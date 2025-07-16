Данные о результатах мероприятий в зоне MX за август









В августе MEXC провела в общей сложности 155 мероприятий по аирдропам, в том числе 19 мероприятий Launchpool и 136 мероприятий Kickstarter. По сравнению с июлем количество мероприятий увеличилось на 20. Платформа MEXC регулярно организует подобные мероприятия каждый месяц, причем эти бесплатные мероприятия предназначены исключительно для держателей MX.





В августе общая сумма аирдропов вознаграждений по этим акциям составила более 10 млн. долларов США при APY до 70%. Среди 155 событий по аирдропу вознаграждений MDI продемонстрировал самый высокий рост цены, составивший 542,8%. Согласно статистике платформы, среди 10 лучших токенов по росту цены все они выросли более чем на 110%, а три лучших токена - более чем на 200%.





Название проекта Время аирдропа

(Время удержания MX) Рост цены

(Основано на данных за 1 сентября) MDI 30/08/23 542.80% FOG 05/08/23 322.70% BGT 16/08/23 284.60% MOCHI 23/08/23 192.60% TRIAS 31/08/23 152.93% UBX 30/08/23 137.60% PBX 17/08/23 133.80% TPY 21/08/23 131.07% RADA 23/08/23 122.33% PEEL 26/08/23 117.90%









Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.





Откройте официальный сайт MEXC. В верхней навигационной панели выберите [Спот], и в подменю появятся пункты [Launchpool] и [Kickstarter]. Нажмите на них, чтобы перейти на страницы мероприятий.









После входа на страницы мероприятий нажмите [Быстрое вложение], и вы сможете принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, при этом ваши токены MX не будут заблокированы.













Если вы не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их постоянно. Как только вы будете соответствовать критериям, вы сможете принять участие в мероприятиях.





Чтобы узнать, как приобрести токены MX, вы можете прочитать статью " Купите MX за одну минуту " и выполнить описанные в ней шаги по покупке.



