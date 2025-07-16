Катализатор изменений на рынке мемкоинов

В августе 2024 года, после значительного спада на рынках Bitcoin и Ethereum, весь рынок вошел в относительно спокойную фазу консолидации.





Именно тогда, когда рынок нуждался в свежих эмоциях, TRON появился как темная лошадка, совершив мощное вторжение в пространство мемкоинов, оживив энтузиазм рынка. Мемекоины снова оказались в центре внимания, особенно SUNDOG, основанный на TRON, цена которого взлетела в тысячи раз всего за несколько дней, привлекая всеобщее внимание.





Чтобы помочь пользователям воспользоваться инвестиционными возможностями, MEXC включила SUNDOG в листинг, предлагая самые низкие торговые комиссии в отрасли!









Что такое SunPump?

13 августа SUN.io, известная DeFi платформа на блокчейне TRON, запустила бета-версию SunPump. Это первая платформа TRON для честного запуска мемкоинов, обеспечивающая децентрализованный, прозрачный и честный механизм эмиссии мемкоинов. Ее инновационность заключается в механизме честного запуска, который использует смарт-контракты и верификацию в сети для обеспечения равного участия всех пользователей в инвестициях на ранних стадиях.









Ключевые особенности SunPump

Создание токенов в один клик: Пользователи могут быстро создать свои собственные мемкоины, введя название токена, символ, загрузив изображение и заплатив небольшую комиссию.

Механизм кривой привязки: Платформа использует модель ценообразования на основе кривой привязки для динамической корректировки цен в зависимости от предложения токенов, обеспечивая справедливое и прозрачное ценообразование.

Мгновенный доступ к рынку: Вновь созданные токены сразу же попадают на платформу SunPump, что обеспечивает беспрепятственную покупку и продажу.

Добавление ликвидности и сжигание токенов: Когда рыночная стоимость токена достигает определенных условий, SunPump добавляет ликвидность в SunSwap и сжигает токены, чтобы регулировать рыночное движение.

Прозрачность торговли: Все транзакции на SunPump являются публичными, и пользователи могут просматривать историю транзакций и активность.





16 августа SunPump пережил исторический момент, запустив SUNDOG, рыночная стоимость которого быстро превысила 40 миллионов долларов. К 19 августа рыночная стоимость SUNDOG превысила 100 миллионов долларов. Тем временем на платформе SunPump продолжался бум мемкоинов: появилось более 7 000 различных мемкоиновых проектов, которые принесли общий доход в размере 2,5 миллиона TRX.









SunPump нацелилась непосредственно на Pump.fun, платформу в экосистеме Solana.





С момента своего запуска в феврале 2024 года Pump.fun стремительно завоевала рынок. К середине марта его пользовательская база и активность резко возросли, а всего за шесть месяцев он добился удивительного результата – многократно превысил ежедневный доход Ethereum.





В то время как Pump.fun, казалось, готовился к взлету, SunPump тихо набирал обороты. Запущенный лично Джастином Саном, SunPump с момента своего создания демонстрирует неудержимый рост, быстро распространяя свое влияние в криптовалютном мире.





В день запуска Джастин Сан активно продвигал "лихорадку мемкоинов", созданную SunPump, и организовывал мероприятия по субсидированию газа. Он воспользовался запуском видеоигры «Black Myth: Wukong», успешно связав SunPump с хайпом, предлагая игры и фотографии профиля на тему Wukong, что повысило популярность различных концептуальных токенов Wukong. Примечательно, что SUNDOG, мемкоин, выпущенный на SunPump, вызвал ажиотаж на рынке после своего выхода, его цена взлетела в тысячи раз, сделав его центром внимания в индустрии.





Соперничество между SunPump и Pump.fun стало одним из основных моментов в экосистеме Solana и на более широком криптовалютном рынке. Соперничество между ними не только тестирует их технические возможности и операционные силы, но и окажет глубокое влияние на будущий ландшафт и тенденции развития рынка мемкоинов.





После SUNDOG на SunPump появились и другие хорошо зарекомендовавшие себя мемкоины, такие как Fofar, SUNCAT и SUNWUKONG. Эти токены быстро заняли достойное место в индустрии. MEXC включила в листинг SUNCAT, SUNWUKONG и другие токены, а чтобы снизить затраты пользователей, платформа предлагает самые низкие торговые комиссии и комиссии за вывод средств в отрасли.





Fofar



Fofar – это не просто персонаж, он символизирует инновации, воспевает творчество, технологию блокчейн и нерушимые узы дружбы.



SUNCAT





SUNCAT – еще один популярный мем-проект на SunPump с рыночной стоимостью более 10 миллионов долларов. Он получил широкое признание благодаря уникальному механизму управления сообществом и инновационным функциям.





SUNWUKONG



SUNWUKONG – еще один звездный проект на SunPump. Его своеобразный культурный фон и богатые сценарии применения привлекли внимание и участие многих пользователей.







Одним из ключевых факторов успеха SunPump, являющегося субпродуктом SUN.io, является сильная поддержка экосистемы со стороны TRON.





TRON, занимающий высокие позиции по доходам от протокола, показал впечатляющие результаты. Согласно данным Messari, активность TRON в сети (транзакции, активные адреса, новые адреса и т. д.) продолжала расти: среднесуточный объем транзакций вырос на 29% по сравнению с предыдущим кварталом, с 4,8 млн до 6,3 млн. В июне был зафиксирован самый высокий объем транзакций за 2024 год – более 202,6 млн. Кроме того, среднее дневное количество активных адресов выросло на 31%, с 1,5 до 2 млн.









Энергичное развитие TRON обеспечило идеальную основу для бурного роста SunPump. TRON поддержала свою экосистему такими инициативами, как снижение комиссии за газ до 99% после запуска SunPump. Сейчас комиссия за транзакции SunPump в сети TRON составляет всего 0,76 TRX за транзакцию, а средняя стоимость транзакции – 0,118 доллара США.





Основатель TRON Джастин Сан также внес огромный вклад в развитие SunPump. Будучи мощным «двигателем трафика», Сан активно продвигает SunPump и TRON в социальных сетях, X Spaces и каналах сообщества, даже лично участвуя в обсуждениях, связанных с мемами. Одновременно он прислушивается к отзывам пользователей и подталкивает команду SunPump к совершенствованию платформы. Под руководством Сана SunPump с большей вероятностью будет создавать мем-проекты, которые будут не только популярными, но и коммерчески успешными, привлекая значительное внимание в отрасли.





Однако рост популярности мемкоинов часто сопровождается разногласиями. Крайняя волатильность цен и кажущееся отсутствие внутренней ценности заставляют некоторых рассматривать их как мимолетные тренды или рыночные пузыри, а критики утверждают, что они нарушают нормальный порядок на рынке. Тем не менее, эта неоспоримая сила продолжает привлекать внимание многочисленных инвесторов.





По мере того как культура мемов продолжает процветать, MEXC будет продолжать демонстрировать свое чуткое понимание рынка, быстро внося в листинг популярные токены, чтобы пользователи могли воспользоваться самыми новыми и горячими инвестиционными возможностями. В то же время платформа стремится предлагать конкурентоспособные в отрасли спотовые торговые комиссии, помогая пользователям экономить на расходах и повышая их торговый опыт.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.