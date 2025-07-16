aiSUI: ИИ-агенты без кода на базе блокчейна SUI





На фоне растущего взаимодействия искусственного интеллекта и технологии блокчейн появился aiSUI - новаторский децентрализованный пакет приложений искусственного интеллекта (dApp), построенный на блокчейне SUI. Он пересматривает способы разработки, развертывания и монетизации ИИ-агентов. Интегрируя передовые инструменты ИИ с надежной инфраструктурой блокчейна, aiSUI значительно снижает барьер для входа в экономику ИИ, предлагая комплексное решение как для децентрализованных финансов (DeFi), так и для автоматизации предприятий.









С быстрым развитием ИИ и DeFi спрос на ИИ-агентов растет – от инструментов повышения производительности и автоматизированных финансовых услуг до трансформации цифрового труда. Предприятия и частные лица ищут умные, основанные на данных решения, которые работают автономно и подключаются непосредственно к блокчейн-системам. aiSUI была создана для удовлетворения этой потребности с целью построения децентрализованной экосистемы «Агенты как услуга».





Пользователи сохраняют полное право собственности, контроля и получения прибыли на своих ИИ-агентов. Разработчики и предприятия могут свободно создавать собственные инструменты для повышения эффективности.





Модульная архитектура обеспечивает бесшовную интеграцию данных кроссчейн, поддерживая автоматизацию процессов DeFi, B2B-сервисов и корпоративных рабочих процессов.





aiSUI предлагает три ключевых модуля, которые поддерживают сквозной жизненный цикл ИИ-агентов:









Разработка без кода: Пользователи могут легко создавать ИИ-агентов с помощью визуальных инструментов drag-and-drop (перетаскивания и «бросания») и готовых шаблонов – программирование не требуется. Агенты развертываются непосредственно на ончейн.

Встроенная токеномика: Интегрированные экономические модели с поощрениями в виде токенов и функциями рынка позволяют создателям мгновенно монетизировать своих агентов.









Торговые боты: Автоматизируйте такие стратегии, как арбитраж и ребалансировка портфеля, на основе заранее заданных параметров, таких как отслеживание цен или корректировка позиций, сводя к минимуму ручное вмешательство.

Оповещения о рисках: Отслеживайте ключевые рыночные данные в режиме реального времени (например, объем торгов, комиссии) и запускайте оповещения или автоматические действия при достижении определенных пороговых значений.









Просмотр по категориям: Просматривайте агентов по таким категориям, как обслуживание клиентов, производительность и финансы, с такими функциями, как обновление в режиме реального времени и контроль версий.

Оплата подписки: Оформите подписку на услуги агентов с помощью SUIAGENT или других популярных токенов, обеспечив беспрепятственный и децентрализованный обмен ценностями.









Совместимость с кроссчейн: Все агенты работают на высокопроизводительном блокчейне SUI (с производительностью более 100 000 TPS) и могут подключаться к внешним источникам данных через API.

Безопасность и прозрачность: Весь код агентов и записи транзакций хранятся полностью ончейн, что обеспечивает неизменяемость, доверие и проверяемость.









SUIAGENT – это утилитарный токен, лежащий в основе экосистемы aiSUI и обеспечивающий выполнение ключевых функций в области разработки, управления и обмена ценностями. Модель выпуска и распределения включает в себя:





Вознаграждения за стейкинг: Держатели токенов могут совершать стейкинг SUIAGENT, чтобы получать долю от комиссий платформы и участвовать в поощрительных событиях.

Развертывание агентов: Разработчики используют SUIAGENT для развертывания ИИ-агентов и предоставления ликвидности для торговой деятельности.

Голосование по вопросам управления: Держатели играют активную роль в управлении протоколом, голосуя за обновления, распределение ресурсов и основные решения экосистемы.





Примеры использования:





Финансовая автоматизация: Используйте набор инструментов DeFAI для количественной торговли, ребалансировки портфеля и реализации стратегий.

Корпоративные услуги: Развертывание ИИ-агентов для круглосуточной поддержки клиентов, отслеживания цепочек поставок и других бизнес-функций с целью снижения операционных расходов.

Анализ данных: Автоматизируйте сбор, очистку данных и составление отчетов, чтобы оптимизировать процессы принятия решений.













aiSUI объединяет высокую пропускную способность блокчейна SUI с возможностями генерации искусственного интеллекта, чтобы создать единственную в своем роде платформу для разработки ИИ-агентов на ончейн.

Его модульная архитектура поддерживает быструю итерацию и обеспечивает адаптацию к появляющимся технологиям.









Управление на основе DAO гарантирует, что и разработчики, и пользователи получают выгоду от роста экосистемы, создавая самоподдерживающийся цикл создания стоимости.

Также разрабатывается программа поощрения создателей, которая будет вознаграждать лучших разработчиков ИИ-агентов и стимулировать инновации.









aiSUI позиционируется для обслуживания глобального рынка автоматизации ИИ, который, как ожидается, превысит 100 млрд $ к 2030 году, предлагая децентрализованную альтернативу традиционным решениям.

Проект налаживает стратегические партнерские отношения в сфере DeFi, корпоративных решений и других ключевых секторах.









Краткосрочная перспектива: Улучшение инструментов разработки и развитие экосистемы разработчиков.

Среднесрочная перспектива: Достижение совместимости кроссчейн и подключение других экосистем блокчейна.

Долгосрочная перспектива: Построение надежной экономической сети, управляемой агентами, в таких отраслях, как финансы, производство и здравоохранение.









Объединив ИИ с технологией блокчейн, aiSUI открывает новую эру доступной автоматизации для всех. Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным разработчиком, стремящимся монетизировать свои навыки, или бизнесом, стремящимся к повышению эффективности, aiSUI предоставляет гибкую, низкобарьерную платформу для инноваций. По мере того как токен SUIAGENT набирает обороты и развивается экосистема, проект имеет все шансы стать ведущей силой в экономике агентов ИИ Web3.





