Babylon – это протокол стейкинга Bitcoin, который использует безопасность и децентрализацию Bitcoin для обеспечения экономической безопасности других Proof of Stake (PoS) блокчейнов, а также предоставBabylon – это протокол стейкинга Bitcoin, который использует безопасность и децентрализацию Bitcoin для обеспечения экономической безопасности других Proof of Stake (PoS) блокчейнов, а также предостав
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Babylon: Ин...ала Bitcoin

Babylon: Инновационное решение для раскрытия потенциала Bitcoin

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новости отрасли
Биткоин
BTC$112,165.66-7.56%
DeFi
DEFI$0.001417-15.90%
SEI
SEI$0.2255-21.61%
Babylon
BABY$0.03425-27.17%

Babylon – это протокол стейкинга Bitcoin, который использует безопасность и децентрализацию Bitcoin для обеспечения экономической безопасности других Proof of Stake (PoS) блокчейнов, а также предоставляет вознаграждения за стейкинг. В его основе лежит блокчейн PoS, построенный на Cosmos SDK и совместимый с IBC, что позволяет соединять блокчейн Bitcoin с приложениями экосистемы Cosmos, обеспечивая агрегирование данных и коммуникацию.

1. История проекта


Как «цифровое золото», Bitcoin имеет ограниченную масштабируемость, что затрудняет для держателей возможность получать доход такими способами, как стейкинг, и оставляет им лишь надежду на рост стоимости актива. В то же время блокчейны Proof of Stake (PoS) предлагают различные способы использования активов, включая стейкинг и предоставление ликвидности, обеспечивая пользователям дополнительную прибыль. Однако новые PoS-сети часто сталкиваются с нехваткой стартового капитала, что затрудняет обеспечение безопасности, создает проблемы при запуске и несет потенциальные риски. Несмотря на преимущества как Bitcoin, так и PoS-сетей, их возможности пока не были полностью объединены.

Протокол стейкинга Bitcoin от Babylon был создан для решения этой проблемы. Путем блокировки Bitcoin он обеспечивает экономическую поддержку безопасности PoS-сетей, одновременно предоставляя вознаграждения за стейкинг держателям BTC. Эта модель не только раскрывает потенциал Bitcoin, но и компенсирует недостаток капитала и безопасности на ранних этапах развития PoS-сетей, создавая взаимовыгодное экосистемное решение.

2. Основные механизмы протокола Babylon


Babylon представляет инновационный протокол стейкинга Bitcoin, позволяющий держателям BTC участвовать в стейкинге на блокчейнах PoS без посредников, мостов, упаковки токенов или хранения у третьих сторон. В основе протокола Babylon лежат два ключевых механизма: протокол временных меток Bitcoin и протокол стейкинга Bitcoin.

Протокол временных меток Bitcoin: Этот механизм создает простые и проверяемые временные метки для данных блоков PoS-блокчейна в сети Bitcoin. Он решает проблему безопасности, связанную с «длинными атаками» (long-range attacks), с которыми сталкиваются PoS-сети.

Протокол стейкинга Bitcoin: Позволяет использовать Bitcoin для обеспечения экономической безопасности децентрализованных систем с помощью механизмов, не требующих доверия (trustless) и внешнего хранения активов (self-custodial). Благодаря удаленному стейкингу, заблокированные для стейкинга BTC остаются в контракте в блокчейне Bitcoin. Если стейкер нарушает правила PoS-сети, на его заблокированные BTC накладываются штрафные санкции.

Как работает протокол стейкинга Bitcoin


Стейкинг Bitcoin: Стейкер инициирует транзакцию стейкинга в блокчейне Bitcoin. Эта транзакция включает два условия расходования UTXO:

1) Временная блокировка: Если стейкер хочет вывести свои заблокированные средства, он может сделать это после указанного срока, используя свой приватный ключ.

2) Нарушение: В случае нарушения правил валидатор может использовать специальную извлекаемую одноразовую подпись (Extractable One-Time Signature, EOTS) для уничтожения UTXO, применяя штрафные санкции.

Валидация в сети PoS: После подтверждения транзакции стейкинга стейкер или его назначенный валидатор может участвовать в процессе валидации блоков в PoS-сети и использовать EOTS-ключ для подписания действительных блоков.

3. Экосистема Babylon


Модульный дизайн Babylon позволяет ему адаптироваться к различным протоколам консенсуса, используемым в приложениях-блокчейнах. Интеграция протокола стейкинга Bitcoin от Babylon позволяет этим блокчейнам использовать безопасность и ликвидность Bitcoin, преодолевая ограничения стейкинга, зависящего только от нативных токенов.

На данный момент Babylon заключил партнерство с более чем 60 приложенческими сетями Cosmos, что позволит реализовать функциональность кроссчейн IBC после запуска основной сети Babylon. Babylon также сотрудничает с различными провайдерами криптокошельков, решениями Bitcoin 2 уровня, DeFi-протоколами, протоколами повторного стейкинга Bitcoin, провайдерами Rollup-услуг и другими проектами, обеспечивая прочную основу для дальнейшего развития. Ключевые партнеры экосистемы Babylon: Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit и другие.


4. Как купить BABY на MEXC


Как ведущая мировая цифровая торговая платформа, MEXC предлагает низкие комиссии, высокую скорость транзакций, широкий выбор популярных токенов и всестороннюю ликвидность, помогая инвесторам находить возможности на динамичном рынке. Теперь нативный токен Babylon (BABY) впервые доступен на MEXC, где вы можете торговать им с ультранизкими комиссиями.
1) Откройте и войдите в приложение MEXC или перейдите на официальный сайт.
2) В поисковой строке введите BABY и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, укажите количество, цену и другие параметры, затем завершите сделку.

Babylon представляет собой значительное новшество в экосистеме Bitcoin и на более широком крипторынке. Проект нацелен на решение давней проблемы держателей Bitcoin – как получать дополнительный доход, сохраняя безопасность активов. Несмотря на перспективность проекта, инвесторам следует сохранять осторожность, внимательно следить за его развитием и учитывать возможные риски.

Отказ от ответственности: Данный материал не является инвестиционной, налоговой, юридической, финансовой, бухгалтерской или иной консультацией. Он также не представляет собой рекомендацию к покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные риски, и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения пользователи принимают самостоятельно и независимо от данной платформы.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения

Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения

В то время как Bitcoin зарекомендовала себя как самая безопасная и децентрализованная сеть блокчейна, ее ограничения в масштабируемости и программируемости становятся все более очевидными. Несмотря на

ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3

ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3

На фоне стремительного сближения технологий блокчейна и ИИ Codatta выступает как революционный децентрализованный протокол данных, решающий одну из ключевых задач Web3 – создание, управление и монетиз

LABUBU: От модных игрушек до мемов – фантастическое путешествие мировой сенсации

LABUBU: От модных игрушек до мемов – фантастическое путешествие мировой сенсации

Даже если вы еще не являетесь владельцем Labubu, скорее всего, вы слышали об этом мировом культурном феномене.1. Что такое Labubu?Labubu, главный герой серии «Монстры», созданной бельгийско-китайским

Блокчейн-инновации: Как Pi Network меняет будущее криптовалют

Блокчейн-инновации: Как Pi Network меняет будущее криптовалют

Вступая в 2025 год, Pi Network находится на переломном этапе, полном возможностей и вызовов. То, что началось как амбициозный эксперимент по мобильному майнингу, превратилось в один из самых обсуждаем

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов