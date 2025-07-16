BTC возвращается к отметке 100 000$: Почему цифровое золото все еще сияет

BTC снова преодолел отметку в 100 000$!





Недавно Bitcoin снова преодолел отметку в 100 000$, достигнув 104 000$, что соответствует 24-часовому росту в 7,41% и самой высокой цене за последние почти три месяца. Другие основные криптовалюты также значительно выросли. Согласно данным MEXC, большинство из 100 крупнейших токенов по рыночной капитализации растут. ETH превысил отметку в 2 600$, SOL – 180$, а DOGE поднялся выше 0,25$.





Это возвращение стоимости не случайно: оно отражает мощную комбинацию структурных изменений в мировой финансовой системе. За поверхностью ценовых движений мы наблюдаем трансформацию логики стоимости Bitcoin, обусловленную государственным капиталом, технологическими инновациями и изменением парадигмы регулирования.













Катализатором недавнего взлета рынка послужили значительные изменения в динамике мировой торговли. 8 мая США и Великобритания подписали новое торговое соглашение , отменив тарифы в отдельных секторах и расширив взаимный доступ на рынки. Всего два дня спустя, 10 мая, Китай и США достигли соглашения о снижении тарифов на сельскохозяйственную продукцию в ходе переговоров в Женеве. Эти два важных события заставили глобальный капитал провести переоценку и перестроиться.





По данным Investing.com , в течение 72 часов после заключения соглашения индекс доллара США упал на 2,3%, в то время как чистый приток средств в Bitcoin составил 4,7 миллиарда долларов. Разительный контраст в потоках капитала подчеркивает более глубокую тенденцию: растущий кризис доверия к традиционным фиатным валютным системам.









За этой миграцией капитала стоят две ключевые движущие силы. Во-первых, ослабление торговых барьеров ускорило трансграничные потоки капитала, подчеркнув конкурентное преимущество Bitcoin как глобального переводного актива. Во-вторых, снижение тарифов привело к снижению инфляционных ожиданий, уменьшив привлекательность доллара США в качестве хеджирующего средства от инфляции.





По данным Bloomberg, за неделю после подписания соглашения институциональные инвесторы увеличили свои активы на 32 000 BTC через Grayscale Bitcoin Trust – самый большой недельный приток с начала 2024 года. Это подтверждает эволюцию Bitcoin в форму «цифрового золота», превращение его из спекулятивного актива в стратегическое убежище.









Продолжающееся позиционирование инстуциональных инвесторов стало ключевым источником капитала, благодаря которому Bitcoin перешагнул отметку в 100 000$. С начала 2025 года планы по накоплению средств публичными компаниями и суверенными государствами привлекли пристальное внимание рынка.





Strategy (бывшая MicroStrategy) остается одним из самых преданных покупателей Bitcoin. 2 мая компания объявила о своем новом « Плане 42/42 », цель которого – привлечь 84 миллиарда долларов в течение двух лет для покупки Bitcoin. Это следует за предыдущим «Планом 21/21», в рамках которого компания уже инвестировала 42 миллиарда долларов в накопление Bitcoin. По состоянию на май 2025 года MicroStrategy удерживает более 500 000 BTC. По текущим ценам стоимость ее удержаний Bitcoin составляет более 58 миллиардов долларов.









Есть явные признаки того, что все больше компаний черпают вдохновение в инвестиционных стратегиях таких фирм, как Strategy, и увеличивают долю криптовалют на своих балансах. Аналитик Bernstein Гаутам Чхугани отметил, что около 80 компаний «приняли "Bitcoin-стандарт"», то есть добавили значительную долю Bitcoin в свои балансы – на их долю приходится около 3,4% от общего объема Bitcoin. «В условиях циклических экономических спадов и ограничений предложения Bitcoin может стать более устойчивым, поскольку компании, зарегистрированные на бирже, продолжают накапливать средства», – заявил Чхугани. Например, японская компания Metaplanet направила более 35% своих корпоративных активов в Bitcoin, а индийская Jetking планирует создать резерв в размере 18 000 BTC . Эти решения выходят за рамки финансовых инвестиций – они превращаются в стратегические шаги по хеджированию от обесценивания фиатных валют.





