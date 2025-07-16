Отчет о событиях в Зоне MX за апрель





Следуя примеру предыдущих халвингов и переживая откат, в апреле официально произошел халвинг Биткоина. В самой низкой точке цена упала ниже $60 000, что повлияло на общий рынок. Тем временем в апреле MX пережил новый виток роста, достигнув максимума в $5,858, а текущая цена держится на уровне $4,9. Удержание токенов MX не только позволяет инвесторам получать выгоду от роста их цены, но и участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях, получая за это бесплатные вознаграждения в виде аирдропа. Подробную информацию о преимуществах MX вы можете найти в статье " 3 основных преимущества для держателей MX ."









В апреле 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 304 мероприятия по аирдропу, включая 5 мероприятий Launchpool и 299 мероприятий Kickstarter. В ходе этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более $17,38 миллиона, что позволило достичь впечатляющего показателя APY (Годовой процентной доходности) в 76%.





Согласно статистическим данным платформы MEXC, среди 304 аирдропов, проведенных в апреле, все три лучших токена выросли в цене более чем на 450%. Самый большой рост в апреле показал токен POPCAT, который вырос на впечатляющие 607,4%. За ним следуют второй и третий токены, DLORD и WUF, рост цен которых составил 484,5 % и 464,2 % соответственно. В топ-10 токенов с наибольшим ростом цен все токены выросли более чем на 120%.





Название проекта Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены в % (на 30 апреля) POPCAT 18 апреля 2024 г. 607,40% DLORD 26 апреля 2024 г. 484,50% WUF 15 апреля 2024 г. 464,20% APU 6 апреля 2024 г. 263,92% LUST 30 апреля 2024 г. 220,00% OCH 4 апреля 2024 г. 215,00% QTK 13 апреля 2024 г. 187,90% ANDYETH 11 апреля 2024 г. 156,10% CHATAI 11 апреля 2024 г. 143,44% GOL 29 апреля 2024 г. 126,40%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в этих мероприятиях.





Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье " Купите MX за одну минуту " и следовать шагам в руководстве для покупки.



