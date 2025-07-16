Блокчейн-инновации: Как Pi Network меняет будущее криптовалют





Вступая в 2025 год, Pi Network находится на переломном этапе, полном возможностей и вызовов. То, что началось как амбициозный эксперимент по мобильному майнингу, превратилось в один из самых обсуждаемых блокчейн-проектов в мире. Благодаря инновационному подходу к внедрению криптовалюты и механизмам консенсуса, Pi Network стремится преодолеть разрыв между традиционной блокчейн-инфраструктурой и основными пользовательскими приложениями.













Pi Network официально запущена 14 марта 2019 года (День Pi). Инициаторами проекта выступила группа ученых-докторов наук из Стэнфордского университета, которые осознали ключевое препятствие на пути внедрения криптовалюты: хотя технология блокчейн обещает децентрализацию и финансовую доступность, на самом деле майнинг и участие в ней остаются недоступными для большинства людей из-за высокого энергопотребления, технической сложности и дорогостоящих требований к оборудованию.





Видение проекта ясно и амбициозно. Он направлен на создание самой инклюзивной в мире одноранговой экосистемы и онлайн-опыта, поддерживаемого Pi, самой распространенной криптовалютой в мире.









Проект возглавляют два доктора наук из Стэнфорда, имеющие взаимодополняющий профессиональный опыт.





Д-р Николас Коккалис (руководитель отдела технологий): Доктор наук Стэнфордского университета, который преподавал первый курс Стэнфорда по децентрализованным приложениям (CS359B, 2018). Его работа сосредоточена на объединении распределенных систем с человеко-машинным взаимодействием с целью внедрения криптовалюты в повседневную жизнь.





Д-р Чэндяо Фан (руководитель отдела продуктов): Доктор философии Стэнфордского университета по антропологии, специализируется на использовании социальных вычислений для раскрытия человеческого потенциала в широком масштабе. Ее исследования сосредоточены на оптимизации взаимодействия человека и компьютера и прогнозировании будущего социальной и экономической жизни с помощью сетевых технологий.





Сегодня полноценная основная команда из более чем 35 членов по всему миру активно работает над достижением общей цели децентрализации, поддерживая увлеченное сообщество из десятков миллионов пользователей.









Pi Network добилась значительного роста сообщества, сформировав глобальную сеть из десятков миллионов пользователей. Эта обширная база пользователей стала одним из крупнейших криптовалютных сообществ в мире, что свидетельствует об успехе проекта в деле повышения доступности криптовалют.













Pi Network построена на инновационном механизме консенсуса, который отличается от традиционных сетей блокчейна. Она использует протокол консенсуса Stellar (SCP), который позволяет пользователям майнить и проверять транзакции в сети, обеспечивая при этом безопасность и доверие к системе. Такой подход позволяет избежать высокого энергопотребления, связанного с механизмами доказательства работы (PoW), используемыми Bitcoin и другими.





Энергоэффективность: Механизм консенсуса на основе SCP не требует энергоемкого майнинга, что способствует экологической устойчивости и совместимости с мобильными устройствами.





Масштабируемость: Протокол способен обрабатывать большой объем транзакций, сохраняя при этом безопасность и децентрализацию сети.





Демократическое участие: Пользователи могут участвовать в консенсусе сети без специального оборудования или энергоемких вычислений.









Pi Network представляет революционную модель майнинга, ориентированную на мобильную доступность. Пользователи могут бесплатно майнить через свои смартфоны, что дает людям по всему миру более справедливый и распределенный доступ к криптовалюте. Этот подход, ориентированный в первую очередь на мобильные устройства, кардинально меняет традиционный майнинг, который обычно зависит от специализированного оборудования и высокого энергопотребления.





Мобильный майнинг реализуется через удобное приложение. Пользователи могут зарабатывать токены Pi через регулярное взаимодействие и участие в сети. Эта модель дает множество преимуществ:





Снижает технические и финансовые барьеры, способствуя внедрению криптовалюты.

Обеспечивает широкое распространение токенов среди разнообразного населения мира.

Поощряет постоянное участие пользователей в экосистеме сети.

Повышает безопасность сети за счет распределенного участия.









Основной алгоритм предназначен не только для записи новых транзакций в блоки каждые несколько секунд, но и для периодического выполнения более сложных вычислений. Это позволяет Pi Network поддерживать приложения, выходящие за рамки обработки транзакций, в том числе:





Смарт-контракты: Обеспечение работы децентрализованных приложений и автоматизированных протоколов

Трансграничные транзакции: Облегчение глобальных финансовых взаимодействий

Децентрализованные приложения (dApps): Создание комплексной экосистемы на основе блокчейна

Проверка KYC: Интеграция процессов KYC непосредственно в архитектуру блокчейна









Pi Network внедрила комплексную систему KYC в качестве основы своей системы безопасности и легитимности. Система предназначена для обеспечения реального участия людей, создания основы для сетевого сотрудничества и поддержки сообщества в построении децентрализованной экосистемы с реальной полезностью. Основные цели включают:





Проверка личности: Обеспечение того, что участники являются реальными людьми, а не ботами или фальшивыми аккаунтами

Соблюдение нормативных требований: Соответствие международным финансовым нормам и стандартам по борьбе с отмыванием денег

Безопасность сети: Предотвращение злоупотребления системой со стороны злоумышленников

Справедливое распределение: Гарантия справедливого распределения токенов между верифицированными пользователями













Максимальное предложение: 100 миллиардов токенов Pi

Структура распределения: 65 миллиардов токенов (65%) выделено для майнинга и распределения в сообществе. По состоянию на 21 мая 2025 года объем токенов в обращении составляет 7,2 миллиарда.

