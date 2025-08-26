Наступит ли сезон альткоинов в 2025 году? Циклы, индикаторы и макродинамика

С момента возникновения криптовалютного рынка цикличность всегда была одной из его наиболее заметных черт. Bitcoin, как «якорь» рынка, часто диктует ритм бычьих и медвежьих циклов, за которыми следует ротация сезонов альткоинов. В 2025 году, с популярностью спотовых ETF на Bitcoin , участием институциональных фондов и сложным взаимодействием макрополитики, дискуссии о том, начнется ли на рынке новый сезон альткоинов во второй половине года, становятся все более острыми.

















Если оглянуться на криптовалютные бычьи рынки 2017 и 2021 годов, то рыночные цены и потоки капитала примерно соответствовали трехэтапной схеме. Сначала Bitcoin поглощает ликвидность. Затем Ethereum берет верх. И наконец, начинается ажиотаж вокруг альткоинов.





Bitcoin: Bitcoin, как лидер рынка, сначала привлекает большое количество ликвидности, что приводит к резкому росту его цены. Стадия доминирования: Bitcoin, как лидер рынка, сначала привлекает большое количество ликвидности, что приводит к резкому росту его цены.









Ethereum и крупные альткоины: Когда ралли Bitcoin замедляется, рыночные фонды начинают искать новые возможности. Ethereum, благодаря своей позиции в смарт-контрактах и экосистеме DeFi, становится главным получателем выгоды. В то же время некоторые крупные альткоины также демонстрируют высокие показатели.





Стадия ажиотажа альткоинов средней и малой капитализации: Рыночные настроения достигают своего пика, и фонды с отсутствием склонности к риску устремляются в активы с малой капитализацией, принося доходность в десятки и даже сотни раз, формируя так называемый «сезон альткоинов».





Этот трехэтапный паттерн был характерен для двух предыдущих крупных бычьих рынков и служит для инвесторов важным ориентиром при оценке положения рыночного цикла.













Однако рыночная ситуация в 2025 году имеет несколько заметных отличий по сравнению с двумя предыдущими циклами.





Во-первых, институциональный капитал стал основной движущей силой этого цикла. Запуск спотового Bitcoin ETF и спотового Ethereum ETF привлек активное участие крупнейших компаний по управлению активами, таких как BlackRock Fidelity . Bitcoin и Ethereum все чаще интегрируются в институциональные стратегии распределения макроактивов. Этот сдвиг снижает их чувствительность к отдельным колебаниям цен и одновременно повышает их корреляцию с традиционными рисковыми активами.





Во-вторых, макроэкономическая ситуация с ликвидностью заметно отличается. В прошлом «бычьи» рынки часто возникали на фоне глобальной свободной ликвидности, в то время как в 2025 году Федеральная резервная система сохраняет высокие процентные ставки, и ликвидность не была значительно высвобождена. Это ограничивает восходящий импульс рынка по сравнению с историческими циклами.





Наконец, остро стоит проблема недостаточной широты рынка. Хотя в последнее время ETH продолжает расти и опережает большинство альткоинов, его доля на рынке еще не достигла исторических максимумов, а общий рынок альткоинов демонстрирует слабый эффект диффузии. Это указывает на то, что ротация капитала не получила широкого распространения, а энтузиазм рынка по-прежнему в значительной степени сосредоточен в ведущих активах.













Доминация Bitcoin (BTC.D) – это основной показатель, по которому можно судить о наступлении сезона альткоинов. Снижение BTC.D указывает на то, что капитал перетекает из Bitcoin в другие криптовалюты, особенно в альткоины.





Данные TradingView показывают, что после периода восходящего движения BTC.D недавно начал отступать, упав до 59% по состоянию на август. Исторически сложилось так, что когда BTC.D опускается ниже 55%, рынок обычно вступает в активную фазу альткоинов. Оба альткоин-сезона 2017 и 2021 годов были вызваны именно этим уровнем. Поэтому последующее движение BTC.D остается ключевым сигналом приближения полноценного сезона альткоинов.













Еще одним важным показателем является «Индекс сезона альткоинов», который оценивает активность на рынке альткоинов путем измерения доли 100 лучших альткоинов, которые превзошли Bitcoin за последние 90 дней.





Согласно данным CMC, индекс оставался на низком уровне большую часть последних трех месяцев и начал постепенно расти только в прошлом месяце, в настоящее время он находится в районе 44. Однако это все еще намного ниже 75, необходимых для того, чтобы сигнализировать о наступлении полноценного сезона альткоинов. Если сравнивать с 2021 годом, то тогда индекс сезона альткоинов неоднократно пробивал отметку 90 и оставался на высоком уровне более трех месяцев, что свидетельствовало о сильном эффекте ротации капитала.









