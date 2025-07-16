Все великие инновации обусловлены необходимостью решения проблем, и это относится к Bitcoin и Ethereum. Когда группа первопроходцев осознала значительные последствия технологии, лежащей в основе систеВсе великие инновации обусловлены необходимостью решения проблем, и это относится к Bitcoin и Ethereum. Когда группа первопроходцев осознала значительные последствия технологии, лежащей в основе систе
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Базовые концепции/Краткая ист...ия Ethereum

Краткая история развития Ethereum

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички#Ethereum
Smart Blockchain
SMART$0.003824-9.53%
Эфириум
ETH$3,837.28-11.34%
DAO Maker
DAO$0.0877-18.34%
Ethereum Classic
ETC$15.27-23.72%


Все великие инновации обусловлены необходимостью решения проблем, и это относится к Bitcoin и Ethereum. Когда группа первопроходцев осознала значительные последствия технологии, лежащей в основе системы Bitcoin, они начали изучать и расширять сферу применения цифровой валюты, не ограничиваясь простыми платежами и переводами.

Перед разработчиками встали два варианта. Первый вариант заключался в том, чтобы строить поверх протокола Bitcoin. Однако сама сеть Bitcoin имела множество ограничений. Даже по сей день система остается в значительной степени негибкой. Создание новых приложений в различных областях на основе ограниченных переменных и типов транзакций затрудняло полное использование ее преимуществ в качестве публичного блокчейна.

Вторым вариантом было создание новой блокчейн-сети, отличной от Bitcoin. Это было не так просто, как изменение параметров кода, как в случае с Litecoin или Dogecoin. Требовалось создать новую инфраструктуру, отдельную блокчейн-сеть с нуля.

1. Появление Ethereum


В конце 2013 года Виталик Бутерин, энтузиаст биткоина, который сейчас известен как «the V God" в криптосообществе, опубликовал Вайтлист Ethereum. Вскоре после этого Гэвин Вуд, который сейчас является основателем Polkadot, присоединился в качестве соучредителя Ethereum.

Основатели Ethereum задумывали его как универсальную вычислительную платформу, которая обеспечит безопасную и программируемую среду для других разработчиков. Они стремились устранить необходимость для разработчиков создавать собственные алгоритмы консенсуса, одноранговые сети и другие фундаментальные протоколы. Вместо этого разработчики могли напрямую создавать желаемые децентрализованные приложения на платформе Ethereum.

Команда основателей Ethereum потратила более года на воплощение теоретической концепции Ethereum в реальность. 30 июля 2015 года был успешно завершен майнинг первого блока Ethereum, что ознаменовало официальный запуск Ethereum и начало его пути к превращению в глобальный компьютер.

2. Отличия от Bitcoin


Появление Bitcoin считается технологическим решением для устранения проблем централизованного доверия, обеспечивающим конкретные решения конкретных проблем. Это хорошо развитая децентрализованная сеть финансового распределения и платежей.

С другой стороны, Ethereum - это блокчейн общего назначения, предназначенный для создания различных приложений. Он предоставляет всем разработчикам безопасную и программируемую среду разработки, снижая рабочую нагрузку и технические барьеры, связанные с низкоуровневой разработкой. Концепция смарт-контрактов - самый важный аспект, который отличает Ethereum от Bitcoin.

3. Смарт-контракты


Под смарт-контрактами в Ethereum можно понимать программы, выполняемые детерминированным образом на виртуальной машине Ethereum (EVM), которые не могут быть изменены. После успешного развертывания смарт-контракта его код не может быть изменен.

Смарт-контракты выполняются только тогда, когда их вызывает транзакция. Когда нет транзакций, вызывающих смарт-контракт, он остается в состоянии ожидания и не имеет никакого "фонового автоматического исполнения".

Чтобы лучше понять суть смарт-контрактов, можно представить их в виде банкоматов. Как только банкомат изготовлен, его функции нельзя изменить. Он начинает работать только тогда, когда вы вставляете банковскую карту и вводите команду на снятие денег. Он не работает автоматически без какого-либо участия пользователя. Хотя термин "Smart" используется в смарт-контрактах, они не обладают уровнем интеллекта, который ассоциируется с искусственным интеллектом.

4. Виртуальная машина Ethereum (EVM)


Виртуальная машина Ethereum (EVM) лежит в основе протокола Ethereum и его конкретных операций. Она представляет собой вычислительный механизм, используемый для развертывания и выполнения смарт-контрактов. В экосистеме Ethereum почти все операции по обновлению статуса, за исключением контролируемых пользователем транзакций передачи данных с использованием приватных ключей, выполняются EVM.