Экономическая модель: 65% от общего предложения зарезервировано для вознаграждений за майнинг и распределения в сообществе. Остальные 35% распределяются между основной командой, консультантами и развитием экосистемы, что отражает приверженность проекта распределению, ориентированному на сообщество.









Экономическая модель Pi Network основана на создании ценности, ориентированной на полезность, а не на спекулятивной торговле. Ее цель – создать реальные сценарии использования, которые придают токенам Pi внутреннюю ценность:





Платежная система: Токены Pi служат средством обмена внутри и за пределами экосистемы Pi

Поддержка dApp: Обеспечение работы децентрализованных приложений, построенных в сети Pi

Участие в управлении: Предоставление членам сообщества возможности участвовать в управлении сетью через удержание токенов Pi

Механизм стимулирования: Вознаграждение пользователей за различные вклады в рост и поддержание экосистемы













Команда Pi Network объявила, что ранее запланированный запуск основной сети Open, первоначально запланированный на конец 2024 года, отложен до первого квартала 2025 года. В настоящее время проект сосредоточен на завершении проверки KYC и расширении децентрализованных приложений до выпуска основной сети в 2025 году.





Разработка основной сети представляет собой важную веху для Pi Network. Она знаменует переход от тестовой среды к полнофункциональной блокчейн-сети и включает в себя следующие компоненты:





Техническая инфраструктура: Создание полной архитектуры блокчейна для поддержки полноценной работы сети

Завершение KYC: Верификация личности пользователей в большой глобальной базе данных

Экосистема приложений: Разработка и запуск децентрализованных приложений, которые обеспечивают практическую полезность токена Pi

Соблюдение нормативных требований: Обеспечение соответствия глобальным финансовым нормам









Согласно официальным заявлениям, Pi Foundation запустила Pi Network Ventures с начальными инвестициями в размере 100 миллионов долларов США (сочетание токенов Pi и долларов США). Инициатива направлена на финансирование стартапов, которые развивают экосистему Pi или вносят вклад в ее развитие. Основные направления деятельности включают:





Инвестиции в стартапы

Разработка приложений

Инфраструктурные проекты

Исследования и инновации в области технологии блокчейна













Pi Network позиционирует себя как практичное платежное решение для повседневных операций. Ее мобильный формат особенно подходит для:





Переводов между пользователями (peer-to-peer)

Платежей мерчантам

Трансграничных переводов

Микроплатежей









Экосистема Pi разработана для поддержки широкого спектра приложений DeFi, в том числе:

Кредитование и заимствование

Децентрализованные биржи

Пулы ликвидности

Фермерство доходности









Используя свою социальную основу, Pi Network позволяет создавать уникальные приложения, ориентированные на сообщество, такие как:

Социальная коммерция

Вознаграждения за создание контента

Участие в управлении

Инструменты для построения сообщества









Благодаря масштабируемой архитектуре и низким транзакционным комиссиям Pi Network может поддерживать следующие бизнес-сценарии:

Управление цепочкой поставок

Цифровая идентификация

Смарт-контракты

Программы лояльности клиентов













Pi Network выделяется на переполненном рынке криптовалют благодаря четырем ключевым преимуществам:





Доступность: Модель мобильного майнинга устраняет технические барьеры

Размер сообщества: Десятки миллионов пользователей делают его одним из крупнейших криптосообществ в мире

Энергоэффективность: Механизм консенсуса SCP более экологичен по сравнению с PoW

Социальная интеграция: Социальная основа укрепляет связи в сообществе









Pi Network работает в конкурентной среде, которая включает в себя традиционные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ether, мобильные блокчейн-проекты, социальные криптовалюты и платежные токены.









Проблемы централизации: В январе 2025 года в репортаже CNN отмечалось, что все ноды основной сети централизованно управляются командой Pi, что вызывает сомнения в приверженности сети принципам децентрализации

Неопределенная стоимость: В краткосрочной перспективе Pi вряд ли достигнет 100 долларов США, а отсутствие зрелого торгового рынка увеличивает волатильность цен

Дебаты о легитимности: Некоторые задаются вопросом, действительно ли Pi демократизирует майнинг или просто использует доверие пользователей для построения системы













Ключевые области включают улучшение масштабируемости, расширение возможностей смарт-контрактов, повышение кроссчейн совместимости и усиление безопасности.









Текущие усилия направлены на поддержку соблюдения глобальных нормативных требований, оптимизацию процедур KYC, усиление мер по борьбе с отмыванием денег и улучшение механизмов защиты пользователей.









Возможности для роста включают развитие партнерских отношений, запуск образовательных инициатив, содействие финансовой доступности и создание инновационных центров.









Pi Network представляет собой смелый эксперимент, направленный на то, чтобы сделать криптовалюту более доступной и построить более инклюзивную экосистему блокчейна. Благодаря инновационной модели мобильного майнинга, энергоэффективному механизму консенсуса и большой базе сообщества, проект достиг значительных масштабов и вовлеченности.





Его долгосрочный успех будет зависеть от того, сможет ли он перейти от эксперимента с мобильным майнингом к полнофункциональной экосистеме блокчейна с реальной полезностью. Предстоящий запуск основной сети, продолжающееся развитие экосистемы и усилия по обеспечению соответствия требованиям будут ключевыми факторами, определяющими его будущую жизнеспособность.





Несмотря на продолжающиеся проблемы и дебаты, Pi Network проложила уникальный путь в области доступности криптовалют и построения сообщества, достигнув беспрецедентного масштаба в сфере блокчейна. По мере перехода проекта от экспериментальной стадии к полноценной работе, его влияние на криптовалюту и распространение блокчейна станет более очевидным. Независимо от конечного результата, он внес ценный вклад в изучение инноваций в области технологии блокчейна и моделей распространения токенов.





