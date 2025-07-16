Bitcoin перешагнул отметку в 90 000$: что стоит за новым максимумом?

Недавно, когда цена Bitcoin превысила отметку в 90 000$, мировые инвесторы вновь обратили свое внимание на эту сияющую звезду цифровых валют. Это достижение не только стало новой вехой для криптовалютного рынка, но и свидетельствует о продолжающемся созревании и развитии криптовалютного сектора. Какие же факторы привели к резкому росту цены Bitcoin? Какие силы стоят за этим ралли? Давайте погрузимся внутрь и узнаем.









Криптовалюты рассматриваются как часть «торговли Трампа». Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно выражал поддержку Bitcoin и другим криптовалютам, называя их инновационный дух и автономность соответствующими основным американским ценностям. Он предложил политику поддержки криптовалют, стремясь сделать США мировым лидером в области Bitcoin и технологии блокчейн.





Победа Трампа еще больше укрепила «бычьи» настроения инвесторов Bitcoin. После объявления о его победе цены на Bitcoin стремительно выросли. За последние пять дней Bitcoin подорожал более чем на 10%, за последние два месяца – примерно на 40%, а в этом году – почти на 80%.





Джефф Кендрик, глава глобального отдела исследований цифровых активов Standard Chartered, ранее заявлял, что после избрания Трампа Bitcoin может достичь 125 000 долларов США к концу этого года и 200 000 долларов США к концу 2025 года. Кендрик отметил, что ключевыми факторами роста Bitcoin являются такие дружественные криптовалютам обещания Трампа, как отстранение председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, создание национальной стратегии резервирования Bitcoin и превращение США в «супердержаву Bitcoin».









Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США – еще один важнейший фактор, способствующий ралли Bitcoin. Многократное снижение ставок в 2023 и 2024 годах повысило ликвидность рынка, способствуя увеличению притока капитала на рынок Bitcoin. Bitcoin значительно вырос после снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре, а после ноябрьского снижения ставки произошел еще один всплеск.





Кроме того, катализатором роста Bitcoin послужили данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США. После публикации последних данных по ИПЦ Bitcoin быстро превысил отметку в 90 000 долларов США. Реакция рынка на данные CPI указывает на то, что инвесторы ожидают сохранения ФРС стимулирующей денежно-кредитной политики, что еще больше поддерживает восходящий тренд Bitcoin.









Устойчивое участие институциональных инвесторов – еще один важнейший фактор, способствующий достижению Bitcoin отметки в 90 000 долларов США. В последние годы все больше институциональных игроков – от традиционных финансовых гигантов до технологических компаний – выходят на рынок Bitcoin, вливая значительные средства и укрепляя уверенность и стабильность рынка.





На фоне глобального инфляционного давления привлекательность Bitcoin как хеджевого актива растет, привлекая долгосрочных инвесторов. Хедж-фонды, семейные офисы и даже центральные банки все чаще рассматривают Bitcoin как «цифровое золото» для распределения резервных активов. Например, компания MicroStrategy, известный институциональный инвестор, накопила более 250 000 Bitcoin, оцениваемых в 20 миллиардов долларов США.





Приток традиционных финансовых институтов в криптовалютное пространство еще больше укрепил статус Bitcoin как цифрового золота, что способствовало росту его цены. Кроме того, приток средств в спотовые ETF обеспечил дополнительную ликвидность рынка, что еще больше подняло цены на Bitcoin. Хотя первоначальный энтузиазм в отношении спотового ETF ослабел, в последнее время приток средств в эти фонды возобновился, а их масштабы продолжают расширяться, что стало еще одним значительным фактором, способствующим росту цены Bitcoin.









Не только институциональные инвестиции, но и энтузиазм розничных инвесторов стал важнейшим фактором роста цены Bitcoin. С распространением социальных сетей и онлайн-платформ все больше розничных инвесторов осознают огромный инвестиционный потенциал Bitcoin. В условиях повышенной волатильности на рынках акций и традиционных активов многие из них переключили свое внимание на криптовалюты в поисках более высокой доходности и большей гибкости инвестиций.





Уникальная децентрализованная природа Bitcoin и высокопрозрачные механизмы транзакций сделали его особенно привлекательным для розничных инвесторов. Для тех, кто стремится освободиться от традиционных финансовых систем, отдавая предпочтение контролю и конфиденциальности, биткойн представляет собой идеальную альтернативу. Кроме того, биткойн как первопроходец в сфере цифровых активов все чаще рассматривается как средство защиты от инфляции и девальвации валют, что привлекает все больше участников в этот трансформирующийся класс активов.









Bitcoin, как флагманская криптовалюта, привлекает инвесторов не только своей волатильностью цен, но и ролью технологической революции в финансах. Постоянное совершенствование технологии блокчейн сделало транзакции с использованием Bitcoin более безопасными, прозрачными и эффективными.

Инновации, связанные с Bitcoin, также многочисленны. Например, Lightning Network, решение для масштабирования 2 уровня, решает проблемы масштабируемости Bitcoin при больших объемах транзакций, повышая его пригодность в качестве платежного инструмента. По мере развития технологий сферы применения Bitcoin продолжают расширяться, привлекая в экосистему все больше пользователей и разработчиков.









Одна из определяющих особенностей Bitcoin – его «дефицитность». С ограниченным предложением в 21 миллион монет общее количество Bitcoin в обращении фиксировано независимо от рыночного спроса. События «халвинга», которые происходят примерно раз в четыре года, еще больше усиливают дефицит Bitcoin. Во время этих событий вознаграждение майнеров сокращается вдвое, что снижает скорость эмиссии новых Bitcoin и увеличивает ограничение предложения, а значит, приводит к росту цен.





С момента третьего халвинга в мае 2020 года цена Bitcoin вошла в значительный восходящий тренд. Многие инвесторы рассматривают Bitcoin как устойчивое к инфляции хранилище стоимости, что подстегнуло резкий рост спроса. С течением времени динамика спроса и предложения способствовала устойчивому росту цены Bitcoin. Дефицит в сочетании с механизмом халвинга не только делает Bitcoin уникальным инвестиционным выбором, но и превращает его в долгосрочный актив для сохранения и увеличения стоимости, обеспечивая надежную защиту от традиционной рыночной волатильности.









Настроения на рынке играют ключевую роль в движении цены Bitcoin. Эмоции инвесторов часто вызывают «стадный менталитет», когда растущие цены привлекают все больше участников, создавая благотворный цикл. Когда Bitcoin достигает новых исторических максимумов, повышенное внимание со стороны инвесторов и СМИ еще больше увеличивает приток средств, подталкивая цены еще выше.





Страх упустить выгоду (FOMO) – еще один значительный психологический фактор роста Bitcoin. По мере того как все больше людей наблюдают за тем, как Bitcoin достигает новых высот, они беспокоятся о том, что могут упустить потенциальную прибыль, что вызывает всплеск покупательской активности и способствует дальнейшему росту цен.









За взлетом Bitcoin выше 90 000$ стоит сочетание множества движущих факторов. Несмотря на то что Bitcoin демонстрирует сильный восходящий импульс, инвесторы должны сохранять осторожность, поскольку высокая волатильность криптовалютного рынка означает, что цены могут резко колебаться в любой момент. В будущем, сможет ли Bitcoin сохранить свой бычий тренд, будет зависеть от изменений в макроэкономической среде, политическом регулировании и настроениях на рынке. Как бы то ни было, эра цифровых валют наступила, и Bitcoin, как лидер в этом пространстве, будет продолжать играть важную роль в мировой экономике.





