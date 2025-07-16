Bitcoin на фоне геополитической напряженности: Как мировые конфликты вызывают волатильность крипторынка

13 июня 2025 года Израиль нанес авиаудары по военным и ядерным объектам на территории Ирана, вновь обострив напряженность на Ближнем Востоке. Внезапная эскалация потрясла мировые финансовые рынки – криптовалютный рынок не стал исключением. Согласно данным MEXC BTC в моменте просел почти на 4%, а ETH пробил ключевой уровень поддержки. Общий объем ликвидаций на рынке за 24 часа превысил 1,1 миллиарда долларов.





На фоне нарастающей глобальной нестабильности криптоактивы все чаще становятся зеркалом, отражающим как страхи инвесторов, так и меняющуюся динамику международных капиталов.









Воздушные удары Израиля по территории Ирана спровоцировали резкий рост традиционных активов-убежищ, таких как нефть, золото и казначейские облигации США. В то же время криптовалютный рынок пережил резкую волатильность всего за несколько часов: BTC опустился ниже 106 000$, ETH – ниже 2 500$, а такие популярные токены, как SOL TON , также резко снизились.





Подобные внезапные неэкономические события – так называемые «черные лебеди» – часто оказываются крайне заразными для всех классов активов. Они способны стремительно изменить рыночные настроения и запустить цепную ликвидацию позиций в условиях высокой кредитной нагрузки. В день атаки объем ликвидаций по лонг позициям превысил 800 миллионов долларов, с ошибочным суждением инвесторов о «военном росте» как одной из ключевых причин распродажи.









Это событие не является единичным случаем. С начала войны между Россией и Украиной в 2022 году геополитические конфликты стали одной из ключевых переменных, влияющих на волатильность криптовалютных рынков.





На ранних этапах войны между Россией и Украиной Украина получила значительные пожертвования в криптовалюте – BTC, ETH и USDT стали инструментами сбора средств в условиях военного времени. В то же время российские организации, оказавшиеся под финансовыми санкциями, начали использовать криптовалюту для обхода международных банковских ограничений.

Во время конфликта между Израилем и Палестиной в 2023 году Израиль заблокировал адреса кошельков, связанных с ХАМАС, вызвав интенсивные дебаты о соблюдении правил в блокчейне и пределах децентрализованного контроля. Между тем жители Газы стали использовать стейблкоины для перевода капитала через границы и защиты от девальвации местной валюты.





Геополитические кризисы все чаще придают криптовалютам сложную и многогранную роль – не только как спекулятивным активам, но и как гражданским финансовым инструментам и каналам трансграничной передачи стоимости в условиях конфликта.









Теоретически BTC часто называют «цифровым золотом» из-за его ограниченного предложения и несуверенной природы. Однако при наступлении событий типа «черного лебедя» его ценовая волатильность зачастую значительно превышает волатильность традиционных защитных активов, таких как золото или казначейские облигации США. Это подчеркивает расхождение между восприятием BTC и его предполагаемой ролью: институциональные инвесторы по-прежнему рассматривают его как высокорисковый и волатильный актив, и в условиях кризиса, скорее, сокращают вложения, чем наращивают их. В отличие от этого, золото, доллар США и нефть остаются основными направлениями для «бегства в безопасность».





Во время конфликта между Израилем и Ираном падение BTC оказалось заметно более резким, чем рост цен на золото, что указывает на то, что его статус защитного актива пока не получил широкого признания на традиционных рынках.









Согласно данным CoinGlass , если BTC опустится ниже отметки в 100 000$, под угрозой ликвидации окажутся лонг-позиции на сумму более 1,74 миллиарда долларов. Потенциальная каскадная ликвидация может спровоцировать цепную реакцию и стать критической точкой давления для всей криптоэкосистемы.





Тем временем ETH демонстрирует явные признаки слабости. По данным MEXC , за семь дней после начала конфликта цена ETH снизилась более чем на 10%, краткосрочно достигнув минимума в 2 454$, прежде чем восстановиться до 2 575$. Еще более тревожным сигналом стал пятничный чистый отток в размере 2,1 миллиона долларов из спотовых Ethereum ETF – это положило конец 19-дневной серии непрерывных притоков. Подобная динамика может указывать на усиление неприятия риска среди инвесторов ETH, поскольку капитал начинает перетекать в более стабильные классы активов.









Последний обвал рынка вновь обнажил одну из системных проблем криптовалют: высокую концентрацию фьючерсных позиций с кредитным плечом и разрыв между рыночными нарративами и реальными результатами.





Многие трейдеры поставили на «военное ралли BTC», поспешив открыть лонги после новостей о воздушных ударах. Однако крупные участники рынка пошли в противоположную сторону – начали активно продавать, используя популярный нарратив, и спровоцировали волну ликвидаций. Эта динамика хорошо знакома крипторынку, где ценообразование в значительной степени определяется высоким кредитным плечом и спекулятивными ожиданиями, подпитываемыми упрощенными историями.





Когда реальность расходится с ожиданиями, кредитное плечо лишь усиливает масштаб коррекции, превращая ее в цепную реакцию. Именно поэтому за крупными геополитическими событиями так часто следуют масштабные ликвидации. Это и есть структурная слабость, встроенная в архитектуру крипторынка.









Одной из заметных тенденций остается растущее использование стейблкоинов в реальных условиях в зонах конфликтов. От официальных адресов для пожертвований в USDT в Украине до жителей Газы, использующих сеть Tron для перевода средств, криптовалюта выполняет роль «неофициального, но функционального» финансового инструмента там, где традиционные системы перестают работать.





Хотя подобные случаи применения вызывают обоснованные опасения по поводу незаконного финансирования и отмывания средств, именно эта возможность использования в «серой зоне» подчеркивает реальную ценность криптовалют как средства выживания – способа сохранить финансовую устойчивость в условиях кризиса и отсутствия традиционной инфраструктуры.









Последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь подчеркивает: криптовалютный рынок больше не ограничивается сферой технологических инноваций или денежно-кредитной политики. Он становится неотъемлемой частью глобальной макроэкономической и геополитической среды.





В будущем участникам рынка предстоит ответить на три ключевых вопроса:





Как понимать многогранную роль криптовалютных активов? Являются ли они прежде всего спекулятивными инструментами, безопасными убежищами или неофициальными финансовыми каналами в зонах конфликтов?

Как геополитика влияет на оценку рисков? Являются ли эти потрясения циклическими, или они стали структурными переменными?

Может ли децентрализованное финансирование (DeFi) преодолеть геополитические барьеры? В условиях цензуры, санкций и фрагментированного регулирования способны ли криптоактивы по-прежнему обеспечивать действительно открытый доступ к финансовым услугам? В условиях цензуры, санкций и фрагментированного регулирования способны ли криптоактивы по-прежнему обеспечивать действительно открытый доступ к финансовым услугам?









Возобновление конфликта на Ближнем Востоке – очередной сигнал тревоги для криптовалютного рынка. «Черные лебеди» – это не только данные по инфляции, решения по процентным ставкам или регуляторные меры, но и каждая неразорвавшаяся ракета, каждое геополитическое напряжение.





Выживание на этом рынке не сводится к погоне за каждой краткосрочной выгодой или паническим действиям. Оно требует понимания глубинной макрологики и вне рыночных факторов, формирующих криптовалюту. В условиях неопределенного будущего защита капитала и поиск новых возможностей с помощью диверсифицированных стратегий станут вызовом, который предстоит принять каждому инвестору.



