Autonomys Network: Определение, миссия, дорожная карта и токеномика





Сближение блокчейна и искусственного интеллекта меняет облик целых индустрий, и Autonomys Network вместе со своим нативным токеном AI3 находится в авангарде этой трансформации. В этой статье представлен подробный обзор технических основ сети, экологической роли AI3, плана развития и токеномики.









Autonomys Network развилась из протокола Subspace, который является результатом трех лет усердных исследований и разработок основателей компании Джереми Вагстаффа и Назара Мокрынского. Их работа увенчалась созданием революционной инфраструктуры блокчейна, построенной с учетом будущих потребностей.





Технический прорыв: Subspace — первый протокол, обеспечивающий постоянное децентрализованное хранение данных для Web3. На основе этой инновации Autonomys Network представляет модульную вычислительную архитектуру, которая обеспечивает масштабируемость и надежность блокчейн-сети.





Ребрендинг: 14 июня 2024 года проект официально прошел ребрендинг с Subspace Protocol на Autonomys Network, что ознаменовало его эволюцию от решения, ориентированного на хранение, к комплексной блокчейн-платформе.









Autonomys Network стремится создать открытую экосистему для сотрудничества между ИИ и блокчейном. Проект привлек 32,9 млн долларов инвестиций от таких крупных инвесторов, как Pantera Capital, Coinbase Ventures и Crypto.com





Участие сообщества: в рамках проекта было запущено семь тестовых сетей, которые привлекли более 100 000 «фермеров», которые в совокупности предоставили свыше 180 ПиБ хранилища данных (1 ПиБ ≈ 1 миллион ГБ).





Запуск основной сети: 6 ноября 2024 года была запущена первая фаза основной сети с церемонией доказательства времени (PoT). Используя хэш 869 146-го блока Bitcoin в качестве опорной точки, сеть за две недели присоединила более 2000 нод с общей емкостью хранилища более 140 ПиБ.









Autonomys Network имеет четырехуровневую модульную архитектуру, которая переопределяет границы производительности блокчейна:





Уровень децентрализованных приложений (dApp)

Позволяет создавать и развертывать супер-dApps на базе ИИ и агентов в сети с проверяемыми идентичностями через автономную идентичность (Auto ID) — децентрализованную систему идентификации, разработанную специально для беспрепятственного взаимодействия человека и ИИ.





Домены исполнения

Поддерживает неограниченное количество настраиваемых сред исполнения благодаря распределенной вычислительной архитектуре. Эти домены облегчают масштабируемые вычисления, децентрализованное обучение и инференцию ИИ, а также безопасные рабочие процессы агентов. Благодаря отделению исполнения смарт-контрактов от уровня консенсуса и обеспечению междоменной коммуникации сеть гарантирует беспрепятственную взаимодействие между модульными блокчейнами для конкретных приложений (также известными как аппчейны).





Уровень консенсуса

Этот уровень, построенный на основе доказательства архивного хранения (PoAS), обеспечивает проверяемый порядок транзакций, их валидацию и расчет. Он гарантирует единое, неизменяемое состояние и историческую достоверность для всех участников сети.





Уровень хранения

Распределенная сеть хранения данных (DSN), работающая на базе «фермеров» (нод хранения), обеспечивает постоянную доступность и целостность огромных наборов данных ИИ. Сеть сохраняет полную историю блокчейна, делая все данные в сети доступными для извлечения независимо от их размера или давности.









Раздельное выполнение (DecEx)

Разделяет выполнение транзакций и консенсус, позволяя независимо масштабировать пропускную способность и хранилище, сохраняя децентрализацию и эффективность.





Пользовательские блокчейны (домены)

Разработчики могут создавать специализированные сети для конкретных случаев использования, таких как обучение моделей ИИ или высокочастотная торговля, снижая нагрузку на основную сеть.





Кроссчейн совместимость

Совместимость с EVM, WASM и другими средами, что позволяет интегрироваться с основными экосистемами, такими как Ethereum.





Шардинг данных

Распределяет данные по сети для параллельной обработки, снижая нагрузку на каждый узел до 90% — идеально подходит для крупномасштабного обучения ИИ.





Открытый репозиторий ИИ

Создает децентрализованный, устойчивый к цензуре репозиторий ресурсов ИИ, поощряя открытые инновации и сотрудничество.









Фаза 1 (запущена)

Развернута основная инфраструктура для хранения и базовых транзакций.





Фаза 2 (1 квартал 2025 года)

Запуск тестовой сети Domain Layer и Nova EVM; становятся доступными переводы токенов AI3.





Фаза 3 (2026 год)

Внедрение шардинга данных для массовой масштабируемости с целевой пропускной способностью 1 миллион TPS — на уровне централизованных платформ Web2.









AI3 имеет общий объем предложения в 1 миллиард токенов, 65% которых были выпущены в ходе запуска основной сети в фазе 1.





AI3 выступает в качестве токена сети, используемого для стейкинга, управления, оплаты транзакций и блок-вознаграждений.









Инвесторы, команда и фонд: 494,5 млн токенов (76,08% от первоначального предложения) с 4-летним линейным графиком вестинга. Токены заблокированы на первый год, после чего будут выпускаться ежемесячно в течение 36 месяцев.

Стимулы для экосистемы: 155,5 млн токенов (23,92%) выделено для вознаграждений в тестовой сети, программ амбассадоров и т. д. Эти токены не имеют периода блокировки.









Прорывы в производительности: благодаря модульной конструкции и шардингу данных Autonomys устраняет традиционные ограничения в хранении и вычислениях, обеспечивая экономичное и высокопроизводительное обучение ИИ в сети.

Открытая экосистема: благодаря открытому репозиторию ИИ и поддержке кроссчейн сеть поощряет разработчиков к беспрепятственной интеграции ИИ в DeFi, игровую индустрию и другие секторы.

Управление сообществом: держатели AI3 участвуют в обновлениях сети и принятии решений через управление в сети, обеспечивая развитие под руководством сообщества.









В: Какова основная позиция Autonomys Network?

О: Она предоставляет высокопроизводительную, масштабируемую инфраструктуру блокчейна, адаптированную для децентрализованных приложений (dApps) на базе ИИ.





В: Каковы основные случаи использования AI3?

О: AI3 используется для оплаты транзакционных комиссий, стейкинга для получения вознаграждений, голосования в системе управления и доступа к сервисам ИИ и инструментам для разработчиков.





В: Как Autonomys интегрирует блокчейн и ИИ?

О: Благодаря модульной архитектуре, которая поддерживает развертывание моделей ИИ, децентрализованное хранение данных и сотрудничество на основе открытого исходного кода, создавая платформу, устойчивую к цензуре и оптимизированную для разработки ИИ.









Autonomys Network революционизирует инфраструктуру блокчейна благодаря своим технологическим достижениям, а AI3 — это цифровая артерия, соединяющая пользователей, разработчиков и ресурсы ИИ. От данных и вычислений до моделей и приложений, AI3 питает экономический двигатель сети и стимулирует синергию между Web3 и AI3. По мере развития основной сети Autonomys Network готова стать важнейшей основой с открытым исходным кодом для эры ИИ.





Чтобы приобрести токены AI3 на MEXC, выполните следующие простые шаги:





1) Откройте приложение MEXC или официальный сайт и войдите в систему.

2) Воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти «AI3», и выберите торговую пару спот или фьючерсы.

3) Выберите тип ордера, введите желаемое количество и цену, а затем совершите сделку.





Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+ , чтобы принять участие в связанных с депозитами и торговлей активностях, где выполнение простых заданий дает вам шанс выиграть щедрые награды.





Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.