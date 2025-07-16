Мемкоины на тему животных снова набирают обороты после дебюта Neiro на MEXC





Недавно владелица Kabosu, знаменитого сиба-ину, вдохновившего DOGE, опубликовала в социальных сетях волнующее сообщение: они завели нового сиба-ину по имени Neiro. Эта новость сразу же привлекла широкое внимание криптовалютного сообщества и послужила толчком к созданию многочисленных одноименных мемкоинов.





Среди множества токенов Neiro платформа MEXC первой включила в листинг NEIRO, самый крупный по рыночной стоимости токен Neiro, и предложила торговлю фьючерсами NEIRO, быстро завоевав преимущество на рынке. Впоследствии MEXC запустила несколько других проектов с аналогичным названием и значительной рыночной капитализацией, таких как NEIROETH и BABYNEIRO, создав значительный эффект богатства.









24 мая этого года скончался Kabosu, сиба-ину, ставший прототипом для крупнейшего мем-проекта DOGE, что привлекло широкое внимание криптоиндустрии. В тот день цена токенов DOGE упала более чем на 8%, а рыночная стоимость снизилась более чем на 1,2 млрд. долларов. В настоящее время DOGE остается проектом с самой высокой рыночной капитализацией в секторе мемов, достигающей 18,4 миллиарда долларов.





Спустя два месяца, 28 июля, владелица Kabosu сообщила, что у нее появился новый сиба-ину. Впоследствии организация DAO Own the Doge , которая удерживает авторские права на изображения, связанные с Kabosu, прокомментировала это: "Вау, добро пожаловать в семью, Neiro".





(Фотография нового сиба-ину)





С появлением имени нового Сиба Ину Neiro на криптовалютном рынке появились десятки одноименных проектов в различных блокчейн-сетях, создав головокружительное многообразие. Некоторые из этих проектов оказались мошенническими, где пользователи не могли продать токены после покупки, или же проект совершал "вытягивание ковра (rug pull)", нанося значительные убытки инвесторам.





Видя рыночный спрос на торговлю, команда листинга MEXC провела всесторонний анализ нескольких токенов Neiro и в итоге приняла решение о листинге токена с самой высокой рыночной оценкой и ликвидностью - NEIRO на блокчейне Solana. Согласно официальному объявлению , MEXC включила NEIRO в листинг спотовой торговли в 09:00, 28 июля (МСК), всего через несколько часов после подтверждения имени нового Сиба Ину, сделав MEXC первой централизованной платформой, включившей NEIRO в листинг.





(Объявление MEXC о листинге NEIRO)





Данные показывают, что после листинга NEIRO на MEXC его цена выросла с $0,02 до $0,085, т. е. более чем на 300%, а объем торгов за 24 часа превысил 10 миллионов долларов, что является самым высоким показателем среди всех централизованных бирж. Кроме того, 29 июля MEXC открыла торговлю фьючерсами NEIRO, предоставив инвесторам больше возможностей для торговли и став единственной площадкой, предлагающей торговлю деривативами NEIRO.





(MEXC открыла торговлю фьючерсами NEIRO. Источник изображения: CoinGecko)





Многие криптоинвесторы высоко оценили шаг MEXC по включению NEIRO в листинг. Инвестор Monir сказал: "Это настоящий $NEIRO, которого мы все ждали. Огромный респект MEXC за листинг OG". Инвестор Alex заявил, что MEXC всегда улавливает тенденции рынка и что листинг токена NEIRO еще раз доказывает их чутье и быструю реакцию. Другой инвестор, Lily, сказала, что она всегда искала новые перспективные мемкоины, и листинг NEIRO на MEXC открывает перед ней большие инвестиционные возможности.









На самом деле, помимо NEIRO, другие мем-проекты с аналогичным названием также привлекли внимание рынка, и после оценки MEXC внесла NEIROETH и BABYNEIRO в листинг, создав значительный эффект богатства.





Криптовалютное агентство Whale Insider , насчитывающее около 300 000 подписчиков, сообщило, что после листинга на MEXC цена NEIROETH выросла на 235%.













С появлением концептуальных токенов Neiro многие задаются общим вопросом: Сможет ли Neiro перенять мантию DOGE в качестве нового короля мемкоинов?





Ответ на этот вопрос не может быть объективным, поскольку этим схожим по названию проектам, возможно, будет сложно превзойти текущую рыночную капитализацию DOGE, составляющую более 18 миллиардов долларов. Более того, владелец Neiro ранее пояснила , что не поддерживает текущие токены концепции Neiro. "Я вижу много токенов, связанных с Kabosu и Neiro. Чтобы прояснить ситуацию, я не поддерживаю ни один криптопроект, кроме @ownthedoge $dog, потому что они владеют первоначальной фотографией и IP Doge (которые я им передала) и занимаются только добрыми делами, благотворительностью и культурой Doge".





Конечно, это само по себе не может опровергнуть ценность концептуальных токенов Neiro, поскольку криптовалюты подвержены влиянию различных факторов. Пока есть шумиха, актуальность или культурный подтекст, мемы-проекты имеют определенное спекулятивное пространство. Будь то новость о смерти Kabosu или появление нового Сиба Ину Neiro, оба они привлекли значительное внимание в течение короткого периода времени, что привело к двойному росту активности и ликвидности рынка.





Фактически, появление концептуальных токенов Neiro вновь вызвало в сетях Solana и Ethereum тренд мемкоинов на животную тематику, особенно проектов на тему кошек и собак, которые лидируют по объему торгов.





С точки зрения распространения культуры, мемкоины на животную тематику - это не просто инвестиционные токены, но и культурные феномены. Они часто возникают на основе популярных тем в интернете и социальных сетях, обладают сильной передающей способностью и поддержкой сообщества. Дух, передаваемый этими мемкоинами - это не только развлечение и юмор, но и децентрализация, власть сообщества и инновации. Они позволяют большему количеству людей понять и принять участие в мире криптовалют, способствуя популярности и развитию всей индустрии. Взять, к примеру, Doge: она начиналась как шутка, но благодаря силе сообщества и постоянному развитию в итоге превратилась в криптовалюту с практическим применением и широким признанием.





Для инвесторов, заинтересованных в мемкоинах с животной тематикой, несомненно, идеальным выбором будет торговля на платформе MEXC. Платформа не только предлагает широкий выбор торговых пар и эффективную торговую среду, но и предоставляет различные преимущества: некоторые торговые пары не взимают комиссию, а держатели токенов платформы могут получать аирдропы бесплатно.





В настоящее время в листинге MEXC представлены десятки мемкоинов на животную тематику, такие как FWOG, DOGE, SHIB, FLOKI, Catgirl (CATGIRL), CateCoin (CATE), что в значительной степени удовлетворяет торговые потребности пользователей.









Успешный листинг NEIRO и возрождение мемкоинов на животную тематику демонстрируют жизнеспособность и потенциал криптовалютного рынка. Для инвесторов это одновременно и рынок, полный возможностей, и рынок, требующий осторожных действий. Выбирая качественные платформы, такие как MEXC, инвесторы могут лучше понять динамику рынка и достичь инвестиционных целей.



