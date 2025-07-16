Bitcoin возглавил рейтинг доходности активов 2024 года с показателем 49,2 %

На финансовом рынке 2024 года Bitcoin (BTC), благодаря своей стойкости и сильной динамике, принес значительную прибыль многим инвесторам. Повальное увлечение Bitcoin вызвало широкие дискуссии по всему миру и покорило бесчисленное количество инвесторов.





Согласно данным Нью-Йоркской цифровой инвестиционной группы (NYDIG), несмотря на сезонно слабый третий квартал, Bitcoin остается самым доходным активом в этом году, его годовая доходность достигает 49,2 %. Этот показатель значительно превосходит другие традиционные классы активов, такие как акции, облигации и золото, оставляя многих криптовалютных конкурентов далеко позади.













По мере того как рынок Bitcoin продолжает развиваться и расти, все больше инвесторов устремляются сюда в поисках новых инвестиционных возможностей и источников дохода. Их горячий энтузиазм по отношению к Bitcoin не только привел к стабильному росту его цены, но и вдохнул новую жизнь во весь криптовалютный рынок.





Показатели и рост рынка

Согласно данным MEXC, по состоянию на октябрь 2024 года Bitcoin демонстрировал устойчивую и непрерывную тенденцию к росту в течение всего года. По сравнению с началом года его цена выросла на 49,2 %, а рыночная капитализация достигла 124 миллиардов долларов, сохранив явное лидерство в криптовалютном пространстве. Примечательно, что за последние шесть месяцев цена Bitcoin стабильно колебалась между 50 000 и 70 000 долларов.









Американские спотовые Bitcoin ETF-фонды

В этом году утверждение спотовых Bitcoin ETF ознаменовало официальное вхождение Bitcoin в мейнстрим финансов, сделав его достоянием общественности. Согласно данным Sosovalue, с момента своего запуска в январе американские спотовые Bitcoin ETF в целом сохраняют тенденцию к росту. Даже в периоды высокой волатильности на криптовалютном рынке общее количество Bitcoin, которое удерживают эти ETF, оставалось относительно стабильным. По состоянию на 11 октября объем фондов достиг 58,66 млрд долларов, что составляет 4,71 % от общей рыночной капитализации Bitcoin.





Учитывая текущие темпы роста (сейчас они составляют 900 000 BTC), некоторые аналитики прогнозируют, что к 2025 году объем активов спотовых Bitcoin ETF может превысить 1,1 млн BTC, которые удерживал Сатоши Накамото, что указывает на то, что все больше традиционных финансовых институтов будут выходить на рынок через американские спотовые Bitcoin ETF. Это может привести к дальнейшему росту рыночной капитализации Bitcoin.





Институциональная поддержка

В последние годы Bitcoin привлек значительное внимание институциональных инвесторов, которые все чаще рассматривают его как незаменимый канал инвестирования. Последние данные 2024 года показывают, что такие организации, как MicroStrategy, Tesla, Grayscale и Block.one, входят в число крупнейших держателей Bitcoin. В десятку крупнейших держателей Bitcoin также входят такие крупные организации, как Coinbase, BlackRock, Grayscale и правительство США. Тем временем высококлассные инвестиционные институты, такие как семейные офисы и хедж-фонды, начали принимать Bitcoin и включать его в свои портфели. Согласно последнему исследованию, около 25 % семейных офисов уже включили Bitcoin в свои инвестиционные портфели.





По мере того как Bitcoin все активнее удерживают правительства, публичные компании и другие секторы, ландшафт владения активами претерпевает глубокий сдвиг от индивидуальных к более крупным и централизованным структурам. Crypto Insights отмечает, что оптимизм управляющих фондами в отношении криптовалют достиг «наивысшего уровня» в этом году, а количество фондов, инвестирующих в криптовалюты, превысило отметку 1600.









Что же послужило причиной столь высоких рыночных показателей Bitcoin?





Одним из самых значимых событий в экосистеме Bitcoin в этом году стал механизм халвинга, который сильно повлиял на его цену. Когда спрос остается относительно стабильным, сокращение предложения естественным образом толкает цены вверх. Если обратиться к истории, то, как правило, в течение года после халвинга цена Bitcoin значительно возрастала. Например, после халвинга 2012 года цена BTC/USDT за год выросла с примерно 11 долларов до более чем 1 000 долларов, то есть в 80 раз. Аналогично, после халвинга 2016 года цена Bitcoin снова выросла, сначала колеблясь между 580 долларами и 700 долларами, а затем постепенно поднявшись до 900 долларов к концу года. Событие халвинга в апреле этого года, несомненно, оказало сильную поддержку ценовой траектории Bitcoin.





Текущие макроэкономические условия также благоприятствуют росту Bitcoin. Рост геополитической напряженности и дисбаланс на традиционных рынках усилили неопределенность на традиционных финансовых рынках. В то же время глобальное снижение ставок, вызванное уменьшением ставки Федеральной резервной системы США, создало более благоприятные условия для инвестиций в Bitcoin. В этом контексте инвесторы ищут каналы, которые могут хеджировать риски и обеспечивать рост стоимости активов. Благодаря своей децентрализованной природе, высокой степени анонимности и глобальной ликвидности Bitcoin стал для многих инвесторов идеальным инструментом для хеджирования и роста своих активов. Этот приток привел к увеличению капитала и ликвидности на рынке Bitcoin.





Кроме того, ключевые технологические обновления, которым Bitcoin подвергся в 2024 году, сыграли важную роль в обеспечении его высоких рыночных показателей. Широкое распространение решений для масштабирования 2 уровня и технологий смарт-контрактов значительно повысило эффективность транзакций, конфиденциальность, масштабируемость и программируемость Bitcoin. Эти технологические достижения не только создали новые сценарии использования и возможности для дальнейших инноваций в Bitcoin, но и укрепили доверие инвесторов.









По мере приближения к концу года рынок сохраняет оптимизм, полагая, что многочисленные факторы, о которых говорилось выше, будут продолжать стимулировать рост Bitcoin в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы смело предсказывают, что Bitcoin может достичь нового максимума, возможно, приблизившись к отметке 100 000 долларов.





В этом контексте MEXC , как ведущая криптовалютная биржа, стала надежным выбором для многих инвесторов в Bitcoin, благодаря своим выдающимся характеристикам безопасности, широкому спектру торговых опций, эффективным транзакциям и профессиональной службе поддержки клиентов.





Хотя предсказать следующий крупный тренд невозможно, главное – воспользоваться открывающимися возможностями. Чтобы помочь в этом, MEXC предлагает пользователям чрезвычайно низкие торговые комиссии. Любой, кто приобретает BTC на платформе, может воспользоваться самыми низкими комиссиями в индустрии, что облегчает использование текущих инвестиционных возможностей.



