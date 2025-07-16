Байден выходит из президентской гонки: что ждет криптовалютный рынок дальше?





Введение:





Ранним утром 21 июля по пекинскому времени президент США Джо Байден официально объявил, что выходит из президентской гонки 2024 года и выступит с речью позже на этой неделе, чтобы дать дальнейшие объяснения.





Это заявление вызвало значительный ажиотаж, в результате чего криптовалютный рынок испытал кратковременное падение, а затем быстро восстановился, и Биткоин достиг нового месячного максимума в 68 000$. Мемы, связанные с Байденом, резко упали, в то время как популярность токенов на тему Трампа резко возросла: TREMP и MAGA ежедневно набирали более 20%.





Что ждет рынок криптовалют по мере приближения президентских выборов в США и выхода Байдена из предвыборной гонки? Какие торговые стратегии следует использовать инвесторам в столь нестабильной обстановке, чтобы получить максимальную прибыль?









С начала этого года, с появлением спотового биткоин-ETF, связь между криптовалютным рынком и традиционным финансовым миром становится все более тесной, а корреляция между BTC и американским фондовым рынком достигла самого высокого уровня за последние 19 месяцев. Поэтому, когда Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки, криптовалютный рынок отреагировал соответствующим образом.





Впервые такая реакция наблюдалась в BTC: по данным рынка MEXC, в 2 часа ночи по пекинскому времени он ненадолго опустился ниже отметки 66 000$ до минимума в 65 777$. Затем курс стабилизировался и поднялся выше 68 000$, достигнув нового месячного максимума в 68 474$. Другие основные криптовалюты также значительно выросли в понедельник утром.





Мем-проекты, связанные с Байденом, пережили резкое падение. Данные CoinGecko показывают, что мемкоин BODEN экосистемы Solana упал более чем на 60% в течение 4 часов после объявления об уходе Байдена, а его текущая цена упала примерно до 0,0087$. Рыночная стоимость снизилась всего до 6,4 млн долларов США, что почти на 90% меньше исторического пика в 640 млн долларов США.









Мем-проекты, связанные с семьей Байдена, пострадали еще больше: JILLBODEN упал на 69%, а LAPTOP – на 62%, при этом рыночная стоимость обоих проектов упала ниже 100 000$. В экосистеме Solana серия THE JEO BODENS NFT упала в цене до 0,050 SOL, что означает падение на 68% за 24 часа.





Напротив, популярность токенов на тему Трампа резко возросла. Данные рынка MEXC показывают, что монета TREMP, являющаяся мемом экосистемы Solana, за один час взлетела с 0,45$ до почти 0,60$, увеличившись более чем на 33,3%. В настоящее время TREMP стабильно стоит около 0,48$, а рыночная стоимость проекта составляет 45,2 млн долларов США.





MEXC также стала первой централизованной платформой, на которой включен в листинг TREMP. Цена открытия составила 0,20$, а пик роста достиг 1,53$, обеспечив максимальную прибыль более 660%. Даже по текущей цене доходность составляет более 100%.





Это не единичный случай. В этом году MEXC уделяет большое внимание мем-проектам, оперативно отбирая популярные проекты и внося их в листинг после оценки, чтобы вовремя удовлетворить торговые потребности инвесторов.





Например, MEXC впервые включила в листинг токен MAGA, посвященный теме «Сделаем Америку снова великой», еще в феврале этого года. Первые трейдеры на платформе получили прибыль более 10 000%. В середине июля, после того как стало известно о покушении на Трампа, MEXC сразу же включила в листинг несколько мемкоинов, включая FIGHT, EAR и FIGHTETH, и все они заметно выросли. В частности, пик роста FIGHTETH составил более 1 000% всего за один день после включения в листинг, а дневной объем торгов достиг почти 2 млн долларов США.





После того как Байден объявил о своем отказе от участия в выборах, в центре внимания рынка оказалась личность его преемника.





Новости рынка говорят о том, что нынешний вице-президент США Камала Харрис, скорее всего, станет кандидатом в президенты от демократов в 2024 году. Данные рынка прогнозов Polymarket показывают, что вероятность победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году снизилась до 66%, а вероятность победы Харрис выросла до 32%. Конечно, ничто не является окончательно установленным до тех пор, пока не наступят реальные выборы.





Тем не менее, криптовалютный рынок отреагировал. Цена мемкоина KAMA, связанного с Харрисом, подскочила на 133% за один день. За последнюю неделю цена этого мема выросла примерно на 600%, а за последние 30 дней – более чем на 1 500%.





Возвышение Харрис привлекло значительное внимание криптовалютного сообщества. По данным Cointelegraph , публичные финансовые данные Белого дома показывают, что Харрис и ее муж имеют значительные инвестиции, но ни один из них не владеет цифровыми активами. Они больше склонны инвестировать в казначейские облигации США и развивающиеся рынки. Кроме того, она не была вовлечена в криптовалютный сектор и никогда не делала решительных заявлений в поддержку или против цифровых валют, токенизации, блокчейна или NFT.





