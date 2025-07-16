Bitcoin подскочил до 70 000$: справится ли Lightning Network с резким ростом ликвидности?

На мировых финансовых рынках золото и Nasdaq установили исторические максимумы, а Bitcoin последовал их примеру и готов достичь новых вершин. В последнее время рынок был чрезвычайно активным и значительно волатильным.









Согласно данным с официального веб-сайта MEXC , после открытия американского фондового рынка 29 октября Bitcoin вырос и пробил критический уровень сопротивления 70 000$, при этом внутридневной рост составил 4,22%, достигнув внутридневного максимума 73 620$. По сравнению с началом года Bitcoin подорожал в общей сложности на 68%, а за последний месяц его месячный прирост составил 12,30%. Хотя текущая цена все еще немного ниже исторического максимума в 73 750,07$, установленного 14 марта этого года, она демонстрирует сильную восходящую динамику.









Известный ончейн-аналитик Вилли Ву прогнозирует, что цена Bitcoin достигнет 200 000$ к концу 2024 года. Однако некоторые аналитики напоминают инвесторам, что неопределенность в макроэкономической среде и регуляторные риски также могут негативно повлиять на цену Bitcoin.









Резкий рост цены Bitcoin не случаен – это результат совместной работы множества факторов. С одной стороны, традиционные финансовые институты, такие как Blackstone и Fidelity, принимают активное участие, подавая заявки на участие в спотовых Bitcoin ETF и проводя глубокие исследования, эффективно повышая ликвидность и стабильность рынка, тем самым укрепляя позиции Bitcoin в качестве развивающегося инвестиционного актива и снимая опасения индивидуальных инвесторов. С другой стороны, неопределенность в глобальной экономической, финансовой, торговой и геополитической обстановке усилилась, особенно в связи с предстоящими в 2024 году президентскими выборами в США, где жесткая конкуренция между Харрис и Трампом подстегнула неприятие рисков на рынке, что привело к увеличению покупок для хеджирования рисков, что в свою очередь привело к росту цены Bitcoin.





Кроме того, технологический прогресс, в частности такие инновации, как Lightning Network, решили проблемы масштабируемости Bitcoin, что позволило использовать его не только в качестве хранилища ценности, но и для повседневных мелких транзакций, создавая условия для более широкого распространения.









Проблемы перегруженности и растущих транзакционных комиссий в сети Bitcoin долгое время были главным слабым местом, сдерживающим ее развитие. В ответ на эту проблему появилась сеть Lightning Network как решение 2 уровня. Предложенная Джозефом Пуном и Таддеусом Дриджой в 2016 году, сеть Lightning Network была представлена в Белой книге под названием «Bitcoin Lightning Network: Масштабируемые мгновенные платежи офчейн», предлагая решение проблемы масштабируемости сети Bitcoin.





Lightning Network – это новая сеть 2 уровня, позволяющая пользователям совершать мгновенные платежи без необходимости создавать дополнительные транзакции Bitcoin ончейн или платить комиссии. Пользователям нужно только загрузить Bitcoin в Lightning Network, используя блокчейн Bitcoin для первоначального расчета (т.е. удаления Bitcoin из Lightning Network). Теоретически Lightning Network может обрабатывать миллионы транзакций в секунду, что значительно превышает ограничение основной сети Bitcoin в 7 транзакций в секунду, обеспечивая эффективный способ снижения перегруженности сети Bitcoin.









Однако развитие Lightning Network не обошлось без препятствий. Недавно разработчик ядра Bitcoin Антуан Риар вышел из состава команды разработчиков Lightning Network по соображениям безопасности, отметив, что новые атаки альтернативного цикла могут представлять угрозу для Lightning Network. Этот инцидент вызвал обеспокоенность рынка по поводу безопасности Lightning Network. Несмотря на это, сеть Lightning Network остается ключом к решению проблемы перегруженности Bitcoin, и ее дальнейшее совершенствование и развитие окажет далеко идущее влияние на широкое применение Bitcoin.





От теории к практике: после нескольких лет активного развития инфраструктура и экосистема приложений Bitcoin Lightning Network начали обретать форму. Что касается инфраструктуры, то многие сервисы Bitcoin-кошельков, биржи и платежные процессоры приняли и внедрили эту технологию, предоставляя пользователям эффективные и экономичные платежные услуги в Bitcoin. Что касается экосистемных приложений, то сценарии их применения продолжают расширяться, охватывая множество областей, таких как финансы, игры, вознаграждения/кешбэк, краудфандинг, P2P-рынки, подкасты/стриминг и социальные приложения, закладывая прочную основу для широкого использования Bitcoin.









С развитием времени повышение эффективности платежей и снижение затрат стали всеобщими требованиями, которые нельзя игнорировать. На этом фоне экосистема Lightning Network постепенно процветает, демонстрируя мощный импульс развития, и, как ожидается, будет способствовать дальнейшему масштабному применению и популяризации Bitcoin в будущем.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.