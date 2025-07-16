Bitcoin стремится к новому пику: 2024-2025 годы могут стать переломным этапом!

По мере приближения 2024 года бычий настрой на рынке Bitcoin (BTC) остается сильным. В октябре прошлого года исследовательская группа Matrixport использовала свою модель «Matrix on Target» для прогнозирования потенциальной траектории пятого «бычьего» рынка BTC, предполагая значительный рост цен. Согласно этой модели, цена BTC выросла с 22 500$ в начале 2023 года до почти 45 000$ к концу года, то есть примерно на 100%. В начале 2024 года рынок упал ниже 40 000$, но затем поднялся до максимального уровня в 63 130$ в марте. Летом цены на BTC снова упали примерно до 50 000$, а конечная цель модели предусматривает параболический рост BTC до 125 000$.





Динамика цен на BTC в значительной степени совпала с прогнозами модели «Matrix on Target». На ключевых ценовых уровнях 45 000$ и 63 130$ фактические цены отклонились всего на 1-3%, что свидетельствует о высокой точности модели. Однако фактическое время наступления события халвинга Bitcoin оказалось несколько позже, чем предполагала модель. Хотя BTC еще не достиг целевого уровня в 125 000$, команда исследователей считает, что он может подняться до новых отметок к концу 2024 или 2025 года. Стоит отметить, что дальнейшее движение BTC может и не достичь цели в 125 000$ за один шаг, но, учитывая множество благоприятных факторов, настроения на рынке остаются оптимистичными в отношении его долгосрочного роста.









Помимо факторов, действующих на самом криптовалютном рынке, на цены BTC влияет и более широкая макроэкономическая среда – в частности, политика Федеральной резервной системы. В сентябре базовый ценовой индекс личных расходов потребителей (PCE) в США вырос на 0,3% в месячном исчислении, что стало самым значительным увеличением с апреля и позволило сохранить годовой показатель на уровне 2,7%. Рост инфляции заставил ФРС принять более осторожный подход к снижению ставок, что, вероятно, отсрочит дальнейшее снижение ставок в краткосрочной перспективе. Такая осторожная монетарная политика может оказать некоторое давление на краткосрочные показатели BTC, поскольку высокие процентные ставки обычно снижают инвестиционный интерес к рискованным активам.





Примечательно, что исход президентских выборов в США в 2024 году также оказал значительное влияние на цены BTC. Во время этих выборов Трамп продемонстрировал сильную поддержку цифровых активов и даже разрешил платежи в Bitcoin во время своей предвыборной кампании. Его победа и контроль Республиканской партии в Сенате повысили ожидания более дружественной криптовалютам политики. Трамп пообещал сделать США «мировой криптовалютной столицей», создать национальный стратегический резерв Bitcoin и назначить регуляторов, поддерживающих криптовалюты. Эти обещания подстегнули оптимизм инвесторов в отношении будущего цифровых активов, что привело к широкому росту криптовалютного рынка.





Согласно данным MEXC , в период выборов курс Bitcoin резко вырос, достигнув нового исторического максимума 75 252$ 6 ноября, а внутридневной пик достиг 76 400$, а дневной прирост составил около 9%. Другие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH) и Dogecoin (DOGE), также росли, отражая оптимизм рынка в отношении более благоприятной криптовалютной политики.









Криптовалютный рынок уже давно находится под жестким регулированием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) во время президентства Байдена. Жесткий подход председателя SEC Гэри Генслера к регулированию криптовалютного рынка вызвал много споров, он утверждает, что существующие законы необходимы для устранения потенциальных рисков индустрии. В отличие от него, Трамп неоднократно критиковал существующую политику регулирования и обещал в случае избрания уволить Генслера и ввести более благоприятную для криптовалют регуляторную среду. Победа Трампа не только повысила прогноз цен на Bitcoin, но и придала рынку новую уверенность. Мэтью Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management, отметил, что криптовалютный рынок в течение многих лет сталкивался с различными регулятивными ограничениями, но теперь, похоже, его ожидает более мягкая политическая среда. С начала 2024 года цены на BTC выросли примерно на 70%, опередив как фондовый рынок США, так и золото, что еще раз доказывает его потенциал как хеджевого и растущего актива.





В целом, текущие ценовые тенденции BTC в значительной степени соответствуют ранее сделанному Matrixport прогнозу бычьего рынка. Хотя BTC по-прежнему находится на некотором отрезке пути к конечной цели в 125 000$, команда исследователей считает, что долгосрочные перспективы роста BTC остаются положительными, учитывая колебания макроэкономической среды и возможные изменения в законодательстве.

На будущую траекторию движения цены BTC будут влиять глобальные экономические события, монетарная политика Федеральной резервной системы и доверие инвесторов к криптовалютному рынку. Если ФРС будет и дальше смягчать денежно-кредитную политику, увеличение глобальной ликвидности может привести дополнительный капитал на криптовалютный рынок. Между тем, по мере развития торговой экосистемы и улучшения регуляторных условий ожидается, что цены на BTC будут неуклонно приближаться к новым вершинам. В целом, у BTC, похоже, есть пространство для роста в ближайшие годы, и уверенность рынка в его долгосрочном потенциале остается высокой.



