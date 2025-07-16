Bondex: Новая эра профессиональных сетей Web3 на основе блокчейна и искусственного интеллекта

Bondex (BDXN) – это децентрализованная платформа для создания профессиональных сетей, которая сочетает в себе блокчейн и искусственный интеллект, чтобы переосмыслить будущее карьерного роста и найма талантов. Благодаря интеграции экономики, основанной на токенах, и геймифицированной механики Bondex создает справедливую, прозрачную и стимулирующую экосистему для профессионального роста.









В традиционных профессиональных сетевых платформах Web2 данные пользователей централизованно контролируются платформой, что затрудняет извлечение пользователями реальной пользы. Кроме того, рынок рекрутинга страдает от информационной асимметрии и непрозрачных реферальных процессов. Bondex была создана для решения этих проблем с помощью технологии блокчейн для создания более справедливой, прозрачной и эффективной платформы профессиональных сетей Web3.





Благодаря блокчейну и экономике токенов Bondex обеспечивает право собственности пользователей на данные, верифицируемую профессиональную идентичность и справедливую компенсацию за вклад. Это не только профессиональная сетевая платформа, но и децентрализованная система сети талантов, включающая в себя элементы DeFi и GameFi.













Bondex позволяет пользователям создавать верифицируемые профессиональные профили на основе блокчейна. Такая информация, как образование, сертификаты квалификации и опыт работы, может быть записана ончейн. Это значительно повышает подлинность и достоверность резюме, а также возвращает право собственности на личные данные самим пользователям.









На платформе Bondex пользователи могут подробно рассказать о своих навыках и опыте и создать свою профессиональную сеть. Платформа использует интеллектуальные алгоритмы для рекомендации подходящих вакансий и потенциальных коллег, обеспечивая точный подбор. Пользователи также могут получить доступ к дополнительным карьерным возможностям и ресурсам через свои сети, что способствует долгосрочному профессиональному развитию.









Bondex внедряет элементы геймификации, чтобы стимулировать активное вовлечение пользователей. Выполняя ежедневные задания и достигая этапов, пользователи могут зарабатывать токены BDXN и баллы Bond Points (BP), повышая тем самым личную ценность и получая вознаграждения.









Чтобы обеспечить справедливость и прозрачность транзакций на платформе, Bondex запустил децентрализованный арбитражный суд (DAC). Пользователи могут участвовать в разрешении споров, совершая стейкинг токенов BDXN и голосуя по оспариваемым сделкам. Этот механизм не только укрепляет доверие к платформе, но и способствует повышению чувства вовлеченности и сопричастности пользователей.













Название токена: BDXN

Общее предложение: 1 000 000 000









Распределение токенов BDXN было тщательно продумано, чтобы сбалансировать интересы заинтересованных сторон и поддержать долгосрочное развитие платформы. Распределение происходит следующим образом:





Вознаграждения экосистемы: 24%

Команда: 15%

Публичный раунд: 10%

Посевной раунд + частная продажа: 13,5%

Ликвидность: 10%

Казначейство: 13%

Маркетинг: 5,5%

Аирдроп сообщества: 3%

Советники и консультанты: 6%













BDXN играет множество ролей в экосистеме Bondex, а его ценность определяется различными механизмами:





Пользователи могут зарабатывать BDXN, взаимодействуя с платформой.

Держатели BDXN могут участвовать в управлении платформой.

Пользователи могут совершать стейкинг BDXN для участия в доходах платформы, таких как доходы от рекламы и комиссия за API.

Удержание BDXN дает доступ к премиум-сервисам и функциям, включая арбитражный суд DAC.









Bondex использует модель двойного токена, состоящую как из BDXN, так и из Bond Points (BP). BP функционирует как офчейн репутационный балл, который отражает качество и надежность активности пользователей и может быть использован в качестве залога для различных действий платформы. В то же время BDXN выступает в качестве утилитарного токена ончейн, играя центральную роль в распределении ценностей, управлении и стимулировании позитивного поведения. Вместе эти два токена работают в тандеме, поддерживая устойчивый рост экосистемы платформы.









Bondex переосмысливает цифровую работу благодаря своей концепции профессиональной сети, основанной на Web3, и инновационной токеномике. Переосмысливая отношения между людьми, карьерой и платформами, Bondex прокладывает путь к новой парадигме в развитии карьеры. По мере роста глобального спроса на владение данными, мобильность рабочей силы и справедливую оценку талантов Bondex и экосистема BDXN имеют все шансы стать новым стандартом в профессиональных социальных сетях, предлагая пользователям и предприятиям открытую, прозрачную и эффективную среду для взаимодействия.





