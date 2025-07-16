На фоне растущего взаимодействия искусственного интеллекта и технологии блокчейн появился aiSUI - новаторский децентрализованный пакет приложений искусственного интеллекта (dApp), построенный на блокчНа фоне растущего взаимодействия искусственного интеллекта и технологии блокчейн появился aiSUI - новаторский децентрализованный пакет приложений искусственного интеллекта (dApp), построенный на блокч
aiSUI: ИИ-агенты без кода на базе блокчейна SUI

16 июля 2025 г.
На фоне растущего взаимодействия искусственного интеллекта и технологии блокчейн появился aiSUI - новаторский децентрализованный пакет приложений искусственного интеллекта (dApp), построенный на блокчейне SUI. Он пересматривает способы разработки, развертывания и монетизации ИИ-агентов. Интегрируя передовые инструменты ИИ с надежной инфраструктурой блокчейна, aiSUI значительно снижает барьер для входа в экономику ИИ, предлагая комплексное решение как для децентрализованных финансов (DeFi), так и для автоматизации предприятий.

1. Предыстория проекта и технологическое видение


С быстрым развитием ИИ и DeFi спрос на ИИ-агентов растет – от инструментов повышения производительности и автоматизированных финансовых услуг до трансформации цифрового труда. Предприятия и частные лица ищут умные, основанные на данных решения, которые работают автономно и подключаются непосредственно к блокчейн-системам. aiSUI была создана для удовлетворения этой потребности с целью построения децентрализованной экосистемы «Агенты как услуга».

Независимость пользователя

Пользователи сохраняют полное право собственности, контроля и получения прибыли на своих ИИ-агентов. Разработчики и предприятия могут свободно создавать собственные инструменты для повышения эффективности.

Открытая совместимость

Модульная архитектура обеспечивает бесшовную интеграцию данных кроссчейн, поддерживая автоматизацию процессов DeFi, B2B-сервисов и корпоративных рабочих процессов.

Набор основных функций

aiSUI предлагает три ключевых модуля, которые поддерживают сквозной жизненный цикл ИИ-агентов:

Launchpad – Фабрика ИИ-агентов


Разработка без кода: Пользователи могут легко создавать ИИ-агентов с помощью визуальных инструментов drag-and-drop (перетаскивания и «бросания») и готовых шаблонов – программирование не требуется. Агенты развертываются непосредственно на ончейн.
Встроенная токеномика: Интегрированные экономические модели с поощрениями в виде токенов и функциями рынка позволяют создателям мгновенно монетизировать своих агентов.

DeFAI – Набор инструментов для автоматизации децентрализованных финансов


Торговые боты: Автоматизируйте такие стратегии, как арбитраж и ребалансировка портфеля, на основе заранее заданных параметров, таких как отслеживание цен или корректировка позиций, сводя к минимуму ручное вмешательство.
Оповещения о рисках: Отслеживайте ключевые рыночные данные в режиме реального времени (например, объем торгов, комиссии) и запускайте оповещения или автоматические действия при достижении определенных пороговых значений.

Agent Hub – Маркетплейс ИИ-агентов


Просмотр по категориям: Просматривайте агентов по таким категориям, как обслуживание клиентов, производительность и финансы, с такими функциями, как обновление в режиме реального времени и контроль версий.
Оплата подписки: Оформите подписку на услуги агентов с помощью SUIAGENT или других популярных токенов, обеспечив беспрепятственный и децентрализованный обмен ценностями.

Технические особенности


Совместимость с кроссчейн: Все агенты работают на высокопроизводительном блокчейне SUI (с производительностью более 100 000 TPS) и могут подключаться к внешним источникам данных через API.
Безопасность и прозрачность: Весь код агентов и записи транзакций хранятся полностью ончейн, что обеспечивает неизменяемость, доверие и проверяемость.

2. Токеномика (SUIAGENT)


SUIAGENT – это утилитарный токен, лежащий в основе экосистемы aiSUI и обеспечивающий выполнение ключевых функций в области разработки, управления и обмена ценностями. Модель выпуска и распределения включает в себя:

Вознаграждения за стейкинг: Держатели токенов могут совершать стейкинг SUIAGENT, чтобы получать долю от комиссий платформы и участвовать в поощрительных событиях.
Развертывание агентов: Разработчики используют SUIAGENT для развертывания ИИ-агентов и предоставления ликвидности для торговой деятельности.
Голосование по вопросам управления: Держатели играют активную роль в управлении протоколом, голосуя за обновления, распределение ресурсов и основные решения экосистемы.

Примеры использования:

Финансовая автоматизация: Используйте набор инструментов DeFAI для количественной торговли, ребалансировки портфеля и реализации стратегий.
Корпоративные услуги: Развертывание ИИ-агентов для круглосуточной поддержки клиентов, отслеживания цепочек поставок и других бизнес-функций с целью снижения операционных расходов.
Анализ данных: Автоматизируйте сбор, очистку данных и составление отчетов, чтобы оптимизировать процессы принятия решений.

3. Преимущества экосистемы и дорожная карта


Техническая сторона


aiSUI объединяет высокую пропускную способность блокчейна SUI с возможностями генерации искусственного интеллекта, чтобы создать единственную в своем роде платформу для разработки ИИ-агентов на ончейн.
Его модульная архитектура поддерживает быструю итерацию и обеспечивает адаптацию к появляющимся технологиям.

Подход, ориентированный на сообщество


Управление на основе DAO гарантирует, что и разработчики, и пользователи получают выгоду от роста экосистемы, создавая самоподдерживающийся цикл создания стоимости.
Также разрабатывается программа поощрения создателей, которая будет вознаграждать лучших разработчиков ИИ-агентов и стимулировать инновации.

Возможности рынка


aiSUI позиционируется для обслуживания глобального рынка автоматизации ИИ, который, как ожидается, превысит 100 млрд $ к 2030 году, предлагая децентрализованную альтернативу традиционным решениям.
Проект налаживает стратегические партнерские отношения в сфере DeFi, корпоративных решений и других ключевых секторах.

Будущая дорожная карта


Краткосрочная перспектива: Улучшение инструментов разработки и развитие экосистемы разработчиков.
Среднесрочная перспектива: Достижение совместимости кроссчейн и подключение других экосистем блокчейна.
Долгосрочная перспектива: Построение надежной экономической сети, управляемой агентами, в таких отраслях, как финансы, производство и здравоохранение.

4. Как купить токены SUIAGENT на MEXC


Объединив ИИ с технологией блокчейн, aiSUI открывает новую эру доступной автоматизации для всех. Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным разработчиком, стремящимся монетизировать свои навыки, или бизнесом, стремящимся к повышению эффективности, aiSUI предоставляет гибкую, низкобарьерную платформу для инноваций. По мере того как токен SUIAGENT набирает обороты и развивается экосистема, проект имеет все шансы стать ведущей силой в экономике агентов ИИ Web3.

Торговля SUIAGENT уже открыта на MEXC – присоединяйтесь раньше других и станьте лидером в новом растущем секторе.

Чтобы купить токены SUIAGENT на MEXC, выполните следующие простые действия:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Введите «SUIAGENT» в строку поиска и выберите спотовую торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите желаемое количество и цену и разместите ордер.


Присоединяйтесь к MEXC сегодня и начните свой торговый путь!

Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы присоединиться к соответствующим событиям, связанным с депозитом и торговлей, где выполнение простых заданий дает шанс выиграть щедрые награды.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

