Bondex (BDXN) – это децентрализованная платформа для создания профессиональных сетей, которая сочетает в себе блокчейн и искусственный интеллект, чтобы переосмыслить будущее карьерного роста и найма тBondex (BDXN) – это децентрализованная платформа для создания профессиональных сетей, которая сочетает в себе блокчейн и искусственный интеллект, чтобы переосмыслить будущее карьерного роста и найма т
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Bondex: Нов... интеллекта

Bondex: Новая эра профессиональных сетей Web3 на основе блокчейна и искусственного интеллекта

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый
Bondex
BDXN$0.02705-28.53%
DeFi
DEFI$0.00141-16.27%
BarnBridge
BOND$0.1358-14.42%

Bondex (BDXN) – это децентрализованная платформа для создания профессиональных сетей, которая сочетает в себе блокчейн и искусственный интеллект, чтобы переосмыслить будущее карьерного роста и найма талантов. Благодаря интеграции экономики, основанной на токенах, и геймифицированной механики Bondex создает справедливую, прозрачную и стимулирующую экосистему для профессионального роста.

1. Обзор проекта Bondex


В традиционных профессиональных сетевых платформах Web2 данные пользователей централизованно контролируются платформой, что затрудняет извлечение пользователями реальной пользы. Кроме того, рынок рекрутинга страдает от информационной асимметрии и непрозрачных реферальных процессов. Bondex была создана для решения этих проблем с помощью технологии блокчейн для создания более справедливой, прозрачной и эффективной платформы профессиональных сетей Web3.

Благодаря блокчейну и экономике токенов Bondex обеспечивает право собственности пользователей на данные, верифицируемую профессиональную идентичность и справедливую компенсацию за вклад. Это не только профессиональная сетевая платформа, но и децентрализованная система сети талантов, включающая в себя элементы DeFi и GameFi.

2. Основные характеристики и особенности Bondex


2.1 Децентрализованная система идентификации (DID)


Bondex позволяет пользователям создавать верифицируемые профессиональные профили на основе блокчейна. Такая информация, как образование, сертификаты квалификации и опыт работы, может быть записана ончейн. Это значительно повышает подлинность и достоверность резюме, а также возвращает право собственности на личные данные самим пользователям.

2.2 Демонстрация навыков и профессиональная сеть


На платформе Bondex пользователи могут подробно рассказать о своих навыках и опыте и создать свою профессиональную сеть. Платформа использует интеллектуальные алгоритмы для рекомендации подходящих вакансий и потенциальных коллег, обеспечивая точный подбор. Пользователи также могут получить доступ к дополнительным карьерным возможностям и ресурсам через свои сети, что способствует долгосрочному профессиональному развитию.

2.3 Механизм геймификации: стимулирование участия пользователей


Bondex внедряет элементы геймификации, чтобы стимулировать активное вовлечение пользователей. Выполняя ежедневные задания и достигая этапов, пользователи могут зарабатывать токены BDXN и баллы Bond Points (BP), повышая тем самым личную ценность и получая вознаграждения.

2.4 Децентрализованный арбитражный суд (DAC)


Чтобы обеспечить справедливость и прозрачность транзакций на платформе, Bondex запустил децентрализованный арбитражный суд (DAC). Пользователи могут участвовать в разрешении споров, совершая стейкинг токенов BDXN и голосуя по оспариваемым сделкам. Этот механизм не только укрепляет доверие к платформе, но и способствует повышению чувства вовлеченности и сопричастности пользователей.

3. Токеномика Bondex


3.1 Основная информация о токене


  • Название токена: BDXN
  • Общее предложение: 1 000 000 000

3.2 План распределения токенов


Распределение токенов BDXN было тщательно продумано, чтобы сбалансировать интересы заинтересованных сторон и поддержать долгосрочное развитие платформы. Распределение происходит следующим образом:

  • Вознаграждения экосистемы: 24%
  • Команда: 15%
  • Публичный раунд: 10%
  • Посевной раунд + частная продажа: 13,5%
  • Ликвидность: 10%
  • Казначейство: 13%
  • Маркетинг: 5,5%
  • Аирдроп сообщества: 3%
  • Советники и консультанты: 6%


3.3 Утилитарность токенов и извлечение прибыли


BDXN играет множество ролей в экосистеме Bondex, а его ценность определяется различными механизмами:

  • Пользователи могут зарабатывать BDXN, взаимодействуя с платформой.
  • Держатели BDXN могут участвовать в управлении платформой.
  • Пользователи могут совершать стейкинг BDXN для участия в доходах платформы, таких как доходы от рекламы и комиссия за API.
  • Удержание BDXN дает доступ к премиум-сервисам и функциям, включая арбитражный суд DAC.

3.4 Экономическая система двойного токена


Bondex использует модель двойного токена, состоящую как из BDXN, так и из Bond Points (BP). BP функционирует как офчейн репутационный балл, который отражает качество и надежность активности пользователей и может быть использован в качестве залога для различных действий платформы. В то же время BDXN выступает в качестве утилитарного токена ончейн, играя центральную роль в распределении ценностей, управлении и стимулировании позитивного поведения. Вместе эти два токена работают в тандеме, поддерживая устойчивый рост экосистемы платформы.

4. Как купить BDXN на MEXC?


Bondex переосмысливает цифровую работу благодаря своей концепции профессиональной сети, основанной на Web3, и инновационной токеномике. Переосмысливая отношения между людьми, карьерой и платформами, Bondex прокладывает путь к новой парадигме в развитии карьеры. По мере роста глобального спроса на владение данными, мобильность рабочей силы и справедливую оценку талантов Bondex и экосистема BDXN имеют все шансы стать новым стандартом в профессиональных социальных сетях, предлагая пользователям и предприятиям открытую, прозрачную и эффективную среду для взаимодействия.

В настоящее время BDXN включен в листинг MEXC, где вы можете торговать с ультранизкими комиссиями.

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите «BDXN» в строке поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену и завершите сделку.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов