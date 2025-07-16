Возрождение Bitcoin и борьба альткоинов: Навигация по новому циклу криптовалютного рынка

Криптовалютный рынок известен своей циклической волатильностью: каждая фаза «бычьего» и «медвежьего» роста зависит от сложного переплетения факторов. За последние несколько лет мы стали свидетелями нескольких циклов взрывного роста, за которыми следовали глубокие коррекции, формировавшие опыт инвесторов по всему миру. В период 2024-2025 годов криптовалютный рынок вступает в новый цикл, однако его траектория существенно отличается от прошлых тенденций. В частности, ожидаемая политическая поддержка со стороны администрации Трампа не оправдалась, а сильный доллар США в сочетании со слабым фондовым рынком спровоцировал сильные колебания рынка. В то время как Bitcoin (*URLS-BTC_USDT*) демонстрирует признаки восстановления, рынок альткоинов остается вялым, а многие токены достигли многолетних минимумов. Это ставит перед инвесторами важный вопрос: Сохраняется ли «бычий» рынок и могут ли альткоины вернуться?













С момента создания Bitcoin в 2009 году криптовалютный рынок следовал циклической модели, обычно состоящей из четырех ключевых фаз:

Коррекция/медвежий рынок: Настроения на рынке становятся пессимистичными, что приводит к фиксации прибыли, снижению ликвидности и значительной коррекции цен. Больше всего страдают спекулятивные активы, которые часто несут значительные потери.

Эйфория/пик: Оптимизм преобладает, спекуляции растут, а цены на активы подскакивают. Новые проекты наводняют рынок, привлекая инвесторов, которые не обращают внимания на риски, что приводит к завышенным оценкам.

Экспансия/бычий рынок: Оживление доверия инвесторов способствует притоку капитала, а ведущие активы, такие как Bitcoin и Ether, возглавляют рост рынка.

Фаза накопления: Ближе к концу медвежьего рынка институциональные и долгосрочные инвесторы накапливают качественные активы по более низким ценам, готовясь к следующему восходящему тренду рынка.

Исторические данные подтверждают эту закономерность на протяжении многих циклов – от метеоритного взлета Bitcoin в 2013 году до ажиотажа ICO в 2017 году и бума DeFi и NFT в 2021 году. Однако сейчас, когда мы вступаем в рыночный цикл 2024 года, несколько структурных изменений беспрецедентно меняют рынок.









По сравнению с предыдущими рыночными циклами текущий цикл демонстрирует несколько заметных отличий, в частности в структуре участников и динамике рынка. Институциональный капитал стал одной из основных сил, определяющих тенденции рынка, и изменил характер функционирования криптовалютного рынка. Этот сдвиг не только повлиял на показатели Bitcoin, но и оказал глубокое воздействие на всю криптовалютную экосистему.





Определяющей чертой цикла 2024-2025 годов станет растущее присутствие институциональных инвесторов, которые изменят динамику рынка по нескольким ключевым направлениям:

Одобрение спотовых ETF Bitcoin: Одобрение в США спотовых ETF Bitcoin значительно снизило барьеры для традиционных финансовых институтов, позволив триллионам долларов вливаться в Bitcoin по регулируемым каналам.

Bitcoin признан институциональным активом: Крупнейшие корпорации, суверенные фонды и пенсионные фонды включили Bitcoin в свои портфели, еще больше укрепив его статус «цифрового золота».

Развитый рынок деривативов: Рост фьючерсов и опционов на Bitcoin снизил волатильность и стабилизировал ценовые тенденции.





Поскольку институциональный капитал продолжает отдавать предпочтение Bitcoin, его доминирование на рынке усилилось, что невольно оттягивает ликвидность из сектора альткоинов.





Исторически альткоины часто опережали Bitcoin во время «бычьих» периодов, и многие из них достигали экспоненциального роста. Однако нынешний цикл ставит новые задачи:

Перегрузка предложения: По данным Dune Analytics, по состоянию на январь 2025 года в обращении находится более 36,4 миллиона криптовалют – резкий контраст по сравнению с 3 000 в 2017-2018 годах, поэтому отдельным альткоинам сложнее привлечь значительную ликвидность.

Насыщение мемкоинов: В то время как в прошлые циклы лишь несколько успешных мемкоинов, таких как Dogecoin (*URLS-DOGE_USDT*) и Shiba Inu (*URLS-SHIB_USDT*), набирали обороты. Теперь новые мемкоины, такие как *URLS-REDO_USDT* и *URLS-GOAT_USDT*, появляются ежедневно, что еще больше рассеивает внимание инвесторов.

Переполненность проектов 1 и 2 уровней: Появление таких платформ, как Solana (*URLS-SOL_USDT*), Avalanche (*URLS-AVAX_USDT*), Arbitrum (*URLS-ARB_USDT*) и Optimism (*URLS-OP_USDT*), привело к перенасыщению рынка, размывая распределение капитала.





В результате, хотя некоторые высококачественные альткоины продолжают демонстрировать хорошие результаты, широкое движение, наблюдавшееся в прошлые циклы, кажется все более маловероятным.









Розничные инвесторы также сместили акцент с традиционных бирж, переключившись на децентрализованные платформы:

Pump.fun и бум мемкоинов: Такие платформы как Pump.fun позволяют пользователям мгновенно создавать токены на основе Solana, стимулируя спекулятивную торговлю и поглощая значительную ликвидность с широкого рынка.

Ускоренная ротация капитала: Спекулятивные фонды теперь быстро вращаются между активами, а некоторые мемкоины переживают циклы бумов и спадов в течение нескольких часов, что затрудняет стабильные подъемы альткоинов.









По состоянию на январь 2025 года доход Pump.fun превысил 116,72 млн $, превысив показатели Solana (116,46 млн $) и Ethereum (107,64 млн $), что свидетельствует о его растущем влиянии на динамику рынка.









Учитывая эти изменения, инвесторы должны адаптировать свои стратегии, чтобы преуспеть в этом меняющемся контексте:

Bitcoin остается самой надежной ставкой: Благодаря институциональной поддержке и растущему распространению Bitcoin остается самым стабильным и предсказуемым активом в криптовалютном пространстве.

Выборочные инвестиции в альткоины: В отличие от предыдущих циклов, когда все альткоины получали выгоду от подъема рынка, сейчас успеха, скорее всего, добьются только проекты с сильными фундаментальными показателями, устойчивой токеномикой и активными сообществами.

Понимание тенденций в розничной торговле: Рост спекулятивной ончейн торговли и новых моделей DeFi означает, что трейдеры должны быть в курсе новых тенденций, таких как мемкоины и децентрализованные финансовые инновации.









Хотя криптовалютный рынок по-прежнему имеет циклическую структуру, цикл 2024-2025 годов отличается уникальной динамикой. Институциональный капитал, перенасыщенный рынок альткоинов и меняющееся поведение розничных инвесторов меняют подход инвесторов к этому рынку. Понимание этих тенденций и соответствующая корректировка инвестиционных стратегий будут иметь решающее значение для успешного прохождения этого нового этапа.





Отказ от ответственности: Данная статья не является инвестиционной, налоговой, юридической, финансовой или бухгалтерской консультацией. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не поддерживает принятие каких-либо инвестиционных решений. Инвесторы должны полностью понимать риски и проявлять осторожность в своей торговой деятельности.