Обучение/Анализ рынка/Анализ актуальных тем/Краткий обз...ий Ethereum

Краткий обзор прошлых обновлений Ethereum

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Эфириум
ETH$3,840.45-11.26%


Событийный рост цены ETH

  • Обновление Ethereum в Шанхае в последнее время является самой актуальной темой на крипторынке.

  • Каждое обновление Ethereum будет приводить к большим колебаниям цен на криптовалюту в ETH.

  • В марте 2023 года, с пятым обновлением Ethereum в апреле, цена ETH взлетела примерно с 1430 USDT до 1920 USDT (по состоянию на 11 апреля, данные MEXC), а пространство для роста достигло поразительных 34%, установив новый рекорд самого высокого прироста с августа 2022 года.

История повторяется

  • Это не первый раз, когда появляется рост, вызванный Шанхайским обновлением.

  • В первой половине 2021 года Ethereum открыл два важных обновления: Лондонское обновление и Берлинское обновление.

  • Лондонское обновление привело к тому, что цена ETH выросла примерно с 1920 USDT до рекордного уровня в 4865 USDT, увеличившись на 153%.

  • Берлинское обновление подняло цену ETH примерно с 1900 до 4000 USDT. ETH впервые в истории преодолел отметку в 4000 USDT, увеличившись на 118%.


Хронология обновлений Ethereum

  • 12 апреля 2023 г. Шанхайское обновление: это Шанхайское обновление представит пять предложений по улучшению Ethereum (EIP), включая три ключевых протокола Ethereum: EIP-4895, EIP-3855 и EIP-3860.

  1. EIP-4895 должен предоставить более гибкий механизм залога для залогодателей Ethereum.

  2. Более гибкий стейкинг: это обновление направлено на повышение производительности, безопасности и масштабируемости сети Ethereum.

  • 24 июня 2021 г. Лондонское обновление: предложение по внедрению рынка комиссионных сборов: Лондонское обновление EIP1559 представляет EIP-1559

  1. Реформирован рынок транзакционных комиссий

  2. В то же время метод обработки возврата затрат на топливо и график Ледникового периода были изменены и обновлены.

  3. «Поскольку OpenEthereum устарел после лондонского обновления, у Кована еще нет блоков, его можно обновить после мейннета». - Тим Бейко | timbeiko.eth (@TimBeiko)

  • 14 апреля 2021 г., Берлинское обновление: предложения по реализации названы в честь городов Devcon: EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930.
  1. Берлинское обновление оптимизирует затраты на газ для некоторых операций EVM.

  2. В этом обновлении добавлена поддержка нескольких типов транзакций.

  • Стамбульское обновление от 6 декабря 2019 г.: предложения по реализации оптимизации производительности: EIP152, EIP1108, EIP1344, EIP1844, EIP2028, EIP2200.
  1. Оптимизирована стоимость газа для определенных операций в виртуальной машине Ethereum.

  2. Повышение устойчивости к атакам типа «отказ в обслуживании»

  3. Повышение производительности решения  для расширения сети уровня 2, основанного на краткой неинтерактивной демонстрации знаний и масштабируемой прозрачной демонстрации знаний.

  4. Обеспечение совместимости Ethereum и Zcash

  5. Разрешить контрактам вводить больше творческих функций

  • 16 января 2019 г. Обновление Константинополя: двойной хардфорк и отсрочка реализации бомбы сложности. Предложения: EIP145, EIP1014, EIP1052, EIP1234, EIP1283.

  1.  Убедитесь, что блокчейн не зависнет, пока не будет реализовано доказательство доли.

  2.  Оптимизирована стоимость газа для определенных операций в виртуальной машине Ethereum.

  3. Добавлена возможность взаимодействия с еще не созданными адресами

  • 2015 - 2017 Граница и Дом:
  1. Первая и вторая фазы Ethereum — это первый раз, когда Ethereum отображается разработчикам на квазисистемном уровне. Разработчиков Frontier называют золотоискателями

  2. Дом означает, что золотоискатели строят свои собственные дома, делая Ethereum более стабильным и совершенным.

Не каждое обновление приносит пользу

Критерий отбора

Хотя апгрейд Шанхая, Лондона и Берлина вызвал у инвесторов очень значительные бычьи ожидания, апгрейд Константинополя и Стамбула не дали явного бычьего сигнала.

Новости, ассимилированные рынком

Хотя каждое обновление Ethereum приносило технические обновления в цепочку Ethereum, рынок, возможно, раньше усваивал бычью информацию, что приводило к обновлениям, а колебания цен на криптовалюту не очевидны.

Информационная асимметрия

Часто новости об обновлении сначала становятся доступными для внутренних сотрудников институционального инвестиционного агентства. К тому времени, когда индивидуальные инвесторы узнают о таких новостях, они могут упустить возможность выйти на рынок.

 

