Данные о результатах мероприятий в зоне MX за август

16 июля 2025 г.MEXC
1. Данные о результатах августовских мероприятий аирдропов


В августе MEXC провела в общей сложности 155 мероприятий по аирдропам, в том числе 19 мероприятий Launchpool и 136 мероприятий Kickstarter. По сравнению с июлем количество мероприятий увеличилось на 20. Платформа MEXC регулярно организует подобные мероприятия каждый месяц, причем эти бесплатные мероприятия предназначены исключительно для держателей MX.

В августе общая сумма аирдропов вознаграждений по этим акциям составила более 10 млн. долларов США при APY до 70%. Среди 155 событий по аирдропу вознаграждений MDI продемонстрировал самый высокий рост цены, составивший 542,8%. Согласно статистике платформы, среди 10 лучших токенов по росту цены все они выросли более чем на 110%, а три лучших токена - более чем на 200%.

Топ-10 качественных токенов за август 2023 г.

Название проектаВремя аирдропа
(Время удержания MX)		Рост цены
(Основано на данных за 1 сентября)
MDI30/08/23542.80%
FOG05/08/23322.70%
BGT16/08/23284.60%
MOCHI23/08/23192.60%
TRIAS31/08/23152.93%
UBX30/08/23137.60%
PBX17/08/23133.80%
TPY21/08/23131.07%
RADA23/08/23122.33%
PEEL26/08/23117.90%

2. Как принять участие в мероприятиях с аирдропом токенов


Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные мероприятия для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, то для участия в мероприятиях Kickstarter и Launchpool вам необходимо удерживать не менее 1 000 токенов MX не менее 30 дней подряд.

Откройте официальный сайт MEXC. В верхней навигационной панели выберите [Спот], и в подменю появятся пункты [Launchpool] и [Kickstarter]. Нажмите на них, чтобы перейти на страницы мероприятий.



После входа на страницы мероприятий нажмите [Быстрое вложение], и вы сможете принять участие во всех текущих мероприятиях. Вы можете одновременно участвовать в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, при этом ваши токены MX не будут заблокированы.

Более подробно о мероприятиях Launchpool и Kickstarter вы можете прочитать в статьях "Что такое Launchpool?" и "Как принять участие в Kickstarter?"

3. Покупка MX


Если вы не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их постоянно. Как только вы будете соответствовать критериям, вы сможете принять участие в мероприятиях.

Чтобы узнать, как приобрести токены MX, вы можете прочитать статью "Купите MX за одну минуту" и выполнить описанные в ней шаги по покупке.