5. Децентрализованные приложения (DApp)


Программные приложения, которые мы часто используем на своих смартфонах, называются приложениями, а приложения, построенные на блокчейне, называются DApps. Буква "D" означает децентрализацию.

По сравнению с традиционными централизованными архитектурами, DApps имеют следующие преимущества:

  • Прозрачность кода: Код с открытым исходным кодом общедоступен в сети, а код не лжет. Любой желающий может ознакомиться с кодом. Однако это также дает возможность хакерам. Если в вашем коде есть уязвимости, вы можете потерять значительную часть активов.

  • Устойчивость к цензуре: Как только DApp успешно развернут, он работает без какого-либо вмешательства. В сети нет ни одного субъекта, который мог бы помешать пользователям отправлять транзакции, развертывать DApps или получать доступ к данным на блокчейне.

  • Конфиденциальность: Пользователям не нужно использовать реальные идентификаторы, чтобы развернуть DApps или взаимодействовать с ними.

  • Целостность данных: Благодаря использованию криптографических примитивов, данные, хранящиеся в блокчейне, неизменны. Люди со злым умыслом не могут подделать уже подтвержденные транзакции или другие данные.

6. Этапы разработки Ethereum


Ранняя разработка Ethereum была разделена на четыре основные фазы: Frontier, Homestead, Metropolis и Serenity. В настоящее время Ethereum вступил в свою заключительную фазу, ознаменованную переходом алгоритма консенсуса от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS).

На конференции ETHCC в Париже в прошлом году Виталик Бутерин объявил, что разработчики Ethereum пройдут через пять долгосрочных фаз: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge и The Splurge.

Первый этап, The Merge (Слияние), уже завершен: основная сеть Ethereum объединилась с цепочкой Beacon Chain и прошла модернизацию в середине апреля этого года в Шанхае. Ставки ETH, сделанные валидаторами, теперь можно вывести. Ожидается, что после завершения этих пяти ключевых этапов пропускная способность Ethereum достигнет 100 000 транзакций в секунду (TPS). Это заложит основу для широкого коммерческого использования технологии блокчейн в будущем.

7. Ethereum Fork


Развитие Ethereum не обошлось без трудностей. Даже сегодня решение о проведении хард форка в случае инцидента с The DAO остается темой, достойной обсуждения.

DAO был одним из самых ранних проектов в рамках эксперимента с токенами Ethereum. Участникам необходимо было обменять ETH на токены DAO, а затем проголосовать за проекты, нуждающиеся в финансировании. Получив прибыль, они могли обменять токены DAO обратно на ETH.

В ответ на понесенные убытки сообщество Ethereum решило провести хард форк, чтобы защитить безопасность активов и вернуть украденные средства. Однако одна фракция внутри экосистемы посчитала, что это действие противоречит принципу неизменности блокчейна, и продолжила работу над первоначальной цепочкой. Первоначальная цепочка теперь известна как Ethereum Classic (ETC), а новая цепочка, появившаяся в результате хард форка, - это нынешний Ethereum, который мы знаем.

8. 10 лет Ethereum


В этом году Ethereum исполняется 10 лет, и он по праву заслужил свое место короля мировых компьютерных и публичных блокчейнов. Оглядываясь на 10-летний путь Ethereum, можно сказать, что он привел нас в эпоху блокчейна 2.0 и продолжает находиться в лидерах развития и эволюции отрасли.

Это новая эра исследований, в которой мы стали свидетелями очередного скачка в человеческом познании и воображении. Как одна из самых ярких жемчужин этой эпохи, Ethereum прочно войдет в авангард всей истории блокчейна.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое ETH 2.0?

Что такое ETH 2.0?

ETH 2.0 представляет собой модернизированную версию Ethereum, созданную на основе первоначальной версии Ethereum, дебютировавшей в 2015 году, в результате чего возраст платформы составляет уже 8 лет.

Что такое смарт-контракты?

Что такое смарт-контракты?

Концепция смарт-контрактов изначально возникла не в контексте блокчейна, а была определена компьютерщиком и экспертом-криптографом Ником Сабо в 1994 году как серия обязательств в цифровой форме, включ

Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?

Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?

1. Что такое комиссия майнерам или комиссия за газ?Газ – это единица измерения в протоколе Ethereum. Она количественно определяет вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, необходимые для выполнения

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

В 2020 году начался расцвет DeFi, а в 2021 году рынок зажег DeFi Summer. В 2022 году общая стоимость блокировки достигла исторического максимума – 219,47 млрд. долл. Итак, что же такое децентрализован

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов