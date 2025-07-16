Волатильность Bitcoin поднимает цену выше 87 000$: Сможет ли второй квартал обеспечить значительный подъем?

21 апреля BTC превысил отметку в 87 000$, вызвав новые спекуляции на рынке. В то же время ETH поднялся выше 1600$, SOL превысил 140$, в то время как альткоины продемонстрировали скромный рост, что свидетельствует об активном восстановлении. По данным CoinGlass, за 24 часа ликвидация всех открытых фьючерсных позиций достигла 220 миллионов долларов, включая 142 миллиона долларов в шорт позициях. Однако, несмотря на волатильный подъем Bitcoin, глобальная макроэкономическая неопределенность продолжает влиять на настроения. Политика Федеральной резервной системы, тарифная политика администрации и другие факторы создают сложную обстановку. Инвесторы задаются вопросом: Продолжит ли Bitcoin расти? Когда наступит переломный момент в второго квартала? В этой статье мы анализируем текущую ситуацию и перспективы Bitcoin с трех точек зрения: макроэкономическая среда, текущие рыночные условия и институциональные перспективы.













Текущая неопределенность на рынке обусловлена главным образом политическими событиями, особенно последней драмой вокруг Федеральной резервной системы и торговой политики США. Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно подтвердил свою агрессивную позицию, заявив, что даже в условиях резкой волатильности на рынке ФРС не будет вмешиваться в ситуацию. Это заявление разочаровало инвесторов, ожидавших изменения политики, и оказало понижающее давление на рисковые активы, что сделало настроения более осторожными.





В то же время недавние комментарии президента Трампа по поводу пошлин намекнули на ослабление напряженности, когда он заявил, что повышение пошлин между США и Китаем «может скоро закончиться». Однако перспективы политики остаются неясными, и эти заявления не привели к существенному снижению беспокойства рынка. Высокий уровень макроэкономической неопределенности привел к росту безопасных активов, в результате чего спотовое золото достигло рекордной отметки в 3 364$ за унцию, а криптовалютные рынки колеблются без четкого тренда.





В целом, тенденция к ужесточению политики ФРС и неопределенность торговой политики оказывают глубокое влияние на мировые рынки, особенно на Bitcoin и другие криптоактивы. Направление политики стало ключевой переменной, и пока не появятся более четкие сигналы, настроения на рынке, скорее всего, останутся неопределенными.









Недавний рост Bitcoin до отметки 87 000$ представляет собой критическую точку перелома рыночного тренда. Некоторые инвесторы рассматривают этот прорыв как потенциальное начало нового бычьего рынка. Данные ончейн показывают, что киты продолжают накапливать активы: кошельки с 10-10 000 BTC теперь контролируют примерно 67,77% общего объема предложения, а с 22 марта они добавили более 53 600 BTC. Такое поведение крупных держателей подчеркивает их «бычий» взгляд на дальнейшие движения Bitcoin.









Однако этот подъем опирается на хрупкий фундамент. В отчете Matrixport отмечается, что для того, чтобы ралли Bitcoin было устойчивым, необходимо совпадение нескольких катализаторов:





Сигнал Федеральной резервной системы США о смягчении денежно-кредитной политики или начале снижения ставок

Увеличение ликвидности стейблкоинов и повышение активности использования кредитного плеча

Возрождение макроэкономической ликвидности за счет глобального смягчения денежно-кредитной политики или бюджетного стимулирования



В ближайшей перспективе эти факторы не полностью материализовались. В результате текущий подъем скорее всего является кратковременным восстановлением, чем продолжительным разворотом тренда.









Хотя настроения на рынке стали позитивными, не все аналитики разделяют «бычий» взгляд на дальнейшее движение Bitcoin. Институты расходятся во мнениях, знаменует ли это начало нового бычьего цикла или просто конец фазы консолидации.





«Лагерь быков»: Chris Burniske, партнер Placeholder, прогнозирует, что Bitcoin достигнет новых исторических максимумов в течение следующих нескольких кварталов. Он предупреждает инвесторов о необходимости фиксировать прибыль при «перегреве» рынка и сохранять дисциплину.

Оптимизм от Bitwise: ИТ-директор Bitwise Matt Hougan также с оптимизмом смотрит на второй квартал. Он выделяет три ключевых фактора: рост мирового денежного предложения, рекордный объем стейблкоин-активов под управлением и улучшение нормативной базы в США, которые могут подтолкнуть рынок к устойчивому восходящему тренду.

Мнение Real Vision: Основатель Real Vision недавно изобразил на графике цену Bitcoin в сравнении с глобальной ликвидностью M2, утверждая, что Bitcoin должен расти в соответствии с более широким ростом денежного предложения.









С другой стороны, представители «осторожного лагеря» считают, что рынок все еще находится возле максимального уровня цикла. Markus Thielen из 10x Research отмечает, что индикатор «стохастический осциллятор» Bitcoin в настоящее время демонстрирует характеристики вершины цикла. Он предупреждает, что, несмотря на широко распространенные надежды на достижение новых максимумов к середине года, скорее всего, рынок вступит в длительную фазу консолидации, торгуясь в диапазоне повышенных уровней, а не начнет новый бычий рост.





David Duong, глава исследовательского отдела Coinbase, в своем последнем ежемесячном отчете отметил, что рынок может протестировать свои минимумы в середине или конце второго квартала 2025 года, что создаст предпосылки для восстановления в третьем квартале. Он рекомендует инвесторам сохранять оборонительную позицию в рисковых активах в этот период, чтобы переждать потенциальную волатильность.









Прорыв Bitcoin выше 87 000$, безусловно, обнадеживает, однако значительная неопределенность сохраняется. Ужесточение политики ФРС, изменение тарифной риторики и продолжение накопления средств крупными держателями создают сложное взаимодействие сил. Хотя краткосрочная волатильность может сохраняться, эти катализаторы также закладывают прочный фундамент для потенциального восстановления во втором квартале.





В такой нестабильной обстановке инвесторы должны сохранять бдительность и адаптивно реагировать на изменения условий, а не стремиться к огромным прибылям без разбора. Крайне важно создать дисциплинированную систему: определить и установить четкие пороги стоп-лимитов , постепенно наращивать позиции и систематически реализовывать прибыль. Использование таких инструментов, как ценовые оповещения и лимитные ордера , может улучшить исполнение и повысить эффективность управления рисками. Сочетая строгость с гибкостью, участники рынка смогут более эффективно преодолевать волатильность и использовать реальные структурные возможности.



