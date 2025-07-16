По мере приближения 2024 года бычий настрой на рынке Bitcoin (BTC) остается сильным. В октябре прошлого года исследовательская группа Matrixport использовала свою модель «Matrix on Target» для прогнозПо мере приближения 2024 года бычий настрой на рынке Bitcoin (BTC) остается сильным. В октябре прошлого года исследовательская группа Matrixport использовала свою модель «Matrix on Target» для прогноз
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Bitcoin стр...ным этапом!

Bitcoin стремится к новому пику: 2024-2025 годы могут стать переломным этапом!

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
Биткоин
BTC$112,223.46-7.49%
Эфириум
ETH$3,856-10.83%
DOGE
DOGE$0.1962-21.33%

По мере приближения 2024 года бычий настрой на рынке Bitcoin (BTC) остается сильным. В октябре прошлого года исследовательская группа Matrixport использовала свою модель «Matrix on Target» для прогнозирования потенциальной траектории пятого «бычьего» рынка BTC, предполагая значительный рост цен. Согласно этой модели, цена BTC выросла с 22 500$ в начале 2023 года до почти 45 000$ к концу года, то есть примерно на 100%. В начале 2024 года рынок упал ниже 40 000$, но затем поднялся до максимального уровня в 63 130$ в марте. Летом цены на BTC снова упали примерно до 50 000$, а конечная цель модели предусматривает параболический рост BTC до 125 000$.

Прогноз цен на BTC и перспективы развития рынка

Динамика цен на BTC в значительной степени совпала с прогнозами модели «Matrix on Target». На ключевых ценовых уровнях 45 000$ и 63 130$ фактические цены отклонились всего на 1-3%, что свидетельствует о высокой точности модели. Однако фактическое время наступления события халвинга Bitcoin оказалось несколько позже, чем предполагала модель. Хотя BTC еще не достиг целевого уровня в 125 000$, команда исследователей считает, что он может подняться до новых отметок к концу 2024 или 2025 года. Стоит отметить, что дальнейшее движение BTC может и не достичь цели в 125 000$ за один шаг, но, учитывая множество благоприятных факторов, настроения на рынке остаются оптимистичными в отношении его долгосрочного роста.


Влияние макроэкономической среды на BTC

Помимо факторов, действующих на самом криптовалютном рынке, на цены BTC влияет и более широкая макроэкономическая среда – в частности, политика Федеральной резервной системы. В сентябре базовый ценовой индекс личных расходов потребителей (PCE) в США вырос на 0,3% в месячном исчислении, что стало самым значительным увеличением с апреля и позволило сохранить годовой показатель на уровне 2,7%. Рост инфляции заставил ФРС принять более осторожный подход к снижению ставок, что, вероятно, отсрочит дальнейшее снижение ставок в краткосрочной перспективе. Такая осторожная монетарная политика может оказать некоторое давление на краткосрочные показатели BTC, поскольку высокие процентные ставки обычно снижают инвестиционный интерес к рискованным активам.

«Волна Трампа» поднимает Bitcoin до исторических высот

Примечательно, что исход президентских выборов в США в 2024 году также оказал значительное влияние на цены BTC. Во время этих выборов Трамп продемонстрировал сильную поддержку цифровых активов и даже разрешил платежи в Bitcoin во время своей предвыборной кампании. Его победа и контроль Республиканской партии в Сенате повысили ожидания более дружественной криптовалютам политики. Трамп пообещал сделать США «мировой криптовалютной столицей», создать национальный стратегический резерв Bitcoin и назначить регуляторов, поддерживающих криптовалюты. Эти обещания подстегнули оптимизм инвесторов в отношении будущего цифровых активов, что привело к широкому росту криптовалютного рынка.

Согласно данным MEXC, в период выборов курс Bitcoin резко вырос, достигнув нового исторического максимума 75 252$ 6 ноября, а внутридневной пик достиг 76 400$, а дневной прирост составил около 9%. Другие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH) и Dogecoin (DOGE), также росли, отражая оптимизм рынка в отношении более благоприятной криптовалютной политики. MEXC, как одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, предоставляет разнообразные финансовые инструменты и решения по обеспечению ликвидности для поддержки как корпоративных, так и индивидуальных инвесторов, делая торговлю гибкой и удобной. В период выборов на MEXC наблюдался резкий рост объема торгов, что обеспечило критически важную ликвидность для рынка BTC и способствовало дальнейшему росту рынка цифровых активов.


Ожидание изменений в законодательстве: Переломный момент для рынка криптовалют

Криптовалютный рынок уже давно находится под жестким регулированием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) во время президентства Байдена. Жесткий подход председателя SEC Гэри Генслера к регулированию криптовалютного рынка вызвал много споров, он утверждает, что существующие законы необходимы для устранения потенциальных рисков индустрии. В отличие от него, Трамп неоднократно критиковал существующую политику регулирования и обещал в случае избрания уволить Генслера и ввести более благоприятную для криптовалют регуляторную среду. Победа Трампа не только повысила прогноз цен на Bitcoin, но и придала рынку новую уверенность. Мэтью Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management, отметил, что криптовалютный рынок в течение многих лет сталкивался с различными регулятивными ограничениями, но теперь, похоже, его ожидает более мягкая политическая среда. С начала 2024 года цены на BTC выросли примерно на 70%, опередив как фондовый рынок США, так и золото, что еще раз доказывает его потенциал как хеджевого и растущего актива.

Заключение

В целом, текущие ценовые тенденции BTC в значительной степени соответствуют ранее сделанному Matrixport прогнозу бычьего рынка. Хотя BTC по-прежнему находится на некотором отрезке пути к конечной цели в 125 000$, команда исследователей считает, что долгосрочные перспективы роста BTC остаются положительными, учитывая колебания макроэкономической среды и возможные изменения в законодательстве.
На будущую траекторию движения цены BTC будут влиять глобальные экономические события, монетарная политика Федеральной резервной системы и доверие инвесторов к криптовалютному рынку. Если ФРС будет и дальше смягчать денежно-кредитную политику, увеличение глобальной ликвидности может привести дополнительный капитал на криптовалютный рынок. Между тем, по мере развития торговой экосистемы и улучшения регуляторных условий ожидается, что цены на BTC будут неуклонно приближаться к новым вершинам. В целом, у BTC, похоже, есть пространство для роста в ближайшие годы, и уверенность рынка в его долгосрочном потенциале остается высокой.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов