Bitcoin: Двойная спираль 2025 года – как ETF и корпоративные резервы меняют финансовый ландшафт

16 июля 2025 г.MEXC
В 2025 году одновременный рост спотовых Bitcoin ETF и корпоративных резервов Bitcoin меняет глобальный финансовый ландшафт. От институциональных инвесторов до традиционных предприятий, от регуляторов до розничных участников – криптовалюты, особенно Bitcoin, интегрируются в основную экономику с беспрецедентной скоростью.

1. Спотовые Bitcoin ETF: Пробуждение институциональных инвесторов на фоне роста рынка на триллион долларов


1.1 Взрывной рост: От нуля до триллионов – финансовый переломный момент


Утверждение первого спотового Bitcoin ETF в США в январе 2024 года ознаменовало официальное вхождение криптоактивов в ядро традиционных финансов. По данным The Block, по состоянию на 19 июня 2025 года совокупный объем торгов спотовыми Bitcoin ETF превысил 1 триллион долларов, установив новый рекорд. Объем глобальных активов под управлением (AUM) Bitcoin ETF превысил 120 миллиардов долларов, при этом лидирует IBIT от BlackRock с 68,6 миллиардами долларов, за ним следует FBTC от Fidelity с 31,2 миллиардами долларов, что формирует «двойную гигантскую плюс многополярную» структуру рынка.


1.2 ARK и 21Shares в гонке за рынком


ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), запущенный совместно ARK Invest и 21Shares, стал ярким событием на рынке. По состоянию на 19 июня 2025 года ARKB торговался по цене 34,52 доллара с рыночной капитализацией 1,61 миллиарда долларов и активами под управлением (AUM) более 5,5 миллиардов долларов, что свидетельствует о высоком спросе и потенциале роста.


Благодаря выгодной комиссии за управление в размере 0,21%, которая ниже средней по отрасли, ARKB привлек значительные потоки институционального капитала. ETF, такие как ARKB, сочетающие в себе соответствие нормативным требованиям и низкие комиссии, постепенно заменяют устаревшие продукты, такие как трасты Grayscale, и становятся одним из основных инструментов для инвестирования в Bitcoin.

2. Резкий рост корпоративных резервов в Bitcoin: От финансового хеджирования к стратегическому позиционированию


2.1 Более семидесяти публичных компаний удерживают Bitcoin


По состоянию на первую половину 2025 года более 70 публичных компаний по всему миру включили Bitcoin в свои финансовые отчеты, совместно удерживая более 670 000 BTC, что составляет примерно 3,2% от общего объема предложения Bitcoin.

2.2 Крупные компании и подробная информация о резервах


  • MicroStrategy (переименована в Strategy): Крупнейший корпоративный держатель в мире, владеющий примерно 592 100 BTC. С 2020 года цена ее акций выросла более чем на 3 000% благодаря стратегии по инвестированию в Bitcoin.
  • Marathon Digital (MARA): Майнинговая компания, удерживающая 49 543 BTC.
  • XXI: Удерживает 37 230 BTC.
  • Riot Platforms (RIOT): Удерживает 19 225 BTC.
  • Galaxy Digital Holdings Ltd: Удерживает 12 830 BTC.
  • Среди других заметных держателей – CleanSpark (12 502 BTC), Tesla (11 509 BTC), Hut 8 Mining Corp. (10 264 BTC) и японская компания Metaplanet Inc. (10 000 BTC).


2.3 Три ключевые характеристики бума резервов Bitcoin


Ведущие игроки продолжают увеличивать свои активы: MicroStrategy остается доминирующим держателем, о чем свидетельствует покупка 1 895 BTC за одну неделю в апреле 2025 года, что демонстрирует сильную уверенность в «цифровом золоте». Японская компания Metaplanet накопила более 10 000 BTC с помощью модели финансирования с нулевыми купонами и варрантами, нацелившись на долгосрочный резерв в 210 000 BTC.

Традиционные отрасли ускоряют вход на рынок: Сингапурский агропромышленный гигант Davis Commodities выделил 40% своего стратегического фонда в размере 30 миллионов долларов на Bitcoin и продвигает токенизацию физических активов, таких как сахар и рис. Гонконгская Ming Sheng Group через свою дочернюю компанию Lead Benefit постепенно приобрела 833 BTC, установив ориентир для корпоративных резервов в Азии. Amazon проводит внутренние исследования по интеграции спотовых Bitcoin ETF в свою систему управления корпоративной ликвидностью, рассматривая стратегию использования Bitcoin для диверсификации распределения активов с помощью финансовых инструментов.

