Bitcoin: Двойная спираль 2025 года – как ETF и корпоративные резервы меняют финансовый ландшафт

В 2025 году одновременный рост спотовых Bitcoin ETF и корпоративных резервов Bitcoin меняет глобальный финансовый ландшафт. От институциональных инвесторов до традиционных предприятий, от регуляторов до розничных участников – криптовалюты, особенно Bitcoin , интегрируются в основную экономику с беспрецедентной скоростью.

















1 триллион долларов, установив новый рекорд. Объем глобальных активов под управлением (AUM) Bitcoin ETF превысил 120 миллиардов долларов, при этом лидирует IBIT от BlackRock с 68,6 миллиардами долларов, за ним следует FBTC от Fidelity с 31,2 миллиардами долларов, что формирует «двойную гигантскую плюс многополярную» структуру рынка. Утверждение первого спотового Bitcoin ETF в США в январе 2024 года ознаменовало официальное вхождение криптоактивов в ядро традиционных финансов. По данным The Block , по состоянию на 19 июня 2025 года совокупный объем торгов спотовыми Bitcoin ETF превысил, установив новый рекорд. Объем глобальных активов под управлением (AUM) Bitcoin ETF превысил 120 миллиардов долларов, при этом лидирует IBIT от BlackRock с 68,6 миллиардами долларов, за ним следует FBTC от Fidelity с 31,2 миллиардами долларов, что формирует «двойную гигантскую плюс многополярную» структуру рынка.













ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), запущенный совместно ARK Invest 21Shares , стал ярким событием на рынке. По состоянию на 19 июня 2025 года ARKB торговался по цене 34,52 доллара с рыночной капитализацией 1,61 миллиарда долларов и активами под управлением (AUM) более 5,5 миллиардов долларов, что свидетельствует о высоком спросе и потенциале роста.









Благодаря выгодной комиссии за управление в размере 0,21%, которая ниже средней по отрасли, ARKB привлек значительные потоки институционального капитала. ETF, такие как ARKB, сочетающие в себе соответствие нормативным требованиям и низкие комиссии, постепенно заменяют устаревшие продукты, такие как трасты Grayscale, и становятся одним из основных инструментов для инвестирования в Bitcoin.













По состоянию на первую половину 2025 года более 70 публичных компаний по всему миру включили Bitcoin в свои финансовые отчеты, совместно удерживая более 670 000 BTC, что составляет примерно 3,2% от общего объема предложения Bitcoin.





















Ведущие игроки продолжают увеличивать свои активы: MicroStrategy остается доминирующим держателем, о чем свидетельствует покупка 1 895 BTC за одну неделю в апреле 2025 года, что демонстрирует сильную уверенность в «цифровом золоте». Японская компания Metaplanet накопила более 10 000 BTC с помощью модели финансирования с нулевыми купонами и варрантами, нацелившись на долгосрочный резерв в 210 000 BTC.





Традиционные отрасли ускоряют вход на рынок: Сингапурский агропромышленный гигант Сингапурский агропромышленный гигант Davis Commodities выделил 40% своего стратегического фонда в размере 30 миллионов долларов на Bitcoin и продвигает токенизацию физических активов, таких как сахар и рис. Гонконгская Ming Sheng Group через свою дочернюю компанию Lead Benefit постепенно приобрела 833 BTC, установив ориентир для корпоративных резервов в Азии. Amazon проводит внутренние исследования по интеграции спотовых Bitcoin ETF в свою систему управления корпоративной ликвидностью, рассматривая стратегию использования Bitcoin для диверсификации распределения активов с помощью финансовых инструментов.





Мотивация диверсификации резервов: Помимо финансового хеджирования, Bitcoin становится инновационным инструментом корпоративного финансирования. Утвержденное SEC распределение Bitcoin Trump Media & Technology Group не только открывает новые возможности для инвестиций в цифровые активы, но и свидетельствует об углублении связи между политическим капиталом и криптовалютами. Tether, эмитент стейблкоина, превысил 100 000 BTC в своих активах, что отражает синергию между экосистемами ончейн и резервными активами.









Эти две тенденции создают положительную обратную связь. Институциональные вливания через ETF обеспечивают ликвидность корпоративных резервов, а устойчивые корпоративные покупки укрепляют позицию Bitcoin как «цифрового золота». Эта синергия особенно заметна в динамике цен. В декабре 2024 года Bitcoin превысил психологическую отметку в 100 000 долларов, одновременно с чем корпоративные резервы превысили 500 000 BTC. К июню 2025 года, несмотря на повышенные геополитические риски, ETF привлекли 1,3 миллиарда долларов в течение пяти дней подряд, что помогло поддерживать высокий уровень цен в условиях волатильности.









За последнее десятилетие Bitcoin превратился из нишевой криптовалюты во всемирно признанный «институциональный актив». Эта трансформация подкрепляется объемом торговли спотовыми Bitcoin ETF, превышающим 1 триллион долларов, что стало важной вехой для регулируемых инвестиционных каналов; участием более 70 публичных компаний, что расширило применение Bitcoin в отрасли; увеличением обязательств международных институтов и суверенных фондов благосостояния, что способствовало расширению капитала; а также постепенным усовершенствованием нормативных и бухгалтерских рамок, что обеспечило прочную основу для интеграции активов.













В условиях конкуренции за долю рынка и оптимизации структуры комиссионных сборов со стороны таких фондовых компаний, как BlackRock Fidelity , ожидается, что объем активов под управлением (AUM) спотовых Bitcoin ETF в скором времени превысит 150 млрд долларов и может достичь 200 млрд долларов.









В будущем публичные компании могут стандартизировать Bitcoin как категорию активов баланса, формируя новые комбинации распределения наряду с фиатной валютой, долговыми обязательствами и акциями. Примечательно, что Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) в настоящее время разрабатывает стандарты бухгалтерского учета для цифровых активов, которые обеспечат нормативную базу для резервов Bitcoin.









Bitcoin готов стать основополагающим фактором стабильности всей криптовалютной финансовой экосистемы, стимулируя внедрение новых финансовых инструментов, таких как цифровые облигации, токенизированные акционерные продукты и платформы управления DAO. Межсетевое и мультиактивное сотрудничество может еще больше стимулировать инновации в стратегиях распределения активов.





В 2025 году Bitcoin находится на историческом перепутье: впереди – новый цифровой финансовый порядок, сформированный институциональным капиталом и корпоративными резервами; позади – тень спекулятивного ажиотажа и регуляторной неопределенности. Несомненно, что с объемом торгов спотовыми Bitcoin ETF, превышающим триллион долларов, и корпоративными резервами, превышающими 670 000 BTC, Bitcoin вышел за рамки своего маргинального статуса «криптовалюты» и стал ключевым компонентом глобального финансового мейнстрима.





На этом фоне биржа MEXC , как лидер отрасли, предлагает самые низкие комиссии, премиальные услуги и отличную ликвидность, что делает ее идеальной платформой для инвесторов, торгующих *URLS-BTC_USDT*. MEXC стремится предоставлять пользователям безопасный, удобный и эффективный торговый опыт, одновременно способствуя здоровому развитию отрасли за счет постоянных инноваций. Независимо от того, являетесь ли вы уверенным долгосрочным инвестором в Bitcoin или трейдером, ищущим краткосрочные возможности, биржа MEXC предоставит вам услуги высочайшего качества и профессионализма.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



