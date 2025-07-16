Недавно цена Bitcoin упала до 49 039 долларов США, а Ethereum – до 2 117 долларов США. Весь криптовалютный рынок работает вяло, основные индексы демонстрируют непрерывное падение. На фоне сохраняющейсНедавно цена Bitcoin упала до 49 039 долларов США, а Ethereum – до 2 117 долларов США. Весь криптовалютный рынок работает вяло, основные индексы демонстрируют непрерывное падение. На фоне сохраняющейс
Внезапный медвежий разворот? Как справиться с неуклонным падением рынка

16 июля 2025 г.MEXC
Недавно цена Bitcoin упала до 49 039 долларов США, а Ethereum – до 2 117 долларов США. Весь криптовалютный рынок работает вяло, основные индексы демонстрируют непрерывное падение. На фоне сохраняющейся слабости рынка многие криптовалютные энтузиасты заявили, что бычий рынок умер. В такой непредсказуемой рыночной ситуации каждый трейдер должен сосредоточиться на том, как справиться с потерями и пережить этот спад.

1. Немедленная фиксация прибыли


Краткосрочная прибыль или нереализованный доход не являются стабильными и надежными. Вам необходимо немедленно зафиксировать прибыль, чтобы не потерять ее. Выработайте четкую стратегию продаж и не поддавайтесь жадности. Вы можете установить целевые цены или использовать стоп-лосс ордера, чтобы обеспечить своевременную продажу при получении прибыли и не позволить рынку забрать ваши доходы.

2. Найдите наилучшую возможность для покупки


Когда в социальных сетях преобладают негативные настроения, это зачастую лучшее время для покупки. Стремитесь максимизировать соотношение риска и вознаграждения, ища возможности для торговли с высокой отдачей. Проводите глубокие исследования фундаментальных и технических аспектов проектов, учитесь анализировать рыночные тенденции и определять наилучшие возможности для покупки.

3. Избавьтесь от жадности в пользу стабильного роста


Чрезмерная погоня за токенами, обещающими стократную или тысячекратную доходность, может позволить жадности взять верх, повлиять на ваше торговое мышление и привести к результатам, отличающимся от ожидаемых. Не ставьте все свои активы на один альткоин; вместо этого поддерживайте небольшие позиции в этих высоковолатильных и рискованных токенах. Диверсифицируя свой инвестиционный портфель и распределяя средства между несколькими проектами, вы сможете снизить риск.

4. Примите потери и управляйте рисками


Потери при инвестировании в криптовалюту неизбежны. Наша роль заключается в принятии рисков и в их эффективном управлении. Принимайте потери своевременно и принимайте соответствующие меры по контролю над рисками, например, устанавливайте стоп-лосс ордера и лимиты риска. Поймите свою собственную толерантность к риску и составьте разумные инвестиционные планы, исходя из вашей личной ситуации.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