«Чего мы еще не знаем, так это взглядов Харрис на криптовалюты», – говорит Кэролайн Боулер , генеральный директор BTC Markets. «В ближайшие недели мы сможем узнать больше о ее взглядах на такую тему, как криптовалюта, которая может стать решающей или решаемой темой выборов для любого из кандидатов».





Помимо Харрис, еще одним потенциальным кандидатом от демократов может стать супруга бывшего президента США Мишель Обама. После объявления о снятии Байдена с выборов мемкоин OBAMA, названный в честь Мишель Обамы, также показал хорошие результаты. В один момент он подскочил с 0,003$ до 0,008$, что означает рост на 276% в течение часа. Хотя позже курс снова упал ниже 0,003$, с тех пор он стабилизировался на отметке 0,0074$, а рыночная стоимость проекта составляет около 7,4 млн долларов США. Кроме того, Мишель Обама не имеет сведений о непосредственном участии в криптовалютной деятельности и не делала соответствующих заявлений.





Учитывая проходящие в США выборы и значение криптоинвесторов как важнейшей группы избирателей, влияющей на предстоящую предвыборную борьбу, криптовалюта вновь стала центральной темой предвыборных дебатов. Поэтому не исключено, что будущие новые кандидаты в президенты от Демократической партии продолжат демонстрировать поддержку криптовалют.









По поводу выхода Байдена из предвыборной гонки на рынке представлены две разные точки зрения.





Согласно одной из точек зрения, выход Байдена из гонки вряд ли окажет значительное влияние на рынок. Пирс Болджер , главный инвестиционный директор Tianheng Asset Management, заявил, что в краткосрочной перспективе отказ президента США Байдена от переизбрания и поддержка им вице-президента Харриса вряд ли окажут существенное влияние на рынок. Он считает, что рынок продолжит ориентироваться на направление политики Федеральной резервной системы, которая является ключевым фактором, определяющим рынок. «Мы по-прежнему ожидаем, что Федеральная резервная система начнет смягчать денежно-кредитную политику на сентябрьском заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США».





Большинство участников рынка считают, что выход Байдена из гонки может оказать положительное влияние на криптовалютный рынок, особенно если бывший президент Трамп станет кандидатом от республиканцев и вернется в Белый дом. Трамп выразил поддержку криптовалютам, принимал криптовалютные пожертвования на свою президентскую кампанию и обещал положить конец так называемой «войне Байдена с криптовалютами».





Таким образом, участники рынка могут ожидать более благоприятной для криптовалют политической среды под руководством Трампа. Если посмотреть на рыночные тенденции, то после того, как Байден объявил о выходе из президентской гонки, цена BTC упала, а затем восстановилась, что говорит о том, что первоначальная реакция рынка на эту новость была негативной, но впоследствии стала положительной.





В отчете криптовалютной исследовательской компании 10x Research отмечается, что с выходом Байдена к власти придет правительство, дружественное криптовалютам. Исторически это означает, что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам уходит в отставку, когда избирается новая администрация. Хотя срок полномочий председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера заканчивается 5 июня 2026 года, он может уйти в отставку в январе или феврале 2025 года.





Теонг Хнг , генеральный директор криптоинвестиционной компании Satori Research, отметил, что активность на внебиржевом рынке опционов говорит о том, что BTC может вскоре вернуться к своим историческим максимумам. Он добавил, что бычьи настроения среди корпоративных инвесторов усиливаются, и ожидается, что к концу года цены на BTC достигнут сильного подъема, а победа Трампа станет пиком стоимости этого актива.





Бенджамин Селермайер , содиректор по инвестициям Magnet Capital, заявил, что при администрации Трампа криптовалютный рынок станет более инвестиционно привлекательным. Крис Уэстон , руководитель отдела исследований Pepperstone Group, проанализировал, что в пятницу американский спотовый биткоин-ETF зафиксировал чистый приток средств одиннадцатый день подряд, причем значительный приток капитала указывает на то, что цены на BTC, скорее всего, снова достигнут отметки в 70 000$.





Таким образом, криптоинвесторам необходимо сосредоточиться на будущей политике, предложенной обеими сторонами, пересмотреть свои ожидания относительно будущей политики и обратить пристальное внимание на направление политики Федеральной резервной системы.





Если вы склонны к риску, то в ближайший период вам стоит сосредоточиться на различных проектах, связанных с выборами, особенно на токенах, выбранных MEXC, чтобы получить высокую прибыль. Если вы консервативный трейдер, вы можете попробовать усреднение затрат в Биткойне на MEXC – MEXC предлагает самые низкие торговые комиссии в отрасли, с нулевой комиссией для мейкеров, и самую высокую доходность на Сбережениях BTC и ETH среди централизованных платформ, что позволяет пользователям легко зарабатывать «пассивный доход».





