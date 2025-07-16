Восстановление альткоинов: Время "выкупа на спаде"? Кто возглавит рынок?

Ранним утром 28 августа в результате резкого падения цена Bitcoin стремительно пробила важнейший уровень поддержки в 60 000$. Это событие не только пошатнуло чувствительные нервы рынка, но и нанесло беспрецедентный ущерб многим альткоинам. В результате общая стоимость криптовалютного рынка упала на 6,7%. Несмотря на царящую неопределенность, на рынке появляются новые возможности.





Несмотря на продолжающееся доминирование Bitcoin на рынке, потенциал альткоинов нельзя не признать. Данные показывают, что за последние семь дней доминирование Bitcoin несколько снизилось на 0,12%, что отражает частичное смещение рыночных средств в сторону других криптоактивов. Графики TradingView показывают, что за последние 24 часа рыночная стоимость альткоинов упала на 16,68%, что значительно больше, чем падение Bitcoin на 9,94%. Это отражает волатильность рыночных настроений и чрезмерную распродажу альткоинов инвесторами; однако это также представляет редкую возможность покупки для тех, кто обладает прозорливостью.





Стоит отметить, что рыночная стоимость альткоинов нашла сильную поддержку на уровне 850 миллиардов долларов. Эта поддержка не только технически значима, но и имеет психологическое значение для рынка. Если альткоины стабилизируются и отскочат от этого уровня поддержки, это может запустить новый восходящий тренд. Для инвесторов это, несомненно, сигнал, на который стоит обратить внимание.





Технический анализ показывает, что Bitcoin установил сильную поддержку выше уровня $58 000, заложив основу для потенциального отскока альткоинов. В целом альткоины продолжают демонстрировать положительную корреляцию, указывая на то, что, несмотря на индивидуальные различия, они в целом следуют за трендами Bitcoin. Данные показывают, что такие альткоины, как Bancor Network (BNT), Axie Infinity (AXS), Chainlink (LINK), Algorand (ALGO) и Cardano (ADA), имеют самую высокую корреляцию с Bitcoin. С другой стороны, такие альткоины, как Dash (DASH), Curve DAO (CRV), dYdX (DYDX) и My Neighbor Alice (ALICE), демонстрируют самый низкий уровень корреляции, что говорит о том, что их движение более независимо от Bitcoin.





Это явление подкрепляет идею о том, что текущий рынок может оставаться стабильным в краткосрочной перспективе, а криптоиндустрия, возможно, продолжит торговаться в боковом тренде в ближайшем будущем. Инвесторам следует сохранять бдительность, чтобы выявить любые потенциальные отклонения, которые могут сигнализировать о повышенных рисках. Согласно индексу страха и жадности криптовалют, текущий балл «страха» составляет 29, что свидетельствует о том, что, хотя настроения улучшились, они еще не полностью избавились от пессимизма. Такие настроения могут ограничить масштабы краткосрочного отскока, но в то же время открывают возможность для долгосрочных инвесторов накапливать позиции по более низким ценам. Поэтому нельзя исключать, что положительная корреляция между Bitocoin и альткоинами может предоставить долгосрочным покупателям возможность приобрести больше активов по сниженным ценам, особенно на фоне растущих опасений относительно возможной распродажи криптовалют в сентябре.





Как показывает опыт, популярность альткоинов часто тесно связана с колебаниями рыночных настроений, прорывами в инновационных технологиях и влиянием знаменитостей. В последнее время некоторые альткоины стали яркими представителями рынка благодаря своим выдающимся характеристикам и трендовым темам, привлекая к себе значительное внимание и вызывая широкое обсуждение:





SUNDOG

Текущая цена: 0,25$

Рыночная капитализация: 250 миллионов $

16 августа на SunPump, первой платформе для запуска мемов в экосистеме TRON, был запущен Sundog (SUNDOG). Менее чем через 3 часа после запуска его рыночная капитализация превысила 10 миллионов долларов. В первые часы 19 августа, менее чем через 3 дня после запуска, рыночная стоимость SUNDOG впервые превысила 100 миллионов долларов. Для сравнения: самому успешному мемкоину последних лет, PEPE, потребовалось 4 дня с момента запуска, чтобы достичь рыночной стоимости в 100 миллионов долларов. Согласно последним данным MEXC , по состоянию на ранние часы 30 августа цена SUNDOG достигла пика в 0,33586 USDT, а рыночная стоимость превысила 250 миллионов долларов. В отличие от него, другие известные мемкоины с высокой рыночной капитализацией, такие как SHIB, BONK и FLOKI, после своего запуска оставались спокойными в течение значительного периода времени, прежде чем испытать прорыв. Можно сказать, что эффект богатства, который принес SUNDOG в первую неделю своего существования, уже превзошел эффект большинства топовых мемкоинов. Стоит отметить, что на MEXC зарегистрировано 2 592 токена и 3 008 торговых пар, что делает ее самой быстрой платформой для листинга токенов с наиболее полным выбором в сети - любой альткоин, о котором вы можете подумать, у них есть!









