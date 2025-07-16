Blum: Обратный отсчет до TGE и аирдропа





Долгожданное событие Blum Token Generation Event (TGE) уже близко. В то время как предыдущие обновления намекали на то, что запуск состоится в 2024 году, теперь мы можем подтвердить последние события: Blum скоро запустится! В этой статье мы расскажем вам обо всем, что нужно знать: от заработка Blum Points (BP) до дорожной карты и, конечно же, долгожданного TGE.









Blum – это гибридная биржа, которая сочетает в себе лучшее из централизованной и децентрализованной криптоторговли, предлагая пользователям беспрепятственный способ торговли широким спектром токенов: от основных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, до мемкоинов и развивающихся блокчейн-инноваций. Созданный командой экспертов в области финансов и блокчейна, включая Глеба Костарева, Влада Смеркиса и Влада Маслякова, Blum делает кроссчейн-торговлю легкой, интегрируя книги ордеров оффчейн с расчетами ончейн, и все это в рамках одного приложения. Поддерживая более 30 блокчейн-сетей, Blum уделяет первостепенное внимание удобству пользователей благодаря мобильному интерфейсу и интеграции с Telegram. Для повышения вовлеченности пользователей Blum предлагает такие уникальные инструменты, как крипто-бот Blum, баллы Blum и игру Blum Drop.









Blum официально обновила свою дорожную карту в социальных сетях и на сайте, предлагая взглянуть на предстоящие захватывающие события. Что нас ждет? Грядут крупные криптовалютные инновации ончейн, причем интересные обновления запланированы на 2 и 3 кварталы 2025 года. Главным событием второго квартала станет Blum TGE, который будет запущен этой весной и ознаменует собой новый этап эволюции трейдинга.





Источник: Blum





Благодаря сочетанию ИИ-агентов и площадки для запуска Blum представит функции нового поколения, такие как автоматическая торговля и бесшовное продвижение токенов на таких платформах, как X и Telegram. Blum также выходит за пределы Telegram, предлагая новые приложения для веб-сайтов и мобильных устройств, включая запуск токенов через веб-сайт, расширенную интеграцию с DEX и опции бессрочной торговли. Сосредоточившись на возможностях мультичейна, Blum добавит Solana и BNB, что позволит пользователям эффективно вносить депозиты, торговать и взаимодействовать с различными токенами. Генеральный директор компании Глеб Костарев подчеркивает важность бесперебойной работы с несколькими платформами. Во втором и третьем кварталах будут представлены дополнительные усовершенствования, такие как полукастодиальные кошельки, усовершенствованный торговый терминал и интеграция фиатных входов/выходов – все это призвано сделать торговлю проще и прибыльнее.









Долгожданный TGE появится этой весной, и вот как вы можете получить право на участие в аирдропе: заработайте 100 000 баллов Blum (BP), не будучи замеченным в атаках Сивиллы, получите 750 Meme Points (MP) или Proof of Activity (PoA), а также пригласите двух друзей. По словам соучредителя Влада Смеркиса, токен Blum обеспечит реальную полезность в экосистеме: стейкинг, фермерство, снижение торговых комиссий и доступ к дистрибутивам Launchpad и Launchpool. Это не просто токеномика: это пропуск к более выгодному опыту работы с Blum.









Играйте в игру «Drop»: В этой простой, но увлекательной игре игроки пытаются поймать падающие предметы за ограниченное время, и каждый предмет превращается в баллы Blum. Это веселый способ быстро увеличить количество баллов и удержать пользователей.





Приглашайте друзей: Поделитесь реферальной ссылкой, чтобы получать вознаграждение в виде 20% торговых комиссионных от приглашенных друзей и 2,5% торговых комиссионных от их рефералов. Чем больше друзей привлечено, тем больше пользователи могут заработать.





Фармите баллы: БаллыBlum можно зарабатывать пассивно, регулярно заходя в приложение и оставаясь активным.





Зарабатывайте: Раздел «Earn» включает еженедельные задания, которые позволяют пользователям выполнять определенные действия и зарабатывать дополнительные баллы Blum за каждое выполненное задание.













Предстоящее событие Token Generation Event (TGE) знаменует собой важную веху для Blum, демонстрирующую гибридную биржу, которая переосмысливает опыт торговли криптовалютами. Благодаря таким функциям, как автоматическая торговля, мультичейн-возможности и захватывающая игра Drop, биржа Blum способна привлечь пользователей и расширить их торговый опыт. В преддверии TGE самое время увеличить количество баллов Blum и принять участие в розыгрыше 8 000 USDT. Приготовьтесь встретить будущее криптовалютной торговли вместе с Blum!







