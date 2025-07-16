Краткий обзор прошлых обновлений Ethereum

Обновление Ethereum в Шанхае в последнее время является самой актуальной темой на крипторынке.





Каждое обновление Ethereum будет приводить к большим колебаниям цен на криптовалюту в ETH.





В марте 2023 года, с пятым обновлением Ethereum в апреле, цена ETH взлетела примерно с 1430 USDT до 1920 USDT (по состоянию на 11 апреля, данные MEXC), а пространство для роста достигло поразительных 34%, установив новый рекорд самого высокого прироста с августа 2022 года.





Это не первый раз, когда появляется рост, вызванный Шанхайским обновлением.





В первой половине 2021 года Ethereum открыл два важных обновления: Лондонское обновление и Берлинское обновление.





Лондонское обновление привело к тому, что цена ETH выросла примерно с 1920 USDT до рекордного уровня в 4865 USDT, увеличившись на 153%.





Берлинское обновление подняло цену ETH примерно с 1900 до 4000 USDT. ETH впервые в истории преодолел отметку в 4000 USDT, увеличившись на 118%.





12 апреля 2023 г. Шанхайское обновление: это Шанхайское обновление представит пять предложений по улучшению Ethereum (EIP), включая три ключевых протокола Ethereum: EIP-4895, EIP-3855 и EIP-3860.





EIP-4895 должен предоставить более гибкий механизм залога для залогодателей Ethereum.



Более гибкий стейкинг: это обновление направлено на повышение производительности, безопасности и масштабируемости сети Ethereum.





24 июня 2021 г. Лондонское обновление: предложение по внедрению рынка комиссионных сборов: Лондонское обновление EIP1559 представляет EIP-1559





Реформирован рынок транзакционных комиссий



В то же время метод обработки возврата затрат на топливо и график Ледникового периода были изменены и обновлены.



«Поскольку OpenEthereum устарел после лондонского обновления, у Кована еще нет блоков, его можно обновить после мейннета». - Тим Бейко | timbeiko.eth (@TimBeiko)





14 апреля 2021 г., Берлинское обновление: предложения по реализации названы в честь городов Devcon: EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930.





Берлинское обновление оптимизирует затраты на газ для некоторых операций EVM.



В этом обновлении добавлена поддержка нескольких типов транзакций.





Стамбульское обновление от 6 декабря 2019 г.: предложения по реализации оптимизации производительности: EIP152, EIP1108, EIP1344, EIP1844, EIP2028, EIP2200.





Оптимизирована стоимость газа для определенных операций в виртуальной машине Ethereum.



Повышение устойчивости к атакам типа «отказ в обслуживании»



Повышение производительности решения для расширения сети уровня 2, основанного на краткой неинтерактивной демонстрации знаний и масштабируемой прозрачной демонстрации знаний.



Обеспечение совместимости Ethereum и Zcash



Разрешить контрактам вводить больше творческих функций





16 января 2019 г. Обновление Константинополя: двойной хардфорк и отсрочка реализации бомбы сложности. Предложения: EIP145, EIP1014, EIP1052, EIP1234, EIP1283.





Убедитесь, что блокчейн не зависнет, пока не будет реализовано доказательство доли.



Оптимизирована стоимость газа для определенных операций в виртуальной машине Ethereum.



Добавлена возможность взаимодействия с еще не созданными адресами





2015 - 2017 Граница и Дом:





Первая и вторая фазы Ethereum — это первый раз, когда Ethereum отображается разработчикам на квазисистемном уровне. Разработчиков Frontier называют золотоискателями



Дом означает, что золотоискатели строят свои собственные дома, делая Ethereum более стабильным и совершенным.





Хотя апгрейд Шанхая, Лондона и Берлина вызвал у инвесторов очень значительные бычьи ожидания, апгрейд Константинополя и Стамбула не дали явного бычьего сигнала.





Хотя каждое обновление Ethereum приносило технические обновления в цепочку Ethereum, рынок, возможно, раньше усваивал бычью информацию, что приводило к обновлениям, а колебания цен на криптовалюту не очевидны.





Часто новости об обновлении сначала становятся доступными для внутренних сотрудников институционального инвестиционного агентства. К тому времени, когда индивидуальные инвесторы узнают о таких новостях, они могут упустить возможность выйти на рынок.