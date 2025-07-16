Обзор криптовалютных проектов семьи Трампа

После президентских выборов в США семья Трампа вошла в мир криптовалют и привлекла к себе всеобщее внимание, объединив привлекательность цифровых активов с их фирменной склонностью к созданию заголовков. От инновационных проектов DeFi до создания личных токенов – их начинания привлекли внимание и вызвали оживленные дискуссии в криптосообществе.









Запуск мемкоина TRUMP представляет собой мастер-класс по использованию статуса политической знаменитости для проникновения на криптовалютный рынок. 18 января 2025 года Трамп объявил о запуске мемкоина TRUMP на своем официальном аккаунте в социальных сетях. 80% акций мемкоина, который рекламируется как политически нейтральный, разделены между CIC Digital LLC и Fight Fight LLC, дочерними компаниями Trump Organization, а срок разблокировки составляет три года.









Всего через 24 часа после запуска *URLS-TRUMP_USDT* был размещен на нескольких торговых платформах, включая MEXC, установив рекорд по самому короткому времени выхода токена на спотовые рынки. Всего за 48 часов торгов он быстро накопил рыночную капитализацию в 82 миллиарда долларов США, а его стоимость достигла максимума в 78 доллара США.









Успех токена отразился на всей экосистеме Solana, в результате чего цена *URLS-SOL_USDT* достигла новых высот во время этого рыночного цикла и укрепила общий импульс роста сети.









Успех мемкоина TRUMP обусловлен продуманной стратегией, направленной на извлечение выгоды из громкого статуса Трампа. Благодаря этой инициативе Trump Organization успешно привлекла внимание инвесторов, создав значительную финансовую стоимость за короткий период. Однако этот успех также вызвал более широкие дискуссии по вопросам соблюдения нормативных требований и регулирования. Учитывая роль Трампа как президента США, его действия могут столкнуться с повышенным юридическим контролем и надзором, что поднимает вопросы о пересечении политики и криптовалют.









Приход Мелании Трамп в криптовалютное пространство с помощью токена MELANIA демонстрирует как благоприятное время, так и потенциально значимые структурные отличия от токена TRUMP. 20 января 2025 года, после успеха мемкоина TRUMP своего мужа, первая леди Мелания Трамп объявила о запуске *URLS-MELANIA_USDT* в социальных сетях, назвав его «официальным мемкоином Мелании» и разместив ссылку для заинтересованных покупателей.





Созданный на блокчейне Solana, как *URLS-TRUMP_USDT*, токен MELANIA использует как брендинг первой леди, так и импульс успеха TRUMP. Рыночная капитализация токена быстро выросла до 13 миллиардов долларов США, а его цена превысила 10 долларов США, что было вызвано спекуляциями сообщества и повышенным интересом рынка.









Быстрый запуск MELANIA вызвал опасения по поводу ее фундаментальных характеристик и более широких последствий криптовалютных предприятий семьи Трамп. В то время как TRUMP разрабатывался с декабря 2024 года, сайт MELANIA был зарегистрирован всего за день до запуска с неполным внешним кодом, что говорит о поспешном запуске с целью воспользоваться рыночным импульсом.





Кроме того, спорный механизм разблокировки указывает на потенциальные риски в токеномике MELANIA. В отличие от трехлетней блокировки командного распределения TRUMP, MELANIA использует гораздо более ускоренный подход: первоначальная блокировка на 30 дней, затем разблокировка на 10% и линейное распределение в течение 13 месяцев. Такие ускоренные сроки в сочетании с поспешным запуском вызывают дополнительные вопросы относительно долгосрочной устойчивости токена.









Публичная продажа World Liberty Financial (WLFI), проекта DeFi, одобренного Трампом, началась не очень удачно, но в итоге принесла свои плоды. Проект, официально запущенный 15 октября 2024 года, поначалу с трудом набирал обороты: с 9 утра 16 октября до 9 утра 17 октября продажи составили всего 1 500 долларов США. Такое медленное начало вызвало опасения относительно жизнеспособности и долгосрочных перспектив WLFI.





Несмотря на ранний скептицизм, показатели WLFI значительно улучшились. К 20 января 2025 года публичная продажа 20 миллиардов токенов WLFI успешно завершилась по цене 0,015 доллара США за токен, собрав в общей сложности 300 миллионов долларов США.





Учитывая высокий спрос на рынке и растущий интерес инвесторов, команда WLFI приняла стратегическое решение о выпуске дополнительных 5% токенов вскоре после завершения продажи, что свидетельствует об адаптивности и уверенности в будущем потенциале проекта.









В целом Трамп стратегически позиционирует себя как разрушительную силу в криптовалютном пространстве, используя свое политическое влияние и финансовую известность для запуска NFT, мемкоинов и проекта DeFi WLFI. Эти инициативы не только привлекли внимание мировой общественности, но и изменили динамику рынка, вызвав разговоры о слиянии политики и технологии блокчейн. Однако его действия также подняли критические вопросы о прозрачности, соблюдении требований и долгосрочных рисках, связанных с участием высокопоставленных лиц на и без того нестабильном рынке.





По мере развития криптоиндустрии авантюры Трампа служат ярким напоминанием о возможностях и проблемах, которые возникают при интеграции традиционных структур власти в децентрализованные экосистемы. Для инвесторов и участников рынка, ориентирующихся в этом динамичном ландшафте, важность безопасной, инновационной и адаптируемой торговой платформы трудно переоценить. Платформы, подобные MEXC, будут играть ключевую роль в предоставлении пользователям возможности процветать в следующую эру криптовалютных инноваций – эру, в которой возможности изобилуют, но только для тех, кто готов ориентироваться в ее сложностях.