Еще более значительным является вступление в игру государственного капитала. В Нью-Гэмпшире принят законопроект о резервных цифровых активах , позволяющий казначейству страны приобретать цифровые активы, такие как Bitcoin, рыночная капитализация которых превышает 500 миллиардов долларов. В Техасе аналогичный законопроект находится на стадии окончательного рассмотрения. Эти события не только обеспечивают долгосрочную поддержку рынка Bitcoin, но и свидетельствуют о постепенном повышении статуса Bitcoin в мировой финансовой системе.









Долгое время криптовалютная индустрия работала в «серой зоне» регулирования, а неопределенность политики создавала значительные препятствия для ее развития. Однако приход к власти администрации Трампа ознаменовал резкое изменение тональности регулирования, сигнализируя о более дружественной криптовалютам позиции. В марте этого года Трамп подписал указ, предписывающий создание стратегического резерва Bitcoin и инвентаризацию цифровых активов. Этот шаг является знаковым событием – он не только отражает стратегическое признание правительством США ценности Bitcoin и других криптовалют, но и знаменует фундаментальный сдвиг в его позиции: от осторожного наблюдения к активному принятию и внедрению.





В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) демонстрирует признаки смягчения своей позиции в отношении криптовалютного сектора. Ранее SEC придерживалась строгого подхода к криптопроектам, что приводило к значительным проблемам с соблюдением требований. Но теперь ситуация постепенно меняется. Хотя урегулирование SEC спора с Ripple вызвало некоторые разногласия в индустрии, оно, тем не менее, отражает более широкую тенденцию к более мягкому регулированию. Этот сдвиг позволяет криптовалютным компаниям работать в более спокойной и предсказуемой нормативно-правовой базе, снижая затраты на соблюдение требований и уменьшая политические риски. В действительности, это дает столь необходимое чувство уверенности для долгосрочного развития индустрии.









Bitcoin переживает трансформацию: из концептуального нарратива он превращается в ценный актив, основанный на технологии. Lightning Network, решение 2 уровня масштабирования для Bitcoin , получила стремительное развитие. По состоянию на 13 мая количество нодов в Lightning Network достигло 11375, а пропускная способность платежного канала превысила 4 200 BTC.









Ценностное предложение Bitcoin постоянно укрепляется благодаря взаимодействию механизма уменьшения стоимости и встроенного дефицита. После четвертого халвинга Bitcoin годовая инфляция снизилась с 1,75% до 0,85%. Согласно отчету Всемирного совета по золоту за 2024 год, общее предложение золота в недрах земли в 2023 году составило 212 582 тонны, а годовой прирост составил около 1,64%. Это означает, что темпы роста предложения Bitcoin после халвинга будут примерно в два раза ниже, чем у золота, что делает Bitcoin еще более дефицитным с точки зрения предложения.





Что касается поведения, то данные MacroMicro показывают, что 63% Bitcoin-адресов удерживают свои монеты более года , что является историческим максимумом. Этот всплеск так называемых «алмазных рук» сигнализирует о фундаментальном сдвиге в восприятии инвесторов: Bitcoin все чаще рассматривается не как краткосрочный спекулятивный актив, а как долгосрочное хранилище стоимости.













После исторического прорыва Bitcoin выше отметки в 100 000$ внимание рынка переключилось на следующий крупный уровень сопротивления. Технический анализ показывает, что если BTC сможет удержаться выше линии поддержки 105 000$, то в 3 квартале 2025 года он сможет преодолеть диапазон 120 000$ – 130 000$. Это согласуется с недавним отчетом Standard Chartered, в котором прогнозируется, что цена BTC на конец года составит 148 000$. Однако за бычьими перспективами скрываются серьезные эволюционные проблемы. Для обычных инвесторов, стремящихся уверенно оседлать эту волну роста стоимости, выбор правильной торговой платформы становится особенно важным.