Мотивация диверсификации резервов: Помимо финансового хеджирования, Bitcoin становится инновационным инструментом корпоративного финансирования. Утвержденное SEC распределение Bitcoin Trump Media & Technology Group не только открывает новые возможности для инвестиций в цифровые активы, но и свидетельствует об углублении связи между политическим капиталом и криптовалютами. Tether, эмитент стейблкоина, превысил 100 000 BTC в своих активах, что отражает синергию между экосистемами ончейн и резервными активами.

3. Резюме рынка: Синергетический эффект ETF и корпоративных резервов


Эти две тенденции создают положительную обратную связь. Институциональные вливания через ETF обеспечивают ликвидность корпоративных резервов, а устойчивые корпоративные покупки укрепляют позицию Bitcoin как «цифрового золота». Эта синергия особенно заметна в динамике цен. В декабре 2024 года Bitcoin превысил психологическую отметку в 100 000 долларов, одновременно с чем корпоративные резервы превысили 500 000 BTC. К июню 2025 года, несмотря на повышенные геополитические риски, ETF привлекли 1,3 миллиарда долларов в течение пяти дней подряд, что помогло поддерживать высокий уровень цен в условиях волатильности.

4. Переход Bitcoin c периферии в центр


За последнее десятилетие Bitcoin превратился из нишевой криптовалюты во всемирно признанный «институциональный актив». Эта трансформация подкрепляется объемом торговли спотовыми Bitcoin ETF, превышающим 1 триллион долларов, что стало важной вехой для регулируемых инвестиционных каналов; участием более 70 публичных компаний, что расширило применение Bitcoin в отрасли; увеличением обязательств международных институтов и суверенных фондов благосостояния, что способствовало расширению капитала; а также постепенным усовершенствованием нормативных и бухгалтерских рамок, что обеспечило прочную основу для интеграции активов.

5. Перспективы на будущее: Продолжение роста на фоне дифференциации


5.1 Увеличение проникновения ETF


В условиях конкуренции за долю рынка и оптимизации структуры комиссионных сборов со стороны таких фондовых компаний, как BlackRock и Fidelity, ожидается, что объем активов под управлением (AUM) спотовых Bitcoin ETF в скором времени превысит 150 млрд долларов и может достичь 200 млрд долларов.

5.2 Институционализация стратегий корпоративных резервов


В будущем публичные компании могут стандартизировать Bitcoin как категорию активов баланса, формируя новые комбинации распределения наряду с фиатной валютой, долговыми обязательствами и акциями. Примечательно, что Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) в настоящее время разрабатывает стандарты бухгалтерского учета для цифровых активов, которые обеспечат нормативную базу для резервов Bitcoin.

5.3 Более глубокая интеграция Bitcoin в криптовалютную экосистему


Bitcoin готов стать основополагающим фактором стабильности всей криптовалютной финансовой экосистемы, стимулируя внедрение новых финансовых инструментов, таких как цифровые облигации, токенизированные акционерные продукты и платформы управления DAO. Межсетевое и мультиактивное сотрудничество может еще больше стимулировать инновации в стратегиях распределения активов.

В 2025 году Bitcoin находится на историческом перепутье: впереди – новый цифровой финансовый порядок, сформированный институциональным капиталом и корпоративными резервами; позади – тень спекулятивного ажиотажа и регуляторной неопределенности. Несомненно, что с объемом торгов спотовыми Bitcoin ETF, превышающим триллион долларов, и корпоративными резервами, превышающими 670 000 BTC, Bitcoin вышел за рамки своего маргинального статуса «криптовалюты» и стал ключевым компонентом глобального финансового мейнстрима.

На этом фоне биржа MEXC, как лидер отрасли, предлагает самые низкие комиссии, премиальные услуги и отличную ликвидность, что делает ее идеальной платформой для инвесторов, торгующих *URLS-BTC_USDT*. MEXC стремится предоставлять пользователям безопасный, удобный и эффективный торговый опыт, одновременно способствуя здоровому развитию отрасли за счет постоянных инноваций. Независимо от того, являетесь ли вы уверенным долгосрочным инвестором в Bitcoin или трейдером, ищущим краткосрочные возможности, биржа MEXC предоставит вам услуги высочайшего качества и профессионализма.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

