Краткая история развития Ethereum





Все великие инновации обусловлены необходимостью решения проблем, и это относится к Bitcoin и Ethereum. Когда группа первопроходцев осознала значительные последствия технологии, лежащей в основе системы Bitcoin, они начали изучать и расширять сферу применения цифровой валюты, не ограничиваясь простыми платежами и переводами.





Перед разработчиками встали два варианта. Первый вариант заключался в том, чтобы строить поверх протокола Bitcoin. Однако сама сеть Bitcoin имела множество ограничений. Даже по сей день система остается в значительной степени негибкой. Создание новых приложений в различных областях на основе ограниченных переменных и типов транзакций затрудняло полное использование ее преимуществ в качестве публичного блокчейна.





Вторым вариантом было создание новой блокчейн-сети, отличной от Bitcoin. Это было не так просто, как изменение параметров кода, как в случае с Litecoin или Dogecoin. Требовалось создать новую инфраструктуру, отдельную блокчейн-сеть с нуля.









В конце 2013 года Виталик Бутерин, энтузиаст биткоина, который сейчас известен как «the V God" в криптосообществе, опубликовал Вайтлист Ethereum . Вскоре после этого Гэвин Вуд, который сейчас является основателем Polkadot, присоединился в качестве соучредителя Ethereum.





Основатели Ethereum задумывали его как универсальную вычислительную платформу, которая обеспечит безопасную и программируемую среду для других разработчиков. Они стремились устранить необходимость для разработчиков создавать собственные алгоритмы консенсуса, одноранговые сети и другие фундаментальные протоколы. Вместо этого разработчики могли напрямую создавать желаемые децентрализованные приложения на платформе Ethereum.





Команда основателей Ethereum потратила более года на воплощение теоретической концепции Ethereum в реальность. 30 июля 2015 года был успешно завершен майнинг первого блока Ethereum, что ознаменовало официальный запуск Ethereum и начало его пути к превращению в глобальный компьютер.









Появление Bitcoin считается технологическим решением для устранения проблем централизованного доверия, обеспечивающим конкретные решения конкретных проблем. Это хорошо развитая децентрализованная сеть финансового распределения и платежей.





С другой стороны, Ethereum - это блокчейн общего назначения, предназначенный для создания различных приложений. Он предоставляет всем разработчикам безопасную и программируемую среду разработки, снижая рабочую нагрузку и технические барьеры, связанные с низкоуровневой разработкой. Концепция смарт-контрактов - самый важный аспект, который отличает Ethereum от Bitcoin.









Под смарт-контрактами в Ethereum можно понимать программы, выполняемые детерминированным образом на виртуальной машине Ethereum (EVM), которые не могут быть изменены. После успешного развертывания смарт-контракта его код не может быть изменен.





Смарт-контракты выполняются только тогда, когда их вызывает транзакция. Когда нет транзакций, вызывающих смарт-контракт, он остается в состоянии ожидания и не имеет никакого "фонового автоматического исполнения".





Чтобы лучше понять суть смарт-контрактов, можно представить их в виде банкоматов. Как только банкомат изготовлен, его функции нельзя изменить. Он начинает работать только тогда, когда вы вставляете банковскую карту и вводите команду на снятие денег. Он не работает автоматически без какого-либо участия пользователя. Хотя термин "Smart" используется в смарт-контрактах, они не обладают уровнем интеллекта, который ассоциируется с искусственным интеллектом.









Виртуальная машина Ethereum (EVM) лежит в основе протокола Ethereum и его конкретных операций. Она представляет собой вычислительный механизм, используемый для развертывания и выполнения смарт-контрактов. В экосистеме Ethereum почти все операции по обновлению статуса, за исключением контролируемых пользователем транзакций передачи данных с использованием приватных ключей, выполняются EVM.









Программные приложения, которые мы часто используем на своих смартфонах, называются приложениями, а приложения, построенные на блокчейне, называются DApps. Буква "D" означает децентрализацию.





По сравнению с традиционными централизованными архитектурами, DApps имеют следующие преимущества:





Прозрачность кода: Код с открытым исходным кодом общедоступен в сети, а код не лжет. Любой желающий может ознакомиться с кодом. Однако это также дает возможность хакерам. Если в вашем коде есть уязвимости, вы можете потерять значительную часть активов.





Устойчивость к цензуре: Как только DApp успешно развернут, он работает без какого-либо вмешательства. В сети нет ни одного субъекта, который мог бы помешать пользователям отправлять транзакции, развертывать DApps или получать доступ к данным на блокчейне.





Конфиденциальность: Пользователям не нужно использовать реальные идентификаторы, чтобы развернуть DApps или взаимодействовать с ними.





Целостность данных: Благодаря использованию криптографических примитивов, данные, хранящиеся в блокчейне, неизменны. Люди со злым умыслом не могут подделать уже подтвержденные транзакции или другие данные.









Ранняя разработка Ethereum была разделена на четыре основные фазы: Frontier, Homestead, Metropolis и Serenity. В настоящее время Ethereum вступил в свою заключительную фазу, ознаменованную переходом алгоритма консенсуса от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS).





На конференции ETHCC в Париже в прошлом году Виталик Бутерин объявил, что разработчики Ethereum пройдут через пять долгосрочных фаз: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge и The Splurge.





Первый этап, The Merge (Слияние), уже завершен: основная сеть Ethereum объединилась с цепочкой Beacon Chain и прошла модернизацию в середине апреля этого года в Шанхае. Ставки ETH, сделанные валидаторами, теперь можно вывести. Ожидается, что после завершения этих пяти ключевых этапов пропускная способность Ethereum достигнет 100 000 транзакций в секунду (TPS). Это заложит основу для широкого коммерческого использования технологии блокчейн в будущем.









Развитие Ethereum не обошлось без трудностей. Даже сегодня решение о проведении хард форка в случае инцидента с The DAO остается темой, достойной обсуждения.





DAO был одним из самых ранних проектов в рамках эксперимента с токенами Ethereum. Участникам необходимо было обменять ETH на токены DAO, а затем проголосовать за проекты, нуждающиеся в финансировании. Получив прибыль, они могли обменять токены DAO обратно на ETH.





В ответ на понесенные убытки сообщество Ethereum решило провести хард форк, чтобы защитить безопасность активов и вернуть украденные средства. Однако одна фракция внутри экосистемы посчитала, что это действие противоречит принципу неизменности блокчейна, и продолжила работу над первоначальной цепочкой. Первоначальная цепочка теперь известна как Ethereum Classic (ETC), а новая цепочка, появившаяся в результате хард форка, - это нынешний Ethereum, который мы знаем.









В этом году Ethereum исполняется 10 лет, и он по праву заслужил свое место короля мировых компьютерных и публичных блокчейнов. Оглядываясь на 10-летний путь Ethereum, можно сказать, что он привел нас в эпоху блокчейна 2.0 и продолжает находиться в лидерах развития и эволюции отрасли.



