Astra Nova: Переосмысление будущего развлечений с AGI – присоединяйтесь к революции в иммерсивных играх





Astra Nova– это развлекательная экосистема на базе ИИ, не похожая ни на что ранее существовавшее. Построенная на основе искусственного общего интеллекта (AGI), эта платформа развивается в реальном времени, адаптируясь к поведению игроков, расширяя границы погружения, интерактивности и автономности пользователей. Сердцем экосистемы является приключенческая ролевая игра, которая теперь доступна для бесплатного доступа и полностью поддерживается нативным токеном, RVV.









Являясь партнером программы NVIDIA Inception Program, Astra Nova объединяет в себе управляемые искусственным интеллектом истории, технологии Web3 и совместное творчество сообщества в бесшовный и динамичный опыт игроков. Поддерживаемый сообществом Shib Army, проект сочетает в себе глубину культуры и передовые инновации, чтобы возглавить следующую волну в движении ИИ-развлечений.





Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, в ней органично сочетаются ИИ-агенты, пользовательский контент (UGC), награды за реальные активы (RWA) и трансмедийное повествование, чтобы создать вселенную на грани краха, где игроки смогут погрузиться в глубокое повествование на нескольких платформах.









Команда Astra Nova, состоящая из более 80 специалистов из таких гигантов индустрии, как NVIDIA, Ubisoft и Rockstar, имеет опыт работы над такими легендарными играми, как Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed и Mortal Kombat. Используя передовые технологии ИИ, NPC, монстры и квестовые системы игры могут анализировать поведение игрока в реальном времени, чтобы генерировать персонализированные сюжетные линии и динамические задачи.





Проект, поддерживаемый такими известными инвесторами, как Outlier Ventures и 500 Global, сочетает в себе институциональную поддержку и технологические инновации для создания экосистемы, которая включает в себя:





1) Поощрения в виде токенов RVV: Зарабатывайте токены за тестирование игры, выполнение заданий сообщества и другие игровые активности.

2) Реальная польза: Обменивайте токены на скидки у более чем 2 000 брендов, включая Starbucks и Nike.

3) Инструменты для создания ИИ: Предоставьте игрокам платформу для создания пользовательского контента (UGC).

4) Программа лояльности: Разблокируйте эксклюзивные преимущества, внося вклад в развитие экосистемы.









Присоединяйтесь к Black Pass – платформе SocialFi, доступной через бесплатный Soulbound NFT. Дебютная кампания посвящена демонстрации Astra Nova, где вы можете:

1) Выполнять социальные задания на платформе, чтобы накапливать Шарды.

2) Участвовать в внутриигровых челленджах, чтобы получить право на аирдроп RVV.

3) Обменивать Шарды 1:1 на RVV после выхода токена.









RVV обеспечивает все уголки вселенной Astra Nova, включая следующие варианты использования:

1) Внутриигровые транзакции (торговля персонажами/экипировкой, разблокировка глав).

2) Подписка на премиум-доступ.

3) Участие в ограниченных по времени событиях и кампаниях.

4) Обучение персонализированных ИИ-компаньонов.

5) Оплата управления или рекламы в экосистеме.









Основные разработчики Astra Nova – выходцы из Netflix, Technicolor, Ubisoft и других, объединившие в себе глубокий опыт в области исследований ИИ и разработки игр класса ААА. Благодаря их наследию в таких определяющих жанр хитах, как GTA 5 и Assassin's Creed, сейчас они применяют промышленные стандарты высочайшего уровня, чтобы открыть новую эру развлечений, основанных на ИИ и управляемых игроками.









Видение: Расширить возможности игроков с помощью технологий AGI и UGC, чтобы переосмыслить творческий подход к разработке игр.

Миссия: Создавать революционные игры AAA-качества, ориентированные на сообщество.







