычьим" свечным паттерном и часто сигнализирует о развороте тренда в нижней части. Поэтому этот паттерн особенно важен, когда он появляется в рамках нисходящего тренда.

Паттерн "Утренняя звезда" состоит из трех свечей. Первая свеча – медвежья, образованная паническими продажами, в результате чего образуется большая медвежья свеча. Вторая свеча показывает небольшой диапазон колебаний, образуя тело звезды, которое может быть как медвежьим, так и бычьим. Третья свеча - большая бычья свеча, указывающая на то, что давление покупок полностью поглотило давление продаж.




5. Паттерн "Три белых солдата"

"Три белых солдата" – относительно распространенный бычий паттерн. Он представляет собой три последовательные бычьи свечи, которые появляются после медвежьей свечи. Когда возникает такая комбинация свечей, это указывает на большую вероятность дальнейшего восходящего движения. Эффективность паттерна "Три белых солдата" зависит от размера тел трех бычьих свечей. Чем больше тела, тем выше вероятность последующего восходящего тренда.



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