Другими словами, текущая слабость индекса сезона альткоинов отражает, что рыночный капитал по-прежнему сосредоточен в активах с крупной капитализацией. С другой стороны, общая рыночная капитализация альткоинов выросла на 50% с начала июля, что свидетельствует о первых признаках притока капитала на рынок альткоинов.













Одно из главных отличий этого цикла от предыдущих – глубокая вовлеченность институциональных игроков. Такие институты, как BlackRock и Fidelity, владеют значительными объемами Bitcoin через ETF на Bitcoin, и их инвестиционные решения оказывают глубокое влияние на настроения на рынке. В то же время Ethereum постепенно завоевывает признание институциональных инвесторов. Данные показывают, что 19 компаний, возглавляемых Bitmine Immersion Technologies и Sharplink Gaming, в совокупности владеют более 2,42 миллионами ETH, что составляет более 2% от объема общего предложения Ethereum, что явно отражает уверенность институциональных инвесторов в долгосрочной перспективе ETH.









Приход институционального капитала, с одной стороны, обеспечивает стабильный источник средств на рынок, но, с другой стороны, концентрирует капитал в первоклассных активах, тем самым ограничивая потенциал производительности альткоинов малой и средней капитализации.









Макроэкономическая политика остается одним из ключевых факторов, влияющих на криптовалютный рынок. Рынок в целом ожидает, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставок в сентябре и октябре, и это изменение политики может привести к увеличению розничного капитала на криптовалютном рынке.





В настоящее время американские фонды денежного рынка достигли рекордного уровня в 7,2 триллиона долларов США. Однако с июня их денежные остатки восстановились более чем на 200 миллиардов долларов США, что отражает осторожную позицию инвесторов в условиях высоких процентных ставок.





Как только начнется снижение ставок, привлекательность фондов денежного рынка снизится, и часть этого капитала может перетечь в более рискованные активы, такие как криптовалюты. Если эти ожидания оправдаются, они могут послужить важным внешним катализатором сезона альткоинов.









В целом, эволюцию рынка альткоинов во второй половине года можно условно разделить на три этапа.





В краткосрочной перспективе ротация капитала будет проявляться в основном в структурных возможностях. Ethereum уже прорвался выше 4 700$, показывая, что институты по-прежнему предпочитают активы с крупной капитализацией. В то же время в секторах, ориентированных на повествование, токены в таких областях, как искусственный интеллект, RWA и блокчейн-игры, уже начали демонстрировать избыточную доходность.









В среднесрочной перспективе, если BTC.D опустится ниже 55%, а макроэкономическая ситуация станет более благоприятной, и регулятор одобрит такие продукты, как ETF для стейкинга Ethereum, может официально начаться полноценный сезон альткоинов. На этом этапе широта рынка будет расти, а капитал будет более активно перетекать в альткоины на разных уровнях рыночной капитализации.





В долгосрочной перспективе этот цикл может иметь структуру, отличную от предыдущих. Стабильность и концентрация, обеспечиваемые институциональным доминированием, могут поддерживать ралли в основных монетах в течение более длительных периодов, но если настроения на рынке изменятся, падение также может ускориться. Между тем, такие новые тенденции, как децентрализованный ИИ и кроссчейн-коммуникации, могут привести к возникновению множества локальных «мини-сезонов альткоинов», хотя спровоцируют ли они полномасштабный прорыв, будет зависеть от макроэкономических условий ликвидности.









Перспективы рынка альткоинов на вторую половину 2025 года полны как возможностей, так и рисков.





Судя по текущим данным, полноценный сезон альткоинов еще не начался, но признаки ротации капитала постепенно появляются. Сильные показатели ETH и заметный рост в некоторых секторах, связанных с нарративами, привнесли оживление на рынок. Наступит ли настоящий сезон альткоинов, зависит от трех ключевых факторов: сможет ли BTC.D эффективно преодолеть отметку ниже 55%, совпадут ли темпы снижения ставки ФРС с ожиданиями и станет ли яснее регуляторная среда.





В этом контексте инвесторам следует сохранять осторожный оптимизм. Рекомендуется внимательно следить за изменениями индикаторов, выбирать альткоины с долгосрочной ценностью и практическим применением, а также избегать слепой погони за краткосрочной шумихой. В то же время необходимо грамотно планировать позиции и точки выхода, чтобы оставаться в безопасности, когда прилив рынка отступит.









История криптовалютного рынка может и не повторяться в точности, но ее ритмы сохраняются. Только понимая эти циклы, можно по-настоящему использовать периодические возможности для получения богатства.





