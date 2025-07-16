На волне расширения криптовалютного рынка стейблкоины стали надежным убежищем для инвесторов и трейдеров благодаря своей низкой волатильности. По мере становления рынка стейблкоины, как мост, соединяюНа волне расширения криптовалютного рынка стейблкоины стали надежным убежищем для инвесторов и трейдеров благодаря своей низкой волатильности. По мере становления рынка стейблкоины, как мост, соединяю
После десяти лет трудностей и улучшений сектор стейблкоинов уверенно движется вперед

На волне расширения криптовалютного рынка стейблкоины стали надежным убежищем для инвесторов и трейдеров благодаря своей низкой волатильности. По мере становления рынка стейблкоины, как мост, соединяющий два мира – криптовалюты и фиатные валюты, – занимают все более важное стратегическое положение.

1. Понимание стейблкоинов

Стейблкоины – это криптовалюты, привязанные к фиатным валютам или другим активам, ключевой особенностью которых является относительная стабильность цен. По механизму стабилизации стейблкоины можно разделить на четыре категории: стейблкоины, обеспеченные фиатом, стейблкоины, обеспеченные криптовалютой, алгоритмические стейблкоины и стейблкоины, обеспеченные товарами.

2. История развития стейблкоинов

Стейблкоины появились еще в 2014 году, когда Tether выпустила первый стейблкоин – USDT. С тех пор стейблкоины постепенно появлялись на рынке и прошли несколько этапов развития.

  • Стейблкоин 1.0: Стейблкоины с фиатным обеспечением. Представленные USDT, эти монеты созданы по образцу «золотого стандарта», привязываясь 1:1 к доллару США и требуя в качестве обеспечения эквивалентные долларовые резервы. USDT быстро занял доминирующее положение на рынке благодаря своему преимуществу первого участника, став одним из самых популярных стейблкоинов своего времени.
  • Стейблкоин 2.0: Криптоколлатерализованные стейблкоины. Этот этап предполагает поддержание стабильности стоимости за счет избыточного обеспечения другими криптовалютами, примером чего может служить DAI от MakerDAO.
  • Стейблкоин 3.0: Безналичные/алгоритмические стейблкоины. Предыдущей вершиной алгоритмических стейблкоинов был UST, алгоритмический стейблкоин, созданный LUNA, который в конечном итоге потерпел крах из-за своего механизма, похожего на Понци. На данный момент ни один алгоритмический стейблкоин не достиг большого успеха на рынке.

3. Текущее состояние разработки стейблкоинов

С 2020 года рыночная капитализация стейблкоинов демонстрирует стремительный рост. По состоянию на август 2024 года общая рыночная капитализация фиатных стейблкоинов составляет около 161,2 млрд долларов США, темпы роста – 35,4%, и на их долю приходится 8,2% капитализации мирового криптовалютного рынка. Их доминирующее положение продолжает укрепляться, особенно во время рыночных спадов.

На современном криптовалютном рынке стейблкоины представляют собой разнообразный и процветающий ландшафт: на нем сосуществуют 193 различных стейблкоина разного размера и влияния. Согласно данным DeFiLlama, подавляющее большинство стейблкоинов имеют рыночную капитализацию менее 100 млн долларов, занимая лишь незначительное место на рынке. Только 5 стейблкоинов имеют рыночную капитализацию, превышающую 1 млрд долларов. На долю этих 5 стейблкоинов, составляющих 2,6% от общего числа, приходится 96,11% всей рыночной капитализации стейблкоинов.


С быстрым развитием криптовалютного рынка и ростом уровня зрелости технологии блокчейн традиционные финансовые институты проявляют большой интерес к сектору стейблкоинов, входя в эту сферу один за другим. Например, PayPal запустил стейблкоин PYUSD; JingDong объявил о выпуске стейблкоина, привязанного к гонконгскому доллару; латиноамериканский гигант электронной коммерции Mercado Libre представит стейблкоин, привязанный к доллару США; а японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho объединились для тестирования платформы трансграничных переводов стейблкоинов «Project Pax».

4. Нестабильность стейблкоинов

Несмотря на активное развитие стейблкоинов в последние годы, постоянный рост рыночной капитализации и растущее признание рынка, стейблкоины по-прежнему сталкиваются со многими проблемами и трудностями, особенно в периоды значительной рыночной неопределенности.

В условиях колебаний рыночных настроений референтные активы, к которым привязаны стейблкоины (например, доллар США или золото), также могут испытывать значительные колебания цен. Эмитентам необходимо скорректировать структуру резервных активов, оптимизировать алгоритмические модели и усилить управление рисками, чтобы обеспечить достаточную ликвидность. Однако под влиянием рыночных, технологических, регуляторных факторов и поведения инвесторов стейблкоины подвержены ценовым отклонениям. Особенно в период повышенной рыночной неопределенности это может вызвать кризис доверия инвесторов к стейблкоинам, что приведет к массовому выкупу, дисбалансу спроса и предложения, усилению волатильности цен и дальнейшему снижению стабильности криптовалютного рынка.

5. Заключение

За последнее десятилетие стейблкоины претерпели значительную трансформацию, превратившись из периферийной концепции в центрального игрока на финансовой сцене. Они не только решили проблему волатильности на криптовалютном рынке, но и постепенно проникли в различные сферы, такие как трансграничные платежи и DeFi, став важнейшим краеугольным камнем в цифровой финансовой экосистеме.

В сфере торговли стейблкоинами MEXC глубоко осознает важность стейблкоинов для решения проблемы волатильности криптовалютного рынка и облегчения передачи и обмена ценностей. Поэтому MEXC обеспечивает всестороннее покрытие и глубокую поддержку торговли различными основными стейблкоинами, включая, но не ограничиваясь, USDT и USDC, которые высоко признаны на рынке. Создав эффективную, стабильную и безопасную торговую систему, MEXC предлагает трейдерам удобную и недорогую платформу для торговли стейблкоинами. Пользователи могут легко осуществить беспрепятственную конвертацию между стейблкоинами и другими криптовалютами, удовлетворяя различные инвестиционные и торговые потребности. В то же время MEXC постоянно оптимизирует торговый опыт и предлагает чрезвычайно низкие комиссии за транзакции, обеспечивая трейдерам стабильность и сокращая торговые расходы.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


