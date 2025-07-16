Следуя примеру предыдущих халвингов и переживая откат, в апреле официально произошел халвинг Биткоина. В самой низкой точке цена упала ниже $60 000, что повлияло на общий рынок. Тем временем в апреле Следуя примеру предыдущих халвингов и переживая откат, в апреле официально произошел халвинг Биткоина. В самой низкой точке цена упала ниже $60 000, что повлияло на общий рынок. Тем временем в апреле
Отчет о событиях в Зоне MX за апрель

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Следуя примеру предыдущих халвингов и переживая откат, в апреле официально произошел халвинг Биткоина. В самой низкой точке цена упала ниже $60 000, что повлияло на общий рынок. Тем временем в апреле MX пережил новый виток роста, достигнув максимума в $5,858, а текущая цена держится на уровне $4,9. Удержание токенов MX не только позволяет инвесторам получать выгоду от роста их цены, но и участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях, получая за это бесплатные вознаграждения в виде аирдропа. Подробную информацию о преимуществах MX вы можете найти в статье "3 основных преимущества для держателей MX."

1. Отчет о событиях в Зоне MX за апрель


В апреле 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 304 мероприятия по аирдропу, включая 5 мероприятий Launchpool и 299 мероприятий Kickstarter. В ходе этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более $17,38 миллиона, что позволило достичь впечатляющего показателя APY (Годовой процентной доходности) в 76%.

Согласно статистическим данным платформы MEXC, среди 304 аирдропов, проведенных в апреле, все три лучших токена выросли в цене более чем на 450%. Самый большой рост в апреле показал токен POPCAT, который вырос на впечатляющие 607,4%. За ним следуют второй и третий токены, DLORD и WUF, рост цен которых составил 484,5 % и 464,2 % соответственно. В топ-10 токенов с наибольшим ростом цен все токены выросли более чем на 120%.

Топ-10 лучших токенов за апрель 2024 г.

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены в %
(на 30 апреля)
POPCAT
18 апреля 2024 г.
607,40%
DLORD
26 апреля 2024 г.
484,50%
WUF
15 апреля 2024 г.
464,20%
APU
6 апреля 2024 г.
263,92%
LUST
30 апреля 2024 г.
220,00%
OCH
4 апреля 2024 г.
215,00%
QTK
13 апреля 2024 г.
187,90%
ANDYETH
11 апреля 2024 г.
156,10%
CHATAI
11 апреля 2024 г.
143,44%
GOL
29 апреля 2024 г.
126,40%

2. Как принять участие в событиях аирдропа


Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в этих мероприятиях.

Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.


3. Купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье "Купите MX за одну минуту" и следовать шагам в руководстве для покупки.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


