Десятилетний обзор ценовых тенденций XRP





Райан Фуггер основал RipplePay в 2004 году с основной идеей создания одноранговой платежной сети, которая потенциально могла бы заменить традиционные банковские системы. В 2012 году Райан Фуггер передал RipplePay первопроходцу Биткойн Джеду МакКалебу, который затем пригласил Криса Ларсена в качестве исполнительного председателя, и вместе они создали проект OpenCoin.





В январе 2013 года компания запустила криптовалюту XRP (Ripple), общий объем предложения которой ограничен 100 миллиардами XRP. Первоначальная цена частной продажи XRP составляла 0,0000001 доллара США. Фирмы венчурного капитала, такие как Google Ventures, Andreessen Horowitz и Bitcoin Opportunity Fund, участвовали в частном сборе средств. Позже в том же году XRP вышел на рынок по цене 0,0058 доллара. В конце 2013 года OpenCoin был переименован в Ripple Labs. В 2015 году Ripple Labs сменила название на Ripple. В 2018 году XRP достиг своей рекордно высокой цены в 3,84 доллара, увеличившись почти в 40 миллионов раз по сравнению с ценой частной продажи и в 660 раз по сравнению с начальной рыночной ценой. В результате XRP также известен как «монета демона».





От цены частной продажи до своего пика XRP претерпел несколько значительных восходящих трендов:





Источник: CoinMarketCap





① Первый скачок цен

В 2013 году начальная цена токенов XRP при их выходе на рынок составляла около 0,0058 доллара США. В течение следующих нескольких лет цена токена оставалась относительно стабильной, колеблясь вокруг начальной рыночной цены. Только с марта по май 2017 года цена токена взлетела с 0,006 доллара до пика в 0,37 доллара, что означает значительный 60-кратный рост. После этого цена медленно снижалась, достигнув 0,23 доллара в декабре 2017 года.





② Второй скачок цен

К концу 2017 года Биткойн и индустрия блокчейнов начали привлекать всеобщее внимание. В этом контексте XRP снова начал расти. В декабре 2017 года XRP начал свое ралли примерно с 0,23 доллара, достигнув исторического максимума в 3,84 доллара в январе 2018 года, что означает 16-кратное увеличение. В течение следующих нескольких месяцев, когда рынок остыл и средства были выведены, XRP упал примерно до 0,5 доллара (данные за апрель 2018 года), потеряв почти 90% своей пиковой стоимости. Хотя в мае 2018 года XRP пережил кратковременный отскок, цена продолжала снижаться. Со второй половины 2018 года по март 2021 года цена XRP колебалась от 0,20 до 0,60 доллара.





③ Третий скачок цен

В 2021 году основы индустрии блокчейнов начали улучшаться, а инновационные приложения, такие как NFT, набирали популярность. Это фундаментальное улучшение технологии блокчейна отразилось на ценах на криптовалюты. К концу марта 2021 года цена XRP все еще составляла около 0,50 доллара, но в апреле она выросла примерно до 1,80 доллара, а в мае, наконец, стабилизировалась на уровне около 1,50 доллара. После этого цена начала медленно снижаться до июля 2021 года, когда она упала до минимума в 0,60 доллара.





④ Четвертый скачок цен

Начиная с конца июля 2021 года XRP пережил очередной отскок. В начале сентября 2021 года XRP достиг высшей точки этого ралли, около 1,35 доллара. Цена оставалась около 1 доллара до ноября 2021 года. После этого XRP начал снижаться с некоторыми короткими отскоками, но нисходящий тренд сохранялся. В мае 2022 года XRP, наконец, достиг минимума около 0,40 доллара.





⑤ Пятый скачок цен на горизонте?