Babylon: Инновационное решение для раскрытия потенциала Bitcoin





Babylon – это протокол стейкинга Bitcoin, который использует безопасность и децентрализацию Bitcoin для обеспечения экономической безопасности других Proof of Stake (PoS) блокчейнов, а также предоставляет вознаграждения за стейкинг. В его основе лежит блокчейн PoS, построенный на Cosmos SDK и совместимый с IBC, что позволяет соединять блокчейн Bitcoin с приложениями экосистемы Cosmos, обеспечивая агрегирование данных и коммуникацию.









Как «цифровое золото», Bitcoin имеет ограниченную масштабируемость, что затрудняет для держателей возможность получать доход такими способами, как стейкинг, и оставляет им лишь надежду на рост стоимости актива. В то же время блокчейны Proof of Stake (PoS) предлагают различные способы использования активов, включая стейкинг и предоставление ликвидности, обеспечивая пользователям дополнительную прибыль. Однако новые PoS-сети часто сталкиваются с нехваткой стартового капитала, что затрудняет обеспечение безопасности, создает проблемы при запуске и несет потенциальные риски. Несмотря на преимущества как Bitcoin, так и PoS-сетей, их возможности пока не были полностью объединены.





Протокол стейкинга Bitcoin от Babylon был создан для решения этой проблемы. Путем блокировки Bitcoin он обеспечивает экономическую поддержку безопасности PoS-сетей, одновременно предоставляя вознаграждения за стейкинг держателям BTC. Эта модель не только раскрывает потенциал Bitcoin, но и компенсирует недостаток капитала и безопасности на ранних этапах развития PoS-сетей, создавая взаимовыгодное экосистемное решение.









Babylon представляет инновационный протокол стейкинга Bitcoin, позволяющий держателям BTC участвовать в стейкинге на блокчейнах PoS без посредников, мостов, упаковки токенов или хранения у третьих сторон. В основе протокола Babylon лежат два ключевых механизма: протокол временных меток Bitcoin и протокол стейкинга Bitcoin.





Протокол временных меток Bitcoin: Этот механизм создает простые и проверяемые временные метки для данных блоков PoS-блокчейна в сети Bitcoin. Он решает проблему безопасности, связанную с «длинными атаками» (long-range attacks), с которыми сталкиваются PoS-сети.





Протокол стейкинга Bitcoin: Позволяет использовать Bitcoin для обеспечения экономической безопасности децентрализованных систем с помощью механизмов, не требующих доверия (trustless) и внешнего хранения активов (self-custodial). Благодаря удаленному стейкингу, заблокированные для стейкинга BTC остаются в контракте в блокчейне Bitcoin. Если стейкер нарушает правила PoS-сети, на его заблокированные BTC накладываются штрафные санкции.









Стейкинг Bitcoin: Стейкер инициирует транзакцию стейкинга в блокчейне Bitcoin. Эта транзакция включает два условия расходования UTXO:





1) Временная блокировка: Если стейкер хочет вывести свои заблокированные средства, он может сделать это после указанного срока, используя свой приватный ключ.





2) Нарушение: В случае нарушения правил валидатор может использовать специальную извлекаемую одноразовую подпись (Extractable One-Time Signature, EOTS) для уничтожения UTXO, применяя штрафные санкции.





Валидация в сети PoS: После подтверждения транзакции стейкинга стейкер или его назначенный валидатор может участвовать в процессе валидации блоков в PoS-сети и использовать EOTS-ключ для подписания действительных блоков.









Модульный дизайн Babylon позволяет ему адаптироваться к различным протоколам консенсуса, используемым в приложениях-блокчейнах. Интеграция протокола стейкинга Bitcoin от Babylon позволяет этим блокчейнам использовать безопасность и ликвидность Bitcoin, преодолевая ограничения стейкинга, зависящего только от нативных токенов.





На данный момент Babylon заключил партнерство с более чем 60 приложенческими сетями Cosmos, что позволит реализовать функциональность кроссчейн IBC после запуска основной сети Babylon. Babylon также сотрудничает с различными провайдерами криптокошельков, решениями Bitcoin 2 уровня, DeFi-протоколами, протоколами повторного стейкинга Bitcoin, провайдерами Rollup-услуг и другими проектами, обеспечивая прочную основу для дальнейшего развития. Ключевые партнеры экосистемы Babylon: Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit и другие.













Как ведущая мировая цифровая торговая платформа, MEXC предлагает низкие комиссии, высокую скорость транзакций, широкий выбор популярных токенов и всестороннюю ликвидность, помогая инвесторам находить возможности на динамичном рынке. Теперь нативный токен Babylon (BABY) впервые доступен на MEXC, где вы можете торговать им с ультранизкими комиссиями.

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или перейдите на официальный сайт

2) В поисковой строке введите BABY и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, укажите количество, цену и другие параметры, затем завершите сделку.





Babylon представляет собой значительное новшество в экосистеме Bitcoin и на более широком крипторынке. Проект нацелен на решение давней проблемы держателей Bitcoin – как получать дополнительный доход, сохраняя безопасность активов. Несмотря на перспективность проекта, инвесторам следует сохранять осторожность, внимательно следить за его развитием и учитывать возможные риски.