REDO

Текущая цена: 0,5$

Рыночная капитализация: 52 миллионов $

Resistance Dog (REDO) - мемкоин в экосистеме TON, рожденный в январе 2024 года. Его популярность недавно вновь возросла в связи с арестом Дурова. Аналитики считают, что REDO с большой вероятностью станет ведущим мемкоином в экосистеме TON. С 25 августа рыночная капитализация REDO выросла более чем на 250%, преодолев отметку в 95,7 миллиона долларов. Хотя текущая цена упала более чем на 46,8% по сравнению с историческим максимумом, объем торгов REDO за короткий период вырос до 17 миллионов долларов, что свидетельствует о сильной реакции рынка и широкой поддержке сообщества. Теперь, когда Дуров освобожден, сможет ли REDO достичь новых высот, еще предстоит выяснить.









NOT

Текущая цена: 0,008792$ Рыночная капитализация: 850 миллионов $

Благодаря вирусному распространению и инновационному подходу, Notcoin (NOT) набирает обороты как перспективный альткоин. Изначально Notcoin начинался как игра в Telegram, которая привлекает пользователей к web3, используя механизм майнинга по принципу «кликнул - заработал». Токен NOT стимулирует пользователей изучать продукты web3, участвовать в играх, вносить свой вклад в экосистему и поддерживать новые проекты web3 посредством деятельности. Сильная поддержка сообщества и уникальные функции сделали его заметным игроком в пространстве альткоинов.









Мнение эксперта

29 августа аналитик CryptoQuant Жоао Ведсон написал в социальных сетях, что в настоящее время наблюдается положительная корреляция между альткоинами и Bitcoin. Такое поведение указывает на последовательность криптовалютного рынка: альткоины движутся синхронно с Bitcoin, что отражает доверие инвесторов к рынку в целом.









Известный криптовалютный трейдер Люк Мартин написал своим 331 967 подписчикам на X: «Рынок альткоинов сейчас находится на уровне «продай свой дом и купи еще». Согласно историческим данным, график «Сигнал к покупке альткоинов», представленный ниже, может указать трейдерам, когда общий рынок альткоинов находится в состоянии покупки. Этот сигнал не появлялся в течение последних трех лет, и исторические данные показывают, что он обычно предшествует сильному подъему рынка. Например, летом 2020 года, после того как Bitcoin достиг аналогичного уровня, его цена взлетела с 10 тыс. до 60 тыс. в течение шести месяцев. Криптовалютный трейдер Магс отмечает: «Рынок альткоинов формирует паттерн «падающий клин», который является бычьим паттерном продолжения. Если этот паттерн сохранится, он может спровоцировать значительный отскок вверх».









Настроение рынка

Многие также считают, что с изменением рыночных условий, реструктуризацией удержания токенов и постепенным повышением экономической эффективности оценки альткоины приближаются к выходу из затруднительного положения. Во-первых, поскольку США постепенно вступают в цикл снижения процентных ставок, ожидается, что склонность к риску на рынке возрастет. На этом этапе, как правило, лучше работают проекты с малой капитализацией и большим потенциалом роста. Во-вторых, после синхронного падения альткоинов и Bitcoin альткоины начали разворачивать свой предыдущий нисходящий тренд, в котором падений было больше, чем ростов. Как доля рыночной стоимости, так и доля суточного объема торгов значительно возросли, что указывает на то, что некоторые фонды уже начали перебалансировку своих портфелей. Наконец, исторически каждый крупный приток капитала вызывал эффект осаждения. Например, хотя в 2000 году пузырь интернет-технологий привел к трехлетнему медвежьему рынку, 12% компаний в итоге стали гигантами отрасли и вошли в долгосрочный бычий рынок. Текущее состояние альткоинов похоже на фазу седиментации после крупномасштабных капиталовложений в ожидании появления нового катализатора.





В настоящее время рынок альткоинов переживает критический период адаптации. Несмотря на многочисленные проблемы, анализ отраслевых экспертов и сигналы рынка говорят о том, что это может быть хорошей возможностью для покупки на спаде. Инвесторам следует сохранять осторожность, внимательно следить за тенденциями рынка и эффективно управлять рисками, чтобы использовать будущие инвестиционные возможности. Хотя на рынке существует неопределенность, технический анализ и перспективы отрасли указывают на то, что альткоины могут вскоре предоставить значительные возможности для покупки. Поскольку глобальный спрос на протоколы Web3 и цифровые активы продолжает расти, особенно в контексте предстоящих выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок, на рынке альткоинов, вероятно, появятся новые возможности для развития. Инвесторам следует воспользоваться текущими корректировками цен и принимать взвешенные решения.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.